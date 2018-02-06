Депутаты Волгоградской облдумы помогут владельцам квартир с автономным отоплением избежать двойных счетов

Депутаты Волгоградской облдумы направят в правительство России и Госдуму предложения о разработке тарифа на отопление для собственников квартир, которые перевели свои жилища на автономное газовое отопление. Такое решение было принято, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на пресс-службу регпарламента, на рабочем совещании комитета облдумы по ЖКХ, жилищной политике и строительству. К диалогу были привлечены общественники, представители госжилнадзора, муниципалитетов и теплоснабжающих организаций.

Сегодня люди, которые 10-15 лет назад, получив все необходимые разрешения и согласования, перевели квартиры на автономное газовое отопление из-за еле греющих батарей, оказались в безвыходной ситуации. Ресурсоснабжающие организации выставили им счета на несколько десятков тысяч рублей за централизованное отопление, которым они не пользуются уже много лет. Выяснилось, что сделано это было на основании циркуляра правительства РФ, согласно которому плата за отопление в многоквартирном доме начисляется всем собственникам, исходя из площади жилья. Особого тарифа для владельцев квартир с «автономкой» не предусмотрено. В результате собственников сейчас ставят перед необходимостью оплачивать двойной счет – за автономное газовое отопление, которым они реально пользуются, и за отопление по общим тарифам, которым они не пользуются. Однако, по мнению депутатов, граждане не должны оставаться один на один со своими проблемами. Для того, чтобы содействовать решению этого вопроса, профильный комитет Волгоградской областной думы подготовит обращение в Минстрой России о необходимости внести изменения в постановление Правительства РФ №354. Их суть – установить особый порядок определения размера платы за коммунальную услугу по отоплению в случае перевода жилого помещения в многоквартирном доме на автономную систему теплоснабжения.

Напомним, о ситуации, в которую попали, в частности, жители Волжского, установившие в своих квартирах газовые котлы и отказавшиеся от централизованного отопления, ИА «Высота 102» сообщало в программе «Взгляд с Высоты»: Жители Волгоградской области стали "маленькими" жертвами "большой войны" за тарифы на ЖКХ» . Им выставлены счета на суммы, которые для многих, особенно для пенсионеров, непосильны. Несколько десятков человек обратились за защитой своих прав в Волжский горсуд. Однако одна из волжанок уже проиграла иск. Сейчас на рассмотрении находятся еще три иска, два из них – коллективные.











