





Лидер Волгоградского реготделения партии «Единая Россия», зампредседателя облдумы Сергей Горняков пристыдил депутата Госдумы Николая Арефьева. Как сообщает ИА «Высота 102», имя российского парламентария от КПРФ на сегодняшнем заседании областного заксобрания упомянули при обсуждении нашумевшей темы с исчезнувшим серпом и молотом на знамени Победы. Напомним, после парада на площади Волгограда в честь 75-ой годовщины окончания Сталинградской битвы горожане заметили отсутствие коммунистической символики на красном стяге. Накануне в Госдуме депутат Арефьев публично раскритиковал волгоградские власти за данный инцидент, назвав его кощунством.









Обсудить тему сегодня в Волгоградской облдуме коллегам предложил парламентарий-коммунист Михаил Таранцов, который хотел включить данный вопрос в повестку дня и пригласить кого-нибудь из администрации региона для прояснения ситуации. Спикер регпарламента моментально отсек попытки депутата развить тему, напомнив, что никакие вопросы без проработки в список рассматриваемых не вносятся.





Если председатель думы был подчеркнуто учтив и лаконичен, то его «правая рука» Сергей Горняков не скрывал эмоций, которыми поспешил поделиться накипевшим с коллегами. Его возмутило то, что господин Арефьев вещал с трибуны Госдумы о том, чего сам не видел.

«Это печально. Он представляет интересы Волгоградской области. Жители региона хотели бы хотя бы раз его увидеть в лицо на периферии, на окраинах, в муниципальных образованиях. Когда ложку дегтя в бочку меда бросают те люди, которые вообще не принимают участия в организации мероприятия, - это вообще некрасиво. Плюс ко всему, Министерство обороны дало пояснения по этому поводу, сообщив о том, что знамя хранится в роте почетного караула и что там произошли какие-то недоразумения. Причем здесь администрация Волгоградской области?», - вопросил единоросс Горняков.







