Заказчик и подрядчик строительства Разгуляевского коллектора в Волгограде обменялись в суде многомиллионными исками









Многомиллионными исками и взаимными претензиями обменялись в суде заказчик и подрядчик строительства в Волгограде крупного коммунального объекта - канализационного коллектора "Разгуляевский". Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на решение Арбитражного суда Волгоградской области, заказчик строительства - компания "СтройСервис" из Томска - обратился в суд с требованием о взыскании более 77 миллионов рублей задолженности и неустойки с подрядчика - ООО "Инситех" из Москвы. Подрядчик во встречном иске потребовал от своего оппонента уже свыше 107 миллионов рублей. Выяснилось, что в апреле 2016 года стороны заключили договор о строительстве первой очереди Разгуляевского канализационного коллектора в Дзержинском и Центральном районах Волгограда. Стоимость работ составила более 230 миллионов рублей. Заказчик перечислил подрядчику аванс в размере 47,9 миллиона рублей, хотя, согласно договору, должен был перечислить больше - более 69 миллионов рублей. Стороны не предприняли попыток разрешить эту ситуацию на первоначальном этапе. После получения аванса подрядчик приступил к работам: организовал ограждение стройплощадки, заключил договоры аренды спецтехники, нанял рабочих. Однако уже в июле-августе 2016 года, как указано в материалах дела, фактически прекратил исполнение своих обязательств: не оплачивал работу строительной техники, не платил зарплату, не оплачивал охрану объекта и т.д.

Компания "СтройСервис", которая является подрядчиком по другому договору, заключенному с ООО "Концессии водоснабжения", чтобы не допустить остановки строительства коллектора, взяла на себя все расходы. В марте 2017 года ООО "СтройСервис" отказалось от исполнения договора с ООО "Инситех". Представители московской компании представили суду документы по делу о банкротстве, а также представление прокурора, свидетельствующее о невыплате зарплаты рабочим за указанный период. По решению суда также была проведена экспертиза, которая подтвердила, что все работы на объекте выполнены в соответствии с договором подряда, а плательщиком, исполнителем и организатором работ по строительству объекта являлся истец - ООО "СтройСервис". Учитывая это, суд постановил взыскать с ООО "Инситех" 47,9 миллиона рублей полученного аванса, а в остальных требованиях сторонам отказал. Решение может быть обжаловано в апелляционной инстанции.

Отметим, что коллектор "Разгуляевский" в декабре 2017 года принял первые сточные воды от потребителей Центрального района Волгограда. Сети водоотведения Дзержинского района в ближайшее время также будут переключены на новый магистральный коллектор.

Справка. Разгуляевский коллектор – самый крупный проект инвестиционной программы "Концессий водоснабжения". Общая длина коллектора – 4496 м. Диаметр нового коллектора – 1200 мм. Его пропускная способность составляет 2,2 кубометра в секунду. Новый коллектор решает давнюю проблему подключения новостроек к канализации и обеспечивает комфорт потребителей центральных районов Волгограда.



