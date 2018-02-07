|Политика
|07.02.2018 16:13(Обновлено: 07.02.2018 19:02)
Парламентарии Волгоградской области записались в советчики к коллегам из Госдумы
Депутаты Волгоградской областной думы выходят на новый уровень работы, проявляя все больше внимания к доработке федеральных законов. Как сообщает ИА «Высота 102», в основной повестке дня очередного заседания Волгоградской облдумы, назначенного на завтра, 8 февраля, - 8 вопросов из 34 предполагают одобрение волгоградскими нардепами изменений в российские правовые акты. В частности, свое «положительное заключение» думцы намерены дать на поправки КоАп РФ в части увеличения штрафных санкций нарушителям правил пожарной безопасности в лесах. Среди инициаторов данного новшества значится депутат Госдумы от Волгоградской области Татьяна Цыбизова.
Еще одно изменение в Кодекс об административных правонарушениях, которое решили поддержать депутаты облдумы, касается незаконной продажи алкогольных напитков. В случае принятия новой редакции кодекса, комитет промышленности и торговли Волгоградской области, как и остальные ведомства субъектов страны, уполномоченные выдавать лицензии на продажу спиртного, смогут наравне с полицией штрафовать коммерсантов за незаконную реализацию горячительных напитков. Неравнодушны члены регпарламента и к теме защиты прав работников, которые пытаются взыскать долги по зарплате с предприятий-банкротов. Соответствующие поправки в поддержку пострадавших граждан предусмотрены проектом федерального закона о несостоятельности. Поддерживают областные нардепы также инициативу об усовершенствовании механизма включения детей-сирот в списки на получение жилья. В частности, предлагается наделить их законных представителей правом на подачу таких заявлений в органы опеки и попечительства.
Из региональной повестки заседания областной думы одним из самых важных станет обсуждение поправок в областной бюджет 2018 года.
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75 лет Победы в битве за Сталинград Волгоград отметил самым масштабным парадом в истории города с участием авиации
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Праздничный концерт, посвященный 75-летию Сталинградской победы, состоялся у музея-заповедника "Сталинградская Битва", сообщает корреспондент ИА "Высота 102". Перед собравшимися волгоградцами...
Военный парад в честь 75-летия разгрома немецко-фашистских войск под Сталинградом прошел в...
75 лет назад завершилось знаковое сражение в истории главных войн - Сталинградская битва, решившая исход Второй мировой ...
|Общество
|07.02.2018 17:29
Повергла в шок народного избранника жительница Волгограда, которая обратилась к нему с нестандартной, если не сказать интимной, просьбой. Инцидент произошел в Волгоградской приемной лидера партии «Единая Россия», один из сотрудников которой поделился с ИА «Высота 102» копией письменного обращения горожанки. Его содержание она не постеснялась озвучить глаза в глаза «слуге народа». Женщина испытала на прочность психику депутата, поскольку с ТАКОЙ просьбой избиратели к нему никогда не обращались. ...
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|Общество
|07.02.2018 16:37
Возместить стоимость путевки, выплатить неустойку клиенту и заплатить почти 90 тысяч рублей штрафа обязал областной суд ООО "Агентство путешествий Айшоп.Тревел". Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе судебной инстанции, такое решение приняла сегодня коллегия по гражданским делам, удовлетворив иск волгоградца Ивана Гвоздкова. В июле прошлого года он почти за 86 тысяч рублей купил через сайт компании-агента ООО "Агентство путешествий Айшоп. Тревел" путевки в Турцию от компании "Пегас Турс" для себя, жены и ребенка. Но позже мужчина прочитал на официальных сайтах предупреждение об эпидемии вируса Коксаки в Турции. И, решив не рисковать здоровьем семьи, отказался от поездки. Тем более, как выяснилось,...
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|Общество
|07.02.2018 15:13
Депутаты Волгоградской облдумы помогут владельцам квартир с автономным отоплением избежать двойных счетов
Депутаты Волгоградской облдумы направят в правительство России и Госдуму предложения о разработке тарифа на отопление для собственников квартир, которые перевели свои жилища на автономное газовое отопление. Такое решение было принято, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на пресс-службу регпарламента, на рабочем совещании комитета облдумы по ЖКХ, жилищной политике и строительству. К диалогу были привлечены общественники, представители госжилнадзора, муниципалитетов и теплоснабжающих организаций. Сегодня люди, которые 10-15 лет назад, получив все необходимые разрешения и согласования, перевели квартиры на автономное газовое отопление из-за еле греющих батарей, оказались в безвыходной ситуации. Ресурсоснабжающие организации выставили им счета на несколько десятков тысяч рублей за централизованное отопление,...
