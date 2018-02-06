Десяти участникам прошедшей в конце января "забастовки избирателей" не удалось обжаловать штрафы за нарушение порядка проведения публичного мероприятия. Как сообщили ИА “Высота 102 ” в пресс-службе областного суда, такое решение сегодня приняла коллегия по административным делам. Ранее Центральный районный суд признал их виновными в нарушении ч.5 ст.20.2 КоАП РФ “Нарушение участником публичного мероприятия установленного порядка проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования”, и оштрафовал каждого на 10 тысяч рублей.

Напомним, что всего во время несанкционированного мероприятия были задержаны 53 человека, в том числе 12 несовершеннолетних. Организаторов Романа Зайцева и Анастасию Андрееву оштрафовали в общей сложности на 40 тысяч рублей.



















