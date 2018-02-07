Экологический совет при Волгоградской облдуме расширил ряды

Сегодня региональные парламентарии проголосовали за расширение состава экологического совета при Волгоградской областной думе: его ряды пополнили председатель комитета областной думы по аграрным вопросам, охране окружающей среды и природопользованию Владимир Ефимов и заведующая кафедрой экологии и природопользования Волгоградского государственного университета Елена Иванцова. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе заксобрания, общая численность экосовета выросла до 18 человек. Помимо того, с двух до трех увеличено количество заместителей председателя этого совещательного органа.

Экологический совет был возрожден в 2016 году по инициативе губернатора Андрея Бочарова. В его состав вошли ученые, экологи, представители общественности, властных и природоохранных структур. За два года работы экосовету, возглавляемому вице-спикером регионального парламента Ириной Соловьевой, удалось наладить эффективное взаимодействие со всеми конструктивными силами региона, стать действенной площадкой для обсуждения и решения экологических проблем, - подчеркнули в пресс-службе.