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|Общество
|07.02.2018 15:00
Одним из победителей всероссийского журналистского конкурса ОНФ «Правда и справедливость» стала журналист ИА «Высота 102» Елена Третьякова. Жюри оценило серию материалов о противостоянии администрации Волгограда и законопослушных жителей многоквартирного дома на улице Тукая «Жильцов дома в Волгограде выселяют на улицу с документами о собственности». Об итогах заседания общественного совета фонда ОНФ «Правда и справедливость», на котором были определены лауреаты конкурса, стало известно сегодня. Всего на конкурс было прислано более 5,5 тысячи работ из всех регионов России. «Этот конкурс стал беспрецедентным по числу присланных журналистами работ и количеству участников. Более 2,5 тыс. представителей СМИ затронули такие важные...
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|Экономика
|07.02.2018 14:31
Актуальность подготовки автомобиля к эксплуатации в зимних условиях остается несмотря на то, что на дворе февраль. Что жизненно важно знать, чтобы поездки зимой на машине были безопасными? На что следует обратить внимание в первую очередь? Какие привычки стоит сменить или наоборот приобрести для комфортной езды на машине по нашим дорогам зимой? Об этом читателям ИА «Высота 102» рассказали сотрудники «Волга-Раст» – официального дилера Chery. Эксплуатация автомобиля зимой существенно отличается от летнего периода. Здесь есть своя специфика, которая знакома не всем автовладельцам. Учет таких особенностей позволяет не причинять вред автомобилю, а также обеспечивает защиту водителю от различных непредвиденных обстоятельств, которые обязательно...
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|Происшествия
|07.02.2018 14:20
Крупная недостача в размере более 12,8 миллиона рублей выявлена в филиале коммерческого банка в Котовском районе. Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе регионального главка МВД, в присвоении денег подозревается старший кассир кредитного учреждения. По данным следствия, на протяжении 2017 года при осуществлении операций по отправлению в хранилище наличных, упаковывая денежные средства, подозреваемая систематически изымала оттуда по несколько десятков тысяч рублей. Недостача вскрылась во время ревизии. Материалы внутренней проверки служба безопасности направила в полицию. Примечательно, что подозреваемая во время ревизии пыталась незаметно от проверяющих вложить в запечатанные пачки недостающие деньги, которые она заняла у родственников и знакомых. Следователями отдела МВД...
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|Экология
|07.02.2018 13:22
Городищенский районный суд поддержал иск природоохранной прокуратуры, требующей освободить 20-метровый участок береговой полосы Волгоградского водохранилища от самовольной постройки. Об этом ИА "Высота 102" сообщил и.о Волгоградского межрайонного природоохранного прокурора Руслан Гасанов. По его словам, в рамках проверки в границах р.п. Ерзовка был выявлен факт самовольного занятия прибрежной защитной полосы Волгоградского водохранилища под лодочный гараж. При этом договор водопользования акваторией Волгоградского водохранилища и его прибрежной защитной полосы не заключался. Требования прокуратуры суд удовлетворил в полном объеме.
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|Экономика
|07.02.2018 12:47
Минспорта хочет взыскать с подрядчика строительства стадиона "Волгоград Арена" более полумиллиарда рублей
Министерство спорта РФ подало в Арбитражный суд города Москвы два исковых заявления о взыскании более 1 миллиарда рублей с АО "Стройтрансгаз" (СТГ) за нарушение промежуточных сроков по отдельным видам работ на стадионах в Нижнем Новгороде и в Волгограде, которые возводятся к ЧМ-2018. Об этом ИА "Высота 102" сегодня сообщили в пресс-службе АО "Стройтрансгаз" - генподрядчика строительства двух стадионов. Более 483 миллионов рублей неустойки ведомство хочет взыскать по объекту "Стадион Нижний Новгород" и свыше 531 миллиона рублей - по стадиону "Волгоград Арена". В СТГ с претензиями Минспорта не согласны. Позиция компании и её обоснование изложены в ответах...
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|Культура
|07.02.2018 12:31
Сегодня в Волгограде распахнуло двери для посетителей первое в ЮФО виртуальное представительство Государственного музея истории религии (г. Санкт-Петербург). Как сообщили ИА "Высота 102" в администрации региона, разместилось представительство в историко-этнографическом и архитектурном музее-заповеднике "Старая Сарепта" в Красноармейском районе. Виртуальный музей представляет собой мультимедийный информационно-образовательный ресурс, с помощью которого жители и гости города смогут ознакомиться с экспонатами из коллекции петербургского музея, посвященной христианству, исламу и буддизму. Вся информация выводится на сенсорный терминал, установленный в библиотеке музея-заповедника. Пользоваться им посетители смогут самостоятельно или в рамках экскурсии узнать об истории конфессий, ознакомиться с материалами научно-исторического архива и фототеки музея истории религии. ...
