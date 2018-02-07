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Экология
 07.02.2018 19:40

Донской поселок в Волгоградской области превратили в скотный "погост"


«Вы не имели права замалчивать проблему, с которой жители села обращаются во все инстанции в течение трех лет. А, получается, что вы все об этом знали, и мало того, что ничего не сделали для ее решения, вы ее на самом деле замолчали». Так заявила сегодня на заседании экологического совета при Волгоградской облдуме председатель совета Ирина Соловьева. На мероприятие были приглашены чиновники Калачевского района, представители комитета ветеринарии региона, природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии, Роспотребнадзора и многих других контролирующих ведомств.  
Главные страсти на экосовете разгорелись вокруг поселка Пархоменко Калачевского района, жители которого ходят по всевозможным инстанциям, а их никто не слышит. Тогда они обратились в экосовет и Ирина Соловьева пригласила их на сегодняшнее заседание. По словам жителей поселка, беда в том, что некоторые жители организовали на своих подворьях фермерские хозяйства по разведению крупного рогатого скота. Например, на территории подворий № 12, 13, 15, 20 по улице Мира содержится скот в огромных количествах, но они не приспособлены к их содержанию, как и существующая инфраструктура поселка. Забивают животных также на подворьях или около них. Но при этом шкуры и все отходы животных бросают на землю и лежат они под палящим солнцем летом, источая тошнотворный запах, а зимой сваливаются в ямы недалеко от оросительного канала. Такие факты зафиксированы. Запах в деревне – ужасающий и зимой, и летом. 
Людям непонятно, кем и на основании чего выдаются ветеринарные сопроводительные документы, почему не учитывается поголовье скота, где и как производится ветеринарный осмотр животных и, в конце концов, какого качества и куда поступает мясо? 
Местный ветврач Надежда Ксандопуло на вопросы жителей давно махнула рукой. Ничего не объясняет и заведующий бойней ее супруг Валерий Ксандопуло. Прокурор района обещал исправить ситуацию еще к 2 октября прошлого года. Безрезультатно. «Мы живем в реальной опасности получить различные инфекции, наш домашний скот – также под угрозой получения сибирской язвы, бруцеллеза, туберкулеза и так далее», - рассказывали сельчане на экосовете. Однако, по их словам, и вышестоящее руководство - представители комитета ветеринарии региона, природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии, Роспотребнадзора и многих других контролирующих ведомств отделываются на их обращения отписками.

«Смысл всех ответов примерно следующий: «Это не в нашей компетенции». Тогда в чьей же? – задавали вопрос присутствующим чиновникам на экосовете селяне. - Вы поймите, у нас уже крик души. В поселке шлюзуется много судов, в том числе и иностранные. Нам стыдно, что и они дышат этой вонью. А мы даже форточки не открываем из-за этой антисанитарии».
По словам селян, комиссий к ним приезжала масса, причем к очередной проверке стада скота угонялись в соседнее село «Заря», а после отъезда проверяющих возвращались обратно. 
Ирина Соловьева предложила присутствующим посмотреть слайды, которые жители Пархоменко захватили с собой. И, судя по выступлениям членов экосовета Владимира Лобойко, Александра Осипова, Константина Глушенка, скрыть эмоций от увиденного они не смогли, так как ситуация действительно, критическая. Особо возмутило присутствующих фото мертвого теленка, которого подбросили председателю Зарянского сельского поселения Ольге Мурашкиной; разбросанные по улицам внутренности скота, мертвые телята. 
«А ведь по этим улицам дети ходят в школу и тоже видят этот кошмар», - заявила руководитель экосовета и попросила представителей ведомств объяснить ситуацию. 
Однако зампредседателя комитета ветеринарии по региону Андрей Фоменко рассказал о трех протоколах и штрафах в размере 3,5 и 4 тысяч рублей, а потом и вовсе заявил, что, согласно законодательству, ни специалисты, ни полиция вообще не имеют права зайти на территорию без разрешения хозяев. Первый зампредседателя комитета природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Алексей Резников и вовсе отмолчался по этому вопросу, будто это не в компетенции его экологической структуры. Глава Пархоменского поселения Алексей Фоменко призвал «сделать закон, ограничивающий количество крупного рогатого скота в подворьях, как это сделано в Краснодарском крае». А Владимир Лобойко напомнил чиновникам о принятой поправке в административный кодекс, которая гласит об ответственности контролирующих органов, которые годами бездействуют. Как поняли присутствующие, пора бы ее уже начать применять на практике.
По словам Ирины Соловьевой, «люди доведены до кипения и так нельзя». Ей, как и многим членам экосовета, также непонятно, почему три года люди видят полную беспомощность властей, неумение или нежелание изменить ситуацию. Она убеждена, что проблема решаема. «В любом случае больше невозможно допускать, чтобы несколько человек влияли на гибель окружающей среды, чтобы страдал весь поселок, а власть продолжала писать отписки», - обратилась она к присутствующим. 

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