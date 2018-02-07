|Происшествия
|08.02.2018 08:44
В Кировском районе Волгограда на тротуаре появился «лунный кратер»
Провал тротуара диаметром в несколько метров и глубиной около 1 метра созерцают жители Кировского района Волгограда неподалеку от ТЦ «Космос». Как сообщили ИА «Высота 102» очевидцы происшествия, в прошлом году в этом же самом месте земля уже уходила из-под ног кировчан. Тротуар тогда восстановили, но долго он не продержался. На дне «кратера», образовавшегося на пешеходной зоне вблизи дома №101 по улице Кирова, находятся коммуникации. В "Концессиях водоснабжения" информагентству рассказали, что провалившийся асфальт повредил канализационный коллектор, течь в котором быстро устранили. Что явилось причиной провала практически нового дорожного покрытия и кто возьмется весной за его восстановление - пока неизвестно.
В Волгограде разрушенная мельница Гергардта "восстала из руин"
75 лет Победы в битве за Сталинград Волгоград отметил самым масштабным парадом в истории города с участием авиации
Слон бежал к Волге, трубил, и танки вставали
Праздничный концерт, посвященный 75-летию Сталинградской победы, состоялся у музея-заповедника "Сталинградская Битва", сообщает корреспондент ИА "Высота 102". Перед собравшимися волгоградцами...
Военный парад в честь 75-летия разгрома немецко-фашистских войск под Сталинградом прошел в...
75 лет назад завершилось знаковое сражение в истории главных войн - Сталинградская битва, решившая исход Второй мировой ...
|Экономика
|08.02.2018 09:12
МУП «Метроэлектротранс» объявило аукцион на выполнение работ по ремонту контактной сети первой очереди линии скоростного трамвая. Исполнителю муниципального контракта предстоит заменить 6,6 км проводов и канатов, обеспечивающих электроснабжением вагоны на подземных участках маршрута СТ. Об этом рассказали ИА «Высота 102» в администрации Волгограда. Работы проведут в обоих туннелях на участках в границах северного портала под ул. Бакинской и выезда со станции «Пионерская». Провода и канаты, используемые для подачи электроэнергии на первой очереди скоростного трамвая, начали эксплуатироваться в середине 80-х годов прошлого века. На протяжении 10 лет муниципальное транспортное предприятие поддерживало их в должном состоянии, но затем начали происходить перебои с...
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|Происшествия
|08.02.2018 09:05
Семилетний мальчик пострадал при пожаре в Волжском. Как сообщили ИА “Высота 102” в региональном главке МЧС, это произошло накануне при возгорании в однокомнатной квартире в пятиэтажке на улице Дружбы. Сигнал о ЧП поступил на пульт дежурного в 15:32, через 16 минут расчёты пожарно-спасательной части №32 потушили огонь, охвативший домашние вещи. Как стало известно информагентству, в результате пожара ребенок получил ожоги и был доставлен в больницу. Сейчас его жизни ничего не угрожает. Эксперты устанавливают причину пожара. По предварительным данным, возгорание произошло из-за детской шалости с огнем.
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|Аналитика
|07.02.2018 20:08
Смотрите сегодня в программе: экологические проблемы Калачевского района и эффективность действий районной администрации стали основной темой заседания экологического совета при Волгоградской областной думе. На пешеходных переходах Волгограда неспокойно: ГИБДД и волонтеры бьют тревогу и призывают всех участников движения соблюдать правила. Что не так со сроками?: Министерство спорта России хочет по суду взыскать с подрядчика строительства стадиона «Волгоград Арена» очень много денег. Нет фальсификату: большая партия поддельного алкоголя, щедро разлитого в подпольных цехах на Северном Кавказе, не дошла до потенциальных потребителей в Волгоградской области. Информационные выпуски ИА «Высота 102» выходят в эфире «Первого волгоградского канала» ежедневно, кроме...
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|Экология
|07.02.2018 19:40
«Вы не имели права замалчивать проблему, с которой жители села обращаются во все инстанции в течение трех лет. А, получается, что вы все об этом знали, и мало того, что ничего не сделали для ее решения, вы ее на самом деле замолчали». Так заявила сегодня на заседании экологического совета при Волгоградской облдуме председатель совета Ирина Соловьева. На мероприятие были приглашены чиновники Калачевского района, представители комитета ветеринарии региона, природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии, Роспотребнадзора и многих других контролирующих ведомств. Главные страсти на экосовете разгорелись вокруг поселка Пархоменко Калачевского района, жители которого ходят по всевозможным инстанциям,...
