78-летняя жительница рабочего поселка Новониколаевский Волгоградской области «поправила» органы местной власти по вопросу организации санитарного содержания территории городского поселения. Об этом ИА «Высота 102» сообщили в пресс-службе Уполномоченного по правам человека в регионе.

Предметом правового спора с администрацией стали Правила благоустройства и озеленения территории Новониколаевского городского поселения, утвержденные местным советом. Согласно им, городская администрация обязала ее, как собственника домостроения, проводить уборку тротуаров, дорог, зеленых насаждений и покос травы на территории, значительно превышающей параметры находящегося в собственности земельного участка.

Чашу терпения ветерана труда переполнило предложение властей приобрести за счет собственных средств дорогостоящую бензокосу. Посчитав, что органы местной власти необоснованно переложили собственные обязанности по благоустройству территории на жителей, она направила жалобу волгоградскому Уполномоченному. Изучив материалы дела, Валерий Ростовщиков пришел к выводу, что действующим законодательством не предусмотрена возможность возложения органами местного самоуправления на юридических и физических лиц исполнения обязанностей по санитарному и иному содержанию, благоустройству территорий (земельных участков), находящихся в государственной или муниципальной собственности, права пользования на которые они не имеют.

Уполномоченного по результатам проведенной проверки поддержала прокуратура Новониколаевского района, указав, что владельцы объектов недвижимости обеспечивают уборку территорий, прилегающей непосредственно к объекту недвижимости. При этом выполнение обязанности по уборке и содержанию прилегающих территорий, а также императивное обязывание этих лиц заключать договоры на содержание и уборку имущества, не являющихся их собственностью, является недопустимым. Председателю Совета Николаевского городского поселения внесено представление с требованием изменить и привести в соответствие с действующим законодательством положения Правил благоустройства, - подчеркнули в пресс-службе.



