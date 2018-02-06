Актуальность подготовки автомобиля к эксплуатации в зимних условиях остается несмотря на то, что на дворе февраль. Что жизненно важно знать, чтобы поездки зимой на машине были безопасными? На что следует обратить внимание в первую очередь? Какие привычки стоит сменить или наоборот приобрести для комфортной езды на машине по нашим дорогам зимой? Об этом читателям ИА «Высота 102» рассказали сотрудники «Волга-Раст» – официального дилера Chery.

Эксплуатация автомобиля зимой существенно отличается от летнего периода. Здесь есть своя специфика, которая знакома не всем автовладельцам. Учет таких особенностей позволяет не причинять вред автомобилю, а также обеспечивает защиту водителю от различных непредвиденных обстоятельств, которые обязательно встречаются на дороге в это время года. зимой существенно отличается от летнего периода. Здесь есть своя специфика, которая знакома не всем автовладельцам.которые обязательно встречаются на дороге в это время года.













Для зимних поездок кроссоверы Chery Tiggo* 5 подходят как нельзя лучше – автомобиль уверенно ведет себя даже на самой замерзшей дороге. Руль удобный, отзывчивый и позволяет безопасно проходить повороты, а АБС (Антиблокировочная Система Тормозов) оперативно реагирует на блокировку колес на скользком дорожном покрытии. Тормозная система в поездках показывает себя с самой лучшей стороны. К тому же, если приходится резко тормозить на скорости более 80 км/ч, автоматически срабатывает «аварийка», которая предупреждает автомобили сзади о вынужденном экстренном торможении. На скользкой дороге это удобно, важно и позволяет избежать аварийных ситуаций.

Привычка глушить двигатель каждый раз при кратковременной остановке автомобиля – не самая хорошая идея в холодное время года. В данном случае лучше поддерживать температуру двигателя в постоянном рабочем состоянии. Это позволит сохранить аккумулятор, к тому же мотор в данной ситуации потребляет меньше топлива.

На расходе топлива негативно сказывается и ситуация, когда при посадке в замерзший автомобиль, водитель включает на полную мощность отопитель салона. В таком случае автомобиль будет затрачивать энергию на прогрев салона, а двигатель – прогреваться значительно дольше.

В моделях Chery Tiggo 5 обогрев сидений, лобового стекла и зеркал заднего вида работает отлично, позволяя сделать поездки более комфортными даже в том случае, если за окном суровые морозы.

Внутри автомобиля довольно просторно, что для зимних поездок является немаловажным, ведь водители и пассажиры в верхней одежде занимают гораздо больше места.













От автомоек на зимний период лучше отказаться или свести их посещение к минимуму. Если дороги обильно обрабатывают реагентами, автомобили необходимо регулярно очищать от них, поскольку их воздействие может привести к разрушению лакокрасочного покрытия и последующему появлению ржавчины. Для того, чтобы автомобиль прослужил дольше и не был подвержен коррозии, следует обрабатывать его косметическими защитными средствами.

Многие уделяют недостаточно внимания дворникам, хотя в зимний период они также важны, как и летом. Специалисты рекомендуют заменить как минимум щетки дворников, чтобы очистка стекла была более эффективной и не сказывалась негативно на поверхности лобового стекла. Стоит также отметить, что стекло на морозе становится более хрупким, потому стучать по нему дворниками или их резиновыми щетками не стоит вовсе.

При покупке автомобиля стоит обращать внимание на качество покраски и грунтовки кузова, которые при низких температурах и постоянном соприкосновении со снегом и льдом могут со временем повреждаться и требовать дополнительных работ по восстановлению.

У Chery Tiggo качество покрытия кузова находится на очень высоком уровне. Защитный слой лакокрасочного покрытия (толщина ЛКП составляет 100 мкм) всех моделей Tiggo обладает улучшенными характеристиками, которые оберегают краску автомобиля от мелких повреждений (гравий из-под колес, ветки и кустарники у дороги и т.д.).





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* Чери Тигго

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