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|Расследования
|07.02.2018 12:07
Десяти участникам прошедшей в конце января "забастовки избирателей" не удалось обжаловать штрафы за нарушение порядка проведения публичного мероприятия. Как сообщили ИА “Высота 102 ” в пресс-службе областного суда, такое решение сегодня приняла коллегия по административным делам. Ранее Центральный районный суд признал их виновными в нарушении ч.5 ст.20.2 КоАП РФ “Нарушение участником публичного мероприятия установленного порядка проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования”, и оштрафовал каждого на 10 тысяч рублей. Напомним, что всего во время несанкционированного мероприятия были задержаны 53 человека, в том числе 12 несовершеннолетних. Организаторов Романа Зайцева и Анастасию Андрееву оштрафовали в общей сложности на 40 тысяч рублей. ...
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|Экология
|07.02.2018 11:29
На водоемах Волгоградской области в период подготовки к ЧМ-2018 будет проведен фенологический мониторинг за стадиями развития кровососущей мошки семейства Simuliidae, что позволит установить сроки и предсказать причины ее появления, сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на сайт госзаказов. Комитет природных ресурсов и экологии Волгоградской области разместил закупку на право заключения государственного контракта на проведение такого мониторинга в срок до конца июля. Стоимость работ - 2,7 миллиона рублей. От исполнителя требуется провести сбор, анализ и обобщение научных данных об эколого-биологических особенностях преимагинальных стадий кровососущей мошки на территории региона, включая данные о местах массовой откладки яиц, о сроках вылета, численности, критических периодах...
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|Расследования
|07.02.2018 10:09
К восьми годам колонии строгого режима и штрафу в 35 миллионов рублей приговорен бывший сотрудник отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Волгограду Андрей Носиков. Как сообщили ИА “Высота 102” в пресс-службе областного суда, такое решение сегодня приняла апелляционная инстанция, переквалифицировав его действия с мошенничества на получение взятки. Как установило следствие, летом 2015 года оперуполномоченному стало известно о хороших доходах, которые получает гендиректор одной из крупных фирм, работающих в сфере ЖКХ. Решив поживиться за счет коммерсанта, Носиков решил припугнуть его проверкой. Для этого он направил мужчине запрос о предоставлении финансово-хозяйственной документации. Чтобы уйти от ревизии гендиректор через посредника...
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|Здравоохранение
|07.02.2018 09:18 (Обновлено: 07.02.2018 10:13)
Десять случаев заболеваний гриппом лабораторно подтверждено в Волгоградской области за текущий эпидемический сезон, сообщает ИА "Высота 102". По информации территориального управления Роспотребнадзора, с начала года количество диагностированных случаев внебольничной пневмонии составило 1068 - меньше, чем в 2017 году на 46%, в том числе один случай с летальным исходом. В целом за прошедшую неделю февраля в регионе не отмечалось превышение пороговых значений заболеваемости острыми респираторными заболеваниями. Всего количество заболевших составило 15181 человек, из них 2,6% нуждались в стационарном лечении. В городе Волгограде уровень заболеваемости совокупного населения также не превышает значения эпидемического порога – ниже на 30%. Сезонное распространение острых респираторных инфекций...
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|Происшествия
|07.02.2018 08:46
Почти две тысячи бутылок с контрафактным алкоголем изъяли камышинские правоохранители у 54-летнего жителя одной из cеверокавказских республик. Об этом ИА “Высота 102” сообщили в региональном главке МВД. Мужчина попался на продаже 13 ящиков алкоголя известных марок, документов на который у него не было. После задержания бутлегера оперативниками, стражи порядка осмотрели его грузовик и обнаружили в нем, спрятанные в тайниках, еще 1862 бутылки. Нанесенный ущерб компаниям, владеющими этими брендами, оценивается более чем в 1,3 миллиона рублей. Также экспертиза подтвердила, что контрафактный алкоголь не соответствует международным стандартам. Возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит до шести лет тюрьмы.
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|Экономика
|07.02.2018 04:31
Российский союз промышленников и предпринимателей включил компанию «ЕвроХим» в число лидеров по индексам «Ответственность и открытость» и «Вектор устойчивого развития». Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе компании, высокое место в рейтинге РСПП "ЕвроХим" занимает третий год подряд. Индекс «Ответственность и открытость» рассчитывается на основе 70 показателей и оценивает уровень раскрытия информации о компаниях, включая экономические, экологические, социальные и управленческие аспекты. Индекс «Вектор устойчивого развития» показывает динамику результативности в области устойчивого развития. Таким образом, «ЕвроХим» в очередной раз подтвердил свои высокие позиции среди наиболее открытых и динамичных российских компаний, таких как «Газпром», «Роснефть», «Аэрофлот», РЖД и...
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