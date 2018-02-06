



Сегодня в Волгограде распахнуло двери для посетителей первое в ЮФО виртуальное представительство Государственного музея истории религии (г. Санкт-Петербург). Как сообщили ИА "Высота 102" в администрации региона, разместилось представительство в историко-этнографическом и архитектурном музее-заповеднике "Старая Сарепта" в Красноармейском районе. Виртуальный музей представляет собой мультимедийный информационно-образовательный ресурс, с помощью которого жители и гости города смогут ознакомиться с экспонатами из коллекции петербургского музея, посвященной христианству, исламу и буддизму. Вся информация выводится на сенсорный терминал, установленный в библиотеке музея-заповедника. Пользоваться им посетители смогут самостоятельно или в рамках экскурсии узнать об истории конфессий, ознакомиться с материалами научно-исторического архива и фототеки музея истории религии.

Соглашение о сотрудничестве между Государственным музеем истории религии Санкт-Петербурга и музеем-заповедником "Старая Сарепта" было подписано в рамках VI Санкт-Петербургского международного культурного форума, который прошел в ноябре прошлого года. Музей истории религии – единственный в России и один из немногих в мире, экспозиции которого рассказывают о религиозных представлениях человечества со времени их возникновения в глубокой древности до наших дней.



