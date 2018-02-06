Минспорта хочет взыскать с подрядчика строительства стадиона "Волгоград Арена" более полумиллиарда рублей









Министерство спорта РФ подало в Арбитражный суд города Москвы два исковых заявления о взыскании более 1 миллиарда рублей с АО "Стройтрансгаз" (СТГ) за нарушение промежуточных сроков по отдельным видам работ на стадионах в Нижнем Новгороде и в Волгограде, которые возводятся к ЧМ-2018. Об этом ИА "Высота 102" сегодня сообщили в пресс-службе АО "Стройтрансгаз" - генподрядчика строительства двух стадионов. Более 483 миллионов рублей неустойки ведомство хочет взыскать по объекту "Стадион Нижний Новгород" и свыше 531 миллиона рублей - по стадиону "Волгоград Арена". В СТГ с претензиями Минспорта не согласны. Позиция компании и её обоснование изложены в ответах и подтверждаются документами, которые направлены в Арбитражный суд города Москвы. Поясняется, что поданные иски касаются сроков работ по устройству внутриплощадочных тепловых сетей на "Волгоград Арене" в 2016 г. и выполнения монолитных работ по эстакаде на стадионе в Нижнем Новгороде в 2017 г. "Данные работы были полностью выполнены с учетом скорректированных календарных графиков работ по согласованию с Заказчиком в лице ФГУП "Спорт-Ин"", - отмечается в сообщении СТГ.



