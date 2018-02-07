«Высота 102 ТВ»: В Волгограде ГИБДД бьет тревогу из-за частых аварий на пешеходных переходах











Смотрите сегодня в программе: экологические проблемы Калачевского района и эффективность действий районной администрации стали основной темой заседания экологического совета при Волгоградской областной думе. На пешеходных переходах Волгограда неспокойно: ГИБДД и волонтеры бьют тревогу и призывают всех участников движения соблюдать правила. Что не так со сроками?: Министерство спорта России хочет по суду взыскать с подрядчика строительства стадиона «Волгоград Арена» очень много денег. Нет фальсификату: большая партия поддельного алкоголя, щедро разлитого в подпольных цехах на Северном Кавказе, не дошла до потенциальных потребителей в Волгоградской области.

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