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|Общество
|07.02.2018 17:29
Повергла в шок народного избранника жительница Волгограда, которая обратилась к нему с нестандартной, если не сказать интимной, просьбой. Инцидент произошел в Волгоградской приемной лидера партии «Единая Россия», один из сотрудников которой поделился с ИА «Высота 102» копией письменного обращения горожанки. Его содержание она не постеснялась озвучить глаза в глаза «слуге народа». Женщина испытала на прочность психику депутата, поскольку с ТАКОЙ просьбой избиратели к нему никогда не обращались. ...
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|Общество
|07.02.2018 16:37
Возместить стоимость путевки, выплатить неустойку клиенту и заплатить почти 90 тысяч рублей штрафа обязал областной суд ООО "Агентство путешествий Айшоп.Тревел". Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе судебной инстанции, такое решение приняла сегодня коллегия по гражданским делам, удовлетворив иск волгоградца Ивана Гвоздкова. В июле прошлого года он почти за 86 тысяч рублей купил через сайт компании-агента ООО "Агентство путешествий Айшоп. Тревел" путевки в Турцию от компании "Пегас Турс" для себя, жены и ребенка. Но позже мужчина прочитал на официальных сайтах предупреждение об эпидемии вируса Коксаки в Турции. И, решив не рисковать здоровьем семьи, отказался от поездки. Тем более, как выяснилось,...
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|Политика
|07.02.2018 16:13 (Обновлено: 07.02.2018 19:02)
Депутаты Волгоградской областной думы выходят на новый уровень работы, проявляя все больше внимания к доработке федеральных законов. Как сообщает ИА «Высота 102», в основной повестке дня очередного заседания Волгоградской облдумы, назначенного на завтра, 8 февраля, - 8 вопросов из 34 предполагают одобрение волгоградскими нардепами изменений в российские правовые акты. В частности, свое «положительное заключение» думцы намерены дать на поправки КоАп РФ в части увеличения штрафных санкций нарушителям правил пожарной безопасности в лесах. Среди инициаторов данного новшества значится депутат Госдумы от Волгоградской области Татьяна Цыбизова. Еще одно изменение в Кодекс об административных правонарушениях, которое решили поддержать депутаты облдумы, касается...
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|Общество
|07.02.2018 15:13
Депутаты Волгоградской облдумы помогут владельцам квартир с автономным отоплением избежать двойных счетов
Депутаты Волгоградской облдумы направят в правительство России и Госдуму предложения о разработке тарифа на отопление для собственников квартир, которые перевели свои жилища на автономное газовое отопление. Такое решение было принято, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на пресс-службу регпарламента, на рабочем совещании комитета облдумы по ЖКХ, жилищной политике и строительству. К диалогу были привлечены общественники, представители госжилнадзора, муниципалитетов и теплоснабжающих организаций. Сегодня люди, которые 10-15 лет назад, получив все необходимые разрешения и согласования, перевели квартиры на автономное газовое отопление из-за еле греющих батарей, оказались в безвыходной ситуации. Ресурсоснабжающие организации выставили им счета на несколько десятков тысяч рублей за централизованное отопление,...
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|Общество
|07.02.2018 15:00
Одним из победителей всероссийского журналистского конкурса ОНФ «Правда и справедливость» стала журналист ИА «Высота 102» Елена Третьякова. Жюри оценило серию материалов о противостоянии администрации Волгограда и законопослушных жителей многоквартирного дома на улице Тукая «Жильцов дома в Волгограде выселяют на улицу с документами о собственности». Об итогах заседания общественного совета фонда ОНФ «Правда и справедливость», на котором были определены лауреаты конкурса, стало известно сегодня. Всего на конкурс было прислано более 5,5 тысячи работ из всех регионов России. «Этот конкурс стал беспрецедентным по числу присланных журналистами работ и количеству участников. Более 2,5 тыс. представителей СМИ затронули такие важные...
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|Экономика
|07.02.2018 14:31
Актуальность подготовки автомобиля к эксплуатации в зимних условиях остается несмотря на то, что на дворе февраль. Что жизненно важно знать, чтобы поездки зимой на машине были безопасными? На что следует обратить внимание в первую очередь? Какие привычки стоит сменить или наоборот приобрести для комфортной езды на машине по нашим дорогам зимой? Об этом читателям ИА «Высота 102» рассказали сотрудники «Волга-Раст» – официального дилера Chery. Эксплуатация автомобиля зимой существенно отличается от летнего периода. Здесь есть своя специфика, которая знакома не всем автовладельцам. Учет таких особенностей позволяет не причинять вред автомобилю, а также обеспечивает защиту водителю от различных непредвиденных обстоятельств, которые обязательно...
