Парламентарии Волгоградской области записались в советчики к коллегам из Госдумы





Депутаты Волгоградской областной думы выходят на новый уровень работы, проявляя все больше внимания к доработке федеральных законов. Как сообщает ИА «Высота 102», в основной повестке дня очередного заседания Волгоградской облдумы, назначенного на завтра, 8 февраля, - 8 вопросов из 34 предполагают одобрение волгоградскими нардепами изменений в российские правовые акты. В частности, свое «положительное заключение» думцы намерены дать на поправки КоАп РФ в части увеличения штрафных санкций нарушителям правил пожарной безопасности в лесах. Среди инициаторов данного новшества значится депутат Госдумы от Волгоградской области Татьяна Цыбизова.

Еще одно изменение в Кодекс об административных правонарушениях, которое решили поддержать депутаты облдумы, касается незаконной продажи алкогольных напитков. В случае принятия новой редакции кодекса, комитет промышленности и торговли Волгоградской области, как и остальные ведомства субъектов страны, уполномоченные выдавать лицензии на продажу спиртного, смогут наравне с полицией штрафовать коммерсантов за незаконную реализацию горячительных напитков. Неравнодушны члены регпарламента и к теме защиты прав работников, которые пытаются взыскать долги по зарплате с предприятий-банкротов. Соответствующие поправки в поддержку пострадавших граждан предусмотрены проектом федерального закона о несостоятельности. Поддерживают областные нардепы также инициативу об усовершенствовании механизма включения детей-сирот в списки на получение жилья. В частности, предлагается наделить их законных представителей правом на подачу таких заявлений в органы опеки и попечительства.

Из региональной повестки заседания областной думы одним из самых важных станет обсуждение поправок в областной бюджет 2018 года.



