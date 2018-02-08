Астраханская область объявила 2018 год годом кильки

В Астраханской области 2018 год объявлен годом кильки. Её запасы растут, рекомендованный объём на текущий год составляет 75,5 тыс. тонн. Об этом сообщает ИА «Астрахань 24». На 2018 год общие допустимые уловы полупроходных и речных рыб увеличены по сравнению с прошлым годом на 380 тонн и определены в объеме 51,8 тысячи тонн. Сопоставление этой цифры с величиной рекомендованного лова каспийских килек показывает, насколько может потяжелеть астраханский рыбный невод и какой шаг вперёд может сделать рыбная отрасль Астраханской области.

В прошлом году кильки было выловлено лишь 2,8 % от рекомендованных к вылову 101,2 тысячи тонн. Всего же, по данным института КаспНИРХа, промысловый запас морских рыб на 2018 год составляет 551 тысячу тонн и выловить можно 99,1 тысячи тонн. А в ближайшее десятилетие вылов морских рыб уже может достичь 100-120 тысяч тонн.

Исторически упадок килечного промысла на Каспии имел независимые от астраханских рыбаков причины, но теперь, как призвал губернатор Александр Жилкин, пора думать о его возрождении. «Сейчас вы не готовы – без специализированного флота не выйдешь в море, но есть программа субсидирования строительства судов», – сказал глава региона. Он призвал рыбопромышленников держать тему в поле зрения – кооперироваться, держать связь с наукой, так как сейчас она разрабатывает и испытывает новые орудия морского лова. Губернатор подчеркнул, что астраханские рыбопромышленники не должны упустить килечную нишу, иначе её займут представители других регионов.



