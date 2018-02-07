ГК «Ростех» берет под свое крыло Волгоградский тракторный завод









Предприятия концерна «Тракторные заводы», в который входит и волгоградское предприятие, в соответствии с решением руководства страны передаются в управление ГК «Ростех». Об этом ИА «Высота 102» сообщил индустриальный директор государственной корпорации Сергей Абрамов. Сегодня в администрации Волгоградской области прошло закрытое совещание с участием главы региона Андрея Бочарова, генерального директора концерна «Тракторные заводы» Альберта Бакова и представителей ГК «Ростех». Обсуждалась текущая ситуация на ВТЗ и перспективы развития промышленного предприятия. Акцент делался на социальной значимости завода для Волгоградской области и обязательствах перед рабочими. Индустриальный директор ГК Сергей Абрамов подчеркнул, что разговор с губернатором региона шел «на одном языке, потому что он очень хорошо разбирается в предмете и знает продукцию предприятия не понаслышке». «Мы понимаем перспективы развития предприятия уже сегодня - в рамках утвержденной государственной программы вооружения, мы понимаем какой объем заказов будет. Договорились в ближайшее время с учетом наших наработок и предложений региона более предметно рассмотреть все вопросы», - сказал Сергей Абрамов.