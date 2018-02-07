В волгоградской подземке поменяют канаты

МУП «Метроэлектротранс» объявило аукцион на выполнение работ по ремонту контактной сети первой очереди линии скоростного трамвая. Исполнителю муниципального контракта предстоит заменить 6,6 км проводов и канатов, обеспечивающих электроснабжением вагоны на подземных участках маршрута СТ. Об этом рассказали ИА «Высота 102» в администрации Волгограда. Работы проведут в обоих туннелях на участках в границах северного портала под ул. Бакинской и выезда со станции «Пионерская». Провода и канаты, используемые для подачи электроэнергии на первой очереди скоростного трамвая, начали эксплуатироваться в середине 80-х годов прошлого века. На протяжении 10 лет муниципальное транспортное предприятие поддерживало их в должном состоянии, но затем начали происходить перебои с финансированием, и как следствие, производилась лишь частичная замена небольших аварийных участков. «Что касается контактной сети, обеспечивающей движение подвижного состава в туннелях второй очереди скоростного трамвая, она находится в технически исправном состоянии и в настоящее время не требует замены», – подчеркнул начальник службы энергохозяйства МУП «Метроэлектротранс» Николай Гаврилов.

В рамках обновления трамвайной инфраструктуры МУП «МЭТ» в 2018 году также планирует модернизировать ряд тяговых подстанций, обеспечивающих бесперебойную работу волгоградского троллейбуса и скоростного трамвая. В частности, на четырех подстанциях в Центральном районе заменят устаревшие масляные выключатели на современные вакуумные: они пожаро- и взрывобезопасны, обладают высокой износостойкостью и экономичны в эксплуатации.



