|Экономика
|07.02.2018 14:31
«Волга-Раст»: Chery Tiggo 5 остается одним из лучших автомобилей для зимних поездок
Актуальность подготовки автомобиля к эксплуатации в зимних условиях остается несмотря на то, что на дворе февраль. Что жизненно важно знать, чтобы поездки зимой на машине были безопасными? На что следует обратить внимание в первую очередь? Какие привычки стоит сменить или наоборот приобрести для комфортной езды на машине по нашим дорогам зимой? Об этом читателям ИА «Высота 102» рассказали сотрудники «Волга-Раст» – официального дилера Chery.
Эксплуатация автомобиля зимой существенно отличается от летнего периода. Здесь есть своя специфика, которая знакома не всем автовладельцам. Учет таких особенностей позволяет не причинять вред автомобилю, а также обеспечивает защиту водителю от различных непредвиденных обстоятельств, которые обязательно встречаются на дороге в это время года.
Для зимних поездок кроссоверы Chery Tiggo* 5 подходят как нельзя лучше – автомобиль уверенно ведет себя даже на самой замерзшей дороге. Руль удобный, отзывчивый и позволяет безопасно проходить повороты, а АБС (Антиблокировочная Система Тормозов) оперативно реагирует на блокировку колес на скользком дорожном покрытии. Тормозная система в поездках показывает себя с самой лучшей стороны. К тому же, если приходится резко тормозить на скорости более 80 км/ч, автоматически срабатывает «аварийка», которая предупреждает автомобили сзади о вынужденном экстренном торможении. На скользкой дороге это удобно, важно и позволяет избежать аварийных ситуаций.
Привычка глушить двигатель каждый раз при кратковременной остановке автомобиля – не самая хорошая идея в холодное время года. В данном случае лучше поддерживать температуру двигателя в постоянном рабочем состоянии. Это позволит сохранить аккумулятор, к тому же мотор в данной ситуации потребляет меньше топлива.
На расходе топлива негативно сказывается и ситуация, когда при посадке в замерзший автомобиль, водитель включает на полную мощность отопитель салона. В таком случае автомобиль будет затрачивать энергию на прогрев салона, а двигатель – прогреваться значительно дольше.
В моделях Chery Tiggo 5 обогрев сидений, лобового стекла и зеркал заднего вида работает отлично, позволяя сделать поездки более комфортными даже в том случае, если за окном суровые морозы.
Внутри автомобиля довольно просторно, что для зимних поездок является немаловажным, ведь водители и пассажиры в верхней одежде занимают гораздо больше места.
От автомоек на зимний период лучше отказаться или свести их посещение к минимуму. Если дороги обильно обрабатывают реагентами, автомобили необходимо регулярно очищать от них, поскольку их воздействие может привести к разрушению лакокрасочного покрытия и последующему появлению ржавчины. Для того, чтобы автомобиль прослужил дольше и не был подвержен коррозии, следует обрабатывать его косметическими защитными средствами.
Многие уделяют недостаточно внимания дворникам, хотя в зимний период они также важны, как и летом. Специалисты рекомендуют заменить как минимум щетки дворников, чтобы очистка стекла была более эффективной и не сказывалась негативно на поверхности лобового стекла. Стоит также отметить, что стекло на морозе становится более хрупким, потому стучать по нему дворниками или их резиновыми щетками не стоит вовсе.
При покупке автомобиля стоит обращать внимание на качество покраски и грунтовки кузова, которые при низких температурах и постоянном соприкосновении со снегом и льдом могут со временем повреждаться и требовать дополнительных работ по восстановлению.
У Chery Tiggo качество покрытия кузова находится на очень высоком уровне. Защитный слой лакокрасочного покрытия (толщина ЛКП составляет 100 мкм) всех моделей Tiggo обладает улучшенными характеристиками, которые оберегают краску автомобиля от мелких повреждений (гравий из-под колес, ветки и кустарники у дороги и т.д.).
При покупке новых автомобилей Chery Tiggo в компании «Автомастер» действует специальное предложение: кроссоверы Chery Tiggo доступны по выгодной цене от 673 000 рублей**.
