Житель Волгоградской области осужден за разбойное нападение на дом культуры

К 8 годам лишения свободы в колонии строго режима приговорен житель Котовского района за разбойное нападение на местный дом культуры. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на апелляционное определение облсуда, мужчина решил "выпотрошить" кассу МАУК "Районный дом культуры", которая находилась в нежилом здании на территории парка культуры и отдыха. Разбойник, вооруженный пневматическим пистолетом и охотничьим ножом, скрывший лицо под маской, ворвался в здание и, угрожая сторожу, потребовал открыть помещение кассы и сейф. Однако деньги, а в тот момент в сейфе находилось более 20,5 тысячи рублей, похитить не смог - сторож оказал сопротивление. Разбойник был вынужден ретироваться. Позже он был задержан. Районный суд признал мужчину виновным в совершении разбоя с угрозой применения оружия и насилия, опасного для жизни. Однако осужденный обжаловал приговор, но безрезультатно. Апелляционная инстанция посчитала назначенное наказание справедливым.



