Волгоградка стала заложницей своей "плачущей" квартиры

Заложницей своей квартиры с "плачущими" стенами и потолками стала Людмила Николашина, проживающая на последнем этаже дома №6б по улице Новоузенской в Ворошиловском районе Волгограда. Как рассказала ИА "Высота 102" волгоградка, проблемы с квартирой, взятой в 2011 году в ипотеку, начались через пару лет после покупки. В 2013 году квартиру затопило. Тогда застройщиком был сделан ремонт, которого хватило на два года. В 2015-м на стенах и потолке стали появляться подтеки, затем к влаге и плесени в жилище прибавились высокая влажность воздуха и затхлый запах от хранящихся в доме вещей. "Мне одежду по нескольку часов проветривать приходится, прежде чем ее надеть," - сетует женщина. Чтобы понять, что же не так с ее злополучным жилищем Людмила Николашина обратилась к специалистам, которые провели экспертизу и пришли к заключению, что источник проблем кроется в нарушении строительных норм и правил по устройству общедомовых инженерных сетей и коммуникаций. Так, через санузел и коридор квартиры проходят трубы ливневой канализации, а в вентиляции скапливается конденсат. Отметим, что еще в 2013 году, отвечая на жалобу хозяйки квартиры, городское проектно-эксплуатационное бюро в своем письме посоветовало женщине бороться с влажностью так: открыть окна и двери, а также поставить вытяжной вентилятор на вентиляцию. В 2016 году после очередного обращения Людмилы Николашиной в жилинспекцию, ей в ответ пришел акт проверки, в котором было указано, что строение в норме. Только в документе, построенная менее 20 лет назад 17-этажка, загадочным образом превратилась в девятиэтажный жилой дом 1981 года постройки. Осенью минувшего года проблемный дом снова обследовала городская жилищная инспекция. Осмотрев крышу и трубопроводы, специалисты пришли к заключению, что кровля не течет, а трубопроводы герметичны. Однако несмотря на отчеты о том, что все цело и работает нормально, в квартире волгоградки по-прежнему каждый день "плачут" стены и потолки. В минувшем году женщина пыталась расторгнуть договор купли-продажи через суд, но решение было принято не в ее пользу. Собственница злополучной квартиры все еще надеется на содействие властей, которые помогут ей расторгнуть договор с застройщиком и, наконец, "вырваться из плена".

Сейчас жизненная ситуация у женщины осложнилась. Начались проблемы с ипотечными выплатами. Единственный выход, который она видит, - продать эту квартиру, приобрести жилье подешевле и расплатится с банком. Но кто захочет купить эту жилплощадь, в ее нынешнем состоянии, большой вопрос.