Записаться на тест-драйв и проверить достоинства всех кроссоверов Chery Tiggo можно в официальном дилерском центре Chery ГК «Волга-Раст», ООО «Автомастер» по телефону (8442) 26-47-47 или по адресу г. Волгоград, ул. Новодвинская, 31.
* Чери Тигго
** Детальная информация о действующих акциях размещена на сайте компании «АВТОМАСТЕР»
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|Политика
|07.02.2018 16:13
Депутаты Волгоградской областной думы выходят на новый уровень работы, проявляя все больше внимания к доработке федеральных законов. Как сообщает ИА «Высота 102», в основной повестке дня очередного заседания Волгоградской облдумы, назначенного на завтра, 8 февраля, - 8 вопросов из 34 предполагают одобрение волгоградскими нардепами изменений в российские правовые акты. В частности, свое «положительное заключение» думцы намерены дать на поправки КоАп РФ в части увеличения штрафных санкций нарушителям правил пожарной безопасности в лесах. Среди инициаторов данного новшества значится депутат Госдумы от Волгоградской области Татьяна Цыбизова. Еще одно изменение в Кодекс об административных правонарушениях, которое решили поддержать депутаты облдумы, касается...
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|Общество
|07.02.2018 15:13
Депутаты Волгоградской облдумы помогут владельцам квартир с автономным отоплением избежать двойных счетов
Депутаты Волгоградской облдумы направят в правительство России и Госдуму предложения о разработке тарифа на отопление для собственников квартир, которые перевели свои жилища на автономное газовое отопление. Такое решение было принято, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на пресс-службу регпарламента, на рабочем совещании комитета облдумы по ЖКХ, жилищной политике и строительству. К диалогу были привлечены общественники, представители госжилнадзора, муниципалитетов и теплоснабжающих организаций. Сегодня люди, которые 10-15 лет назад, получив все необходимые разрешения и согласования, перевели квартиры на автономное газовое отопление из-за еле греющих батарей, оказались в безвыходной ситуации. Ресурсоснабжающие организации выставили им счета на несколько десятков тысяч рублей за централизованное отопление,...
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|Общество
|07.02.2018 15:00
Одним из победителей всероссийского журналистского конкурса ОНФ «Правда и справедливость» стала журналист ИА «Высота 102» Елена Третьякова. Жюри оценило серию материалов о противостоянии администрации Волгограда и законопослушных жителей многоквартирного дома на улице Тукая «Жильцов дома в Волгограде выселяют на улицу с документами о собственности». Об итогах заседания общественного совета фонда ОНФ «Правда и справедливость», на котором были определены лауреаты конкурса, стало известно сегодня. Всего на конкурс было прислано более 5,5 тысячи работ из всех регионов России. «Этот конкурс стал беспрецедентным по числу присланных журналистами работ и количеству участников. Более 2,5 тыс. представителей СМИ затронули такие важные...
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|Происшествия
|07.02.2018 14:20
Крупная недостача в размере более 12,8 миллиона рублей выявлена в филиале коммерческого банка в Котовском районе. Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе регионального главка МВД, в присвоении денег подозревается старший кассир кредитного учреждения. По данным следствия, на протяжении 2017 года при осуществлении операций по отправлению в хранилище наличных, упаковывая денежные средства, подозреваемая систематически изымала оттуда по несколько десятков тысяч рублей. Недостача вскрылась во время ревизии. Материалы внутренней проверки служба безопасности направила в полицию. Примечательно, что подозреваемая во время ревизии пыталась незаметно от проверяющих вложить в запечатанные пачки недостающие деньги, которые она заняла у родственников и знакомых. Следователями отдела МВД...
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|Экология
|07.02.2018 13:22
Городищенский районный суд поддержал иск природоохранной прокуратуры, требующей освободить 20-метровый участок береговой полосы Волгоградского водохранилища от самовольной постройки. Об этом ИА "Высота 102" сообщил и.о Волгоградского межрайонного природоохранного прокурора Руслан Гасанов. По его словам, в рамках проверки в границах р.п. Ерзовка был выявлен факт самовольного занятия прибрежной защитной полосы Волгоградского водохранилища под лодочный гараж. При этом договор водопользования акваторией Волгоградского водохранилища и его прибрежной защитной полосы не заключался. Требования прокуратуры суд удовлетворил в полном объеме.
