Ответить за ложный донос на сотрудников ГИБДД придется 45-летнему жителю Волжского. Как сообщили ИА “Высота 102” в региональном главке МВД, мужчина заявил, что стражи порядка сфабриковали административные материалы и незаконно привлекли его к ответственности за управление транспортом в состоянии алкогольного опьянения. В результате его на 1,5 года лишили прав и оштрафовали на 30 тысяч рублей.

В середине ноября минувшего года автомобиль "Toyota Corolla", которым управлял волжанин, остановили для проверки. Выпивший мужчина, желая уйти от ответственности за пьяную езду, пересел с водительского сиденья на пассажирское. А место водителя заняла его спутница. Этот маневр зафиксировал видеорегистратор патрульной машины. Отметим, что общаясь с инспекторами ДПС сам волжанин не отрицал, что за рулем был именно он и согласился пройти медосвидетельствование. Но позже мужчина заявил, что машиной не управлял. И обвинил, в свою очередь, сотрудников ГИБДД в тяжком проступке.

Проверка, которую проводили сотрудники Волжского следственного отдела СУ СК России по Волгоградской области и оперативники УСБ, подтвердила правоту стражей прядка. Теперь мужчине грозит до двух лет тюрьмы за заведомо ложный донос.



