Журналист ИА «Высота 102» стал победителем конкурса ОНФ «Правда и справедливость»

Депутаты Волгоградской облдумы направят в правительство России и Госдуму предложения о разработке тарифа на отопление для собственников квартир, которые перевели свои жилища на автономное газовое отопление. Такое решение было принято, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на пресс-службу регпарламента, на рабочем совещании комитета облдумы по ЖКХ, жилищной политике и строительству. К диалогу были привлечены общественники, представители госжилнадзора, муниципалитетов и теплоснабжающих организаций. Сегодня люди, которые 10-15 лет назад, получив все необходимые разрешения и согласования, перевели квартиры на автономное газовое отопление из-за еле греющих батарей, оказались в безвыходной ситуации. Ресурсоснабжающие организации выставили им счета на несколько десятков тысяч рублей за централизованное отопление,...

Прочитана: 1970 раз