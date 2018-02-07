Возместить стоимость путевки, выплатить неустойку клиенту и заплатить почти 90 тысяч рублей штрафа обязал областной суд ООО "Агентство путешествий Айшоп.Тревел". Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе судебной инстанции, такое решение приняла сегодня коллегия по гражданским делам, удовлетворив иск волгоградца Ивана Гвоздкова.

В июле прошлого года он почти за 86 тысяч рублей купил через сайт компании-агента ООО "Агентство путешествий Айшоп. Тревел" путевки в Турцию от компании "Пегас Турс" для себя, жены и ребенка. Но позже мужчина прочитал на официальных сайтах предупреждение об эпидемии вируса Коксаки в Турции. И, решив не рисковать здоровьем семьи, отказался от поездки. Тем более, как выяснилось, его жене противопоказаны авиаперелеты. Мужчина потребовал расторжения договора, но деньги за путевки ему не вернули.

Тогда Иван Гвоздков обратился в Ворошиловский районный суд с иском к туркомпании и ее агенту о расторжении договора, взыскании потраченных денег, а также выплате неустойки и компенсации морального вреда. Районный суд обязал компанию "Пегас Турс" вернуть стоимость путевок, заплатить неустойку в размере 56 730 рублей 30 копеек, штраф и компенсировать моральный вред и судебные расходы.

Апелляционная же инстанция решила, что отвечать по иску должно ООО "Агентство путешествий Айшоп.Тревел", а также увеличила сумму неустойки, приравняв ее к стоимости путевок и увеличила штраф.



















