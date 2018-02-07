АО «КАУСТИК» (основное предприятие группы компаний «НИКОХИМ») победил в номинации «За развитие кадрового потенциала» Всероссийского конкурса «Лидеры российского бизнеса: динамика и ответственность – 2017», который с 2008 года проводит Российский союз промышленников и предпринимателей. Об этом ИА «Высота 102» сообщили в пресс-службе компании.

В авторитетном конкурсе, который с сентября по декабрь прошлого года проводил в семи номинациях Российский союз промышленников и предпринимателей, приняли участие предприятия более 100 отраслевых и региональных объединений, представляющих ключевые секторы отечественной экономики. Эксперты оценивали динамику развития бизнеса каждой компании в течение нескольких лет, реализацию импортозамещающих проектов, вклад в социальное развитие территорий и многое другое. В номинации «За развитие кадрового потенциала», внимание, в первую очередь, уделялось корпоративным инициативам, проектам и программам, направленным на развитие персонала, включая профессиональное обучение работников, создание условий для реализации их способностей.

Сегодня в АО «КАУСТИК», победившем в конкурсе, трудится более 5,5 тыс. жителей Волгограда и Светлоярского района. Как поясняют на предприятии, тщательный подбор и постоянный контроль уровня квалификации персонала – основы полноценной системы управления качеством на протяжении всего производственного цикла. Ежегодно каждый пятый сотрудник многотысячного заводского коллектива проходит обучение по различным направлениям, в том числе, обязательное, профессиональное и мотивирующее обучение, а также обучение целевого назначения. На «КАУСТИКе» успешно реализуются программа внутрифирменного обучения кадрового резерва и программа наставничества над вновь принятыми молодыми работниками. Всего на предприятии трудится более 500 наставников, каждый из которых прошёл специальную оценку профессиональных компетенций и продемонстрировал навыки и желание обучать других людей.

Лицензированный государством учебный центр «КАУСТИКа» проводит профессиональное обучение не только сотрудников завода, но и других предприятий, расположенных на промышленной площадке в Красноармейском районе Волгограда. Кроме этого, в настоящее время действуют более 30 договоров о социальном партнёрстве между АО «КАУСТИК» и региональными, а также столичными учебными заведениями.

Напомним, в минувшем году волгоградский «КАУСТИК», который на протяжении многих лет остаётся одним из крупнейших работодателей и налогоплательщиков Волгоградской области, признан лучшим предприятием региона в сфере внешнеэкономической деятельности. А по итогам 2016 года Минпромторг РФ и Российский экспортный центр включили АО «КАУСТИК» в тройку лидеров предприятий несырьевого экспорта из России. Свою продукцию завод поставляет в более чем 40 стран мира.