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|Экономика
|07.02.2018 12:47
Минспорта хочет взыскать с подрядчика строительства стадиона "Волгоград Арена" более полумиллиарда рублей
Министерство спорта РФ подало в Арбитражный суд города Москвы два исковых заявления о взыскании более 1 миллиарда рублей с АО "Стройтрансгаз" (СТГ) за нарушение промежуточных сроков по отдельным видам работ на стадионах в Нижнем Новгороде и в Волгограде, которые возводятся к ЧМ-2018. Об этом ИА "Высота 102" сегодня сообщили в пресс-службе АО "Стройтрансгаз" - генподрядчика строительства двух стадионов. Более 483 миллионов рублей неустойки ведомство хочет взыскать по объекту "Стадион Нижний Новгород" и свыше 531 миллиона рублей - по стадиону "Волгоград Арена". В СТГ с претензиями Минспорта не согласны. Позиция компании и её обоснование изложены в ответах...
Прочитана: 6618 раз
|Культура
|07.02.2018 12:31
Сегодня в Волгограде распахнуло двери для посетителей первое в ЮФО виртуальное представительство Государственного музея истории религии (г. Санкт-Петербург). Как сообщили ИА "Высота 102" в администрации региона, разместилось представительство в историко-этнографическом и архитектурном музее-заповеднике "Старая Сарепта" в Красноармейском районе. Виртуальный музей представляет собой мультимедийный информационно-образовательный ресурс, с помощью которого жители и гости города смогут ознакомиться с экспонатами из коллекции петербургского музея, посвященной христианству, исламу и буддизму. Вся информация выводится на сенсорный терминал, установленный в библиотеке музея-заповедника. Пользоваться им посетители смогут самостоятельно или в рамках экскурсии узнать об истории конфессий, ознакомиться с материалами научно-исторического архива и фототеки музея истории религии. ...
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|Расследования
|07.02.2018 12:07
Десяти участникам прошедшей в конце января "забастовки избирателей" не удалось обжаловать штрафы за нарушение порядка проведения публичного мероприятия. Как сообщили ИА “Высота 102 ” в пресс-службе областного суда, такое решение сегодня приняла коллегия по административным делам. Ранее Центральный районный суд признал их виновными в нарушении ч.5 ст.20.2 КоАП РФ “Нарушение участником публичного мероприятия установленного порядка проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования”, и оштрафовал каждого на 10 тысяч рублей. Напомним, что всего во время несанкционированного мероприятия были задержаны 53 человека, в том числе 12 несовершеннолетних. Организаторов Романа Зайцева и Анастасию Андрееву оштрафовали в общей сложности на 40 тысяч рублей. ...
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|Экология
|07.02.2018 11:29
На водоемах Волгоградской области в период подготовки к ЧМ-2018 будет проведен фенологический мониторинг за стадиями развития кровососущей мошки семейства Simuliidae, что позволит установить сроки и предсказать причины ее появления, сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на сайт госзаказов. Комитет природных ресурсов и экологии Волгоградской области разместил закупку на право заключения государственного контракта на проведение такого мониторинга в срок до конца июля. Стоимость работ - 2,7 миллиона рублей. От исполнителя требуется провести сбор, анализ и обобщение научных данных об эколого-биологических особенностях преимагинальных стадий кровососущей мошки на территории региона, включая данные о местах массовой откладки яиц, о сроках вылета, численности, критических периодах...
Прочитана: 2884 раз
|Расследования
|07.02.2018 10:09
К восьми годам колонии строгого режима и штрафу в 35 миллионов рублей приговорен бывший сотрудник отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Волгограду Андрей Носиков. Как сообщили ИА “Высота 102” в пресс-службе областного суда, такое решение сегодня приняла апелляционная инстанция, переквалифицировав его действия с мошенничества на получение взятки. Как установило следствие, летом 2015 года оперуполномоченному стало известно о хороших доходах, которые получает гендиректор одной из крупных фирм, работающих в сфере ЖКХ. Решив поживиться за счет коммерсанта, Носиков решил припугнуть его проверкой. Для этого он направил мужчине запрос о предоставлении финансово-хозяйственной документации. Чтобы уйти от ревизии гендиректор через посредника...