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|Происшествия
|07.02.2018 14:20
Крупная недостача в размере более 12,8 миллиона рублей выявлена в филиале коммерческого банка в Котовском районе. Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе регионального главка МВД, в присвоении денег подозревается старший кассир кредитного учреждения. По данным следствия, на протяжении 2017 года при осуществлении операций по отправлению в хранилище наличных, упаковывая денежные средства, подозреваемая систематически изымала оттуда по несколько десятков тысяч рублей. Недостача вскрылась во время ревизии. Материалы внутренней проверки служба безопасности направила в полицию. Примечательно, что подозреваемая во время ревизии пыталась незаметно от проверяющих вложить в запечатанные пачки недостающие деньги, которые она заняла у родственников и знакомых. Следователями отдела МВД...
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|Экология
|07.02.2018 13:22
Городищенский районный суд поддержал иск природоохранной прокуратуры, требующей освободить 20-метровый участок береговой полосы Волгоградского водохранилища от самовольной постройки. Об этом ИА "Высота 102" сообщил и.о Волгоградского межрайонного природоохранного прокурора Руслан Гасанов. По его словам, в рамках проверки в границах р.п. Ерзовка был выявлен факт самовольного занятия прибрежной защитной полосы Волгоградского водохранилища под лодочный гараж. При этом договор водопользования акваторией Волгоградского водохранилища и его прибрежной защитной полосы не заключался. Требования прокуратуры суд удовлетворил в полном объеме.
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|Экономика
|07.02.2018 12:47
Минспорта хочет взыскать с подрядчика строительства стадиона "Волгоград Арена" более полумиллиарда рублей
Министерство спорта РФ подало в Арбитражный суд города Москвы два исковых заявления о взыскании более 1 миллиарда рублей с АО "Стройтрансгаз" (СТГ) за нарушение промежуточных сроков по отдельным видам работ на стадионах в Нижнем Новгороде и в Волгограде, которые возводятся к ЧМ-2018. Об этом ИА "Высота 102" сегодня сообщили в пресс-службе АО "Стройтрансгаз" - генподрядчика строительства двух стадионов. Более 483 миллионов рублей неустойки ведомство хочет взыскать по объекту "Стадион Нижний Новгород" и свыше 531 миллиона рублей - по стадиону "Волгоград Арена". В СТГ с претензиями Минспорта не согласны. Позиция компании и её обоснование изложены в ответах...
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|Культура
|07.02.2018 12:31
Сегодня в Волгограде распахнуло двери для посетителей первое в ЮФО виртуальное представительство Государственного музея истории религии (г. Санкт-Петербург). Как сообщили ИА "Высота 102" в администрации региона, разместилось представительство в историко-этнографическом и архитектурном музее-заповеднике "Старая Сарепта" в Красноармейском районе. Виртуальный музей представляет собой мультимедийный информационно-образовательный ресурс, с помощью которого жители и гости города смогут ознакомиться с экспонатами из коллекции петербургского музея, посвященной христианству, исламу и буддизму. Вся информация выводится на сенсорный терминал, установленный в библиотеке музея-заповедника. Пользоваться им посетители смогут самостоятельно или в рамках экскурсии узнать об истории конфессий, ознакомиться с материалами научно-исторического архива и фототеки музея истории религии. ...
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|Расследования
|07.02.2018 12:07
Десяти участникам прошедшей в конце января "забастовки избирателей" не удалось обжаловать штрафы за нарушение порядка проведения публичного мероприятия. Как сообщили ИА “Высота 102 ” в пресс-службе областного суда, такое решение сегодня приняла коллегия по административным делам. Ранее Центральный районный суд признал их виновными в нарушении ч.5 ст.20.2 КоАП РФ “Нарушение участником публичного мероприятия установленного порядка проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования”, и оштрафовал каждого на 10 тысяч рублей. Напомним, что всего во время несанкционированного мероприятия были задержаны 53 человека, в том числе 12 несовершеннолетних. Организаторов Романа Зайцева и Анастасию Андрееву оштрафовали в общей сложности на 40 тысяч рублей. ...
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