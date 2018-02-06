|Расследования
|07.02.2018 10:09
В Волгограде борца с коррупцией отправили в тюрьму и оштрафовали на 35 млн рублей за взятку
К восьми годам колонии строгого режима и штрафу в 35 миллионов рублей приговорен бывший сотрудник отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Волгограду Андрей Носиков. Как сообщили ИА “Высота 102” в пресс-службе областного суда, такое решение сегодня приняла апелляционная инстанция, переквалифицировав его действия с мошенничества на получение взятки. Как установило следствие, летом 2015 года оперуполномоченному стало известно о хороших доходах, которые получает гендиректор одной из крупных фирм, работающих в сфере ЖКХ. Решив поживиться за счет коммерсанта, Носиков решил припугнуть его проверкой. Для этого он направил мужчине запрос о предоставлении финансово-хозяйственной документации. Чтобы уйти от ревизии гендиректор через посредника передал Носикову 700 тысяч рублей. Ранее Красноармейский районный суд приговорил его за мошенничество к трем годам колонии общего режима и штрафу в 50 тысяч рублей. Как уточнила информагентству старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, тогда гособвинение не согласилось с приговором и обжаловало его. В мае 2016 года областной суд приговорил Носикова к 8 годам колонии строгого режима и штрафу в 42 миллиона рублей.
Осужденный и адвокаты в свою очередь обжаловали приговор в Верховном суде, который возвратил уголовное дело на новое рассмотрение в облсуд. Также известно, что мужчина был лишен звания капитана полиции.
В Волгограде разрушенная мельница Гергардта "восстала из руин"
75 лет Победы в битве за Сталинград Волгоград отметил самым масштабным парадом в истории города с участием авиации
Слон бежал к Волге, трубил, и танки вставали
Праздничный концерт, посвященный 75-летию Сталинградской победы, состоялся у музея-заповедника "Сталинградская Битва", сообщает корреспондент ИА "Высота 102". Перед собравшимися волгоградцами...
Военный парад в честь 75-летия разгрома немецко-фашистских войск под Сталинградом прошел в...
75 лет назад завершилось знаковое сражение в истории главных войн - Сталинградская битва, решившая исход Второй мировой ...
|Экология
|07.02.2018 13:22
Городищенский районный суд поддержал иск природоохранной прокуратуры, требующей освободить 20-метровый участок береговой полосы Волгоградского водохранилища от самовольной постройки. Об этом ИА "Высота 102" сообщил и.о Волгоградского межрайонного природоохранного прокурора Руслан Гасанов. По его словам, в рамках проверки в границах р.п. Ерзовка был выявлен факт самовольного занятия прибрежной защитной полосы Волгоградского водохранилища под лодочный гараж. При этом договор водопользования акваторией Волгоградского водохранилища и его прибрежной защитной полосы не заключался. Требования прокуратуры суд удовлетворил в полном объеме.
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|Экономика
|07.02.2018 12:47
Минспорта хочет взыскать с подрядчика строительства стадиона "Волгоград Арена" более полумиллиарда рублей
Министерство спорта РФ подало в Арбитражный суд города Москвы два исковых заявления о взыскании более 1 миллиарда рублей с АО "Стройтрансгаз" (СТГ) за нарушение промежуточных сроков по отдельным видам работ на стадионах в Нижнем Новгороде и в Волгограде, которые возводятся к ЧМ-2018. Об этом ИА "Высота 102" сегодня сообщили в пресс-службе АО "Стройтрансгаз" - генподрядчика строительства двух стадионов. Более 483 миллионов рублей неустойки ведомство хочет взыскать по объекту "Стадион Нижний Новгород" и свыше 531 миллиона рублей - по стадиону "Волгоград Арена". В СТГ с претензиями Минспорта не согласны. Позиция компании и её обоснование изложены в ответах...
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|Культура
|07.02.2018 12:31
Сегодня в Волгограде распахнуло двери для посетителей первое в ЮФО виртуальное представительство Государственного музея истории религии (г. Санкт-Петербург). Как сообщили ИА "Высота 102" в администрации региона, разместилось представительство в историко-этнографическом и архитектурном музее-заповеднике "Старая Сарепта" в Красноармейском районе. Виртуальный музей представляет собой мультимедийный информационно-образовательный ресурс, с помощью которого жители и гости города смогут ознакомиться с экспонатами из коллекции петербургского музея, посвященной христианству, исламу и буддизму. Вся информация выводится на сенсорный терминал, установленный в библиотеке музея-заповедника. Пользоваться им посетители смогут самостоятