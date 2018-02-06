В Волгограде перед ЧМ-2018 за жизнью мошки будут пристально следить ученые-аналитики

На водоемах Волгоградской области в период подготовки к ЧМ-2018 будет проведен фенологический мониторинг за стадиями развития кровососущей мошки семейства Simuliidae, что позволит установить сроки и предсказать причины ее появления, сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на сайт госзаказов. Комитет природных ресурсов и экологии Волгоградской области разместил закупку на право заключения государственного контракта на проведение такого мониторинга в срок до конца июля. Стоимость работ - 2,7 миллиона рублей. От исполнителя требуется провести сбор, анализ и обобщение научных данных об эколого-биологических особенностях преимагинальных стадий кровососущей мошки на территории региона, включая данные о местах массовой откладки яиц, о сроках вылета, численности, критических периодах развития. Ученым также предстоит определить основные факторы, обеспечивающие исключение (минимизацию) вылета мошек в период с 15 мая по 15 июля и др. Наблюдения за стадиями развития мошки будут проводиться на Волгоградском водохранилище, на р.Волга и р.Ахтуба, Волго-Ахтубинском канале, ериках и озерах Волго-Ахтубинской поймы, реках Сухая Мечетка и Мокрая Мечетка, р.Царица (Пионерка), р.Ельшанка, в балках Купоросная и Отрадная, на Волго-Донском судоходном канале и прудах, расположенных на территории Волгограда.

Напомним, что борьбу с мошкарой и комарами в преддверии ЧМ-2018 года в Волгограде ведут по всем фронтам. Ранее информагентство сообщало, что два московских вуза претендуют на выполнение заказа комитета природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области на подготовку трех вариантов пропуска воды через Волгоградский гидроузел, который обеспечит благоприятную экологическую обстановку во время проведения ЧМ-2018 в Волгограде. Главная цель предстоящего исследования – во время весеннего половодья 2018 года исключить вылет мошки на территории Волгоградской области в период с 15 мая по 15 июля 2018 года. Кроме того, во время проведения ЧМ-2018 собираются бороться и с саранчой. К этим действиям регионы призвал Минсельхоз, "чтобы не опозориться перед всем мировым сообществом".