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|Здравоохранение
|07.02.2018 09:18 (Обновлено: 07.02.2018 10:13)
Десять случаев заболеваний гриппом лабораторно подтверждено в Волгоградской области за текущий эпидемический сезон, сообщает ИА "Высота 102". По информации территориального управления Роспотребнадзора, с начала года количество диагностированных случаев внебольничной пневмонии составило 1068 - меньше, чем в 2017 году на 46%, в том числе один случай с летальным исходом. В целом за прошедшую неделю февраля в регионе не отмечалось превышение пороговых значений заболеваемости острыми респираторными заболеваниями. Всего количество заболевших составило 15181 человек, из них 2,6% нуждались в стационарном лечении. В городе Волгограде уровень заболеваемости совокупного населения также не превышает значения эпидемического порога – ниже на 30%. Сезонное распространение острых респираторных инфекций...
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|Происшествия
|07.02.2018 08:46
Почти две тысячи бутылок с контрафактным алкоголем изъяли камышинские правоохранители у 54-летнего жителя одной из cеверокавказских республик. Об этом ИА “Высота 102” сообщили в региональном главке МВД. Мужчина попался на продаже 13 ящиков алкоголя известных марок, документов на который у него не было. После задержания бутлегера оперативниками, стражи порядка осмотрели его грузовик и обнаружили в нем, спрятанные в тайниках, еще 1862 бутылки. Нанесенный ущерб компаниям, владеющими этими брендами, оценивается более чем в 1,3 миллиона рублей. Также экспертиза подтвердила, что контрафактный алкоголь не соответствует международным стандартам. Возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит до шести лет тюрьмы.
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|Экономика
|07.02.2018 04:31
Российский союз промышленников и предпринимателей включил компанию «ЕвроХим» в число лидеров по индексам «Ответственность и открытость» и «Вектор устойчивого развития». Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе компании, высокое место в рейтинге РСПП "ЕвроХим" занимает третий год подряд. Индекс «Ответственность и открытость» рассчитывается на основе 70 показателей и оценивает уровень раскрытия информации о компаниях, включая экономические, экологические, социальные и управленческие аспекты. Индекс «Вектор устойчивого развития» показывает динамику результативности в области устойчивого развития. Таким образом, «ЕвроХим» в очередной раз подтвердил свои высокие позиции среди наиболее открытых и динамичных российских компаний, таких как «Газпром», «Роснефть», «Аэрофлот», РЖД и...
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|Экономика
|07.02.2018 04:24
Волжский посетила делегация БРИКС, представители которой обсудили с главой города Игорем Ворониным развитие систем водоснабжения и водоотведения и возможность реализации крупных инвестпроектов. Как сообщили ИА «Высота 102» в мэрии, визит стал возможен благодаря содействию губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова. Первый проект – это сооружения для очистки ливневых и талых вод коллектора №8: стоимость реализации проекта – 74,6 млн рублей, срок реализации – 5 месяцев. Второй проект – реконструкция канализационного коллектора №9 на улице Пионерской, который обеспечивает отведение более 20% стоков города. Стоимость проекта – 71,38 млн рублей, проектный срок реализации – 17 месяцев. Третий объект – инженерные сети...
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|Расследования
|06.02.2018 20:13
Четыре воздушных судна, которые ранее числились на балансе авиаклуба имени Хользунова волгоградского отделения ДОСААФ, однако затем исчезли вместе с другой авиатехникой, все-таки удалось обнаружить. Как стало известно ИА «Высота 102», два из них – самолеты АН-2, которые ранее улетели в неизвестном направлении, вдруг неожиданно сами вернулись на родную базу. По некоторым сведениям, возвращение двух «аннушек» было связано с расследованием происшествия, которое имело место быть в Краснодарском крае. Там в результате опыления сельхозплантаций был нанесен вред населенному пункту. Вероятно, с целью сокрытия виновников происшествия авиатехнику и вернули на время домой. В настоящее время два самолета, которые оказались крайне изношенными,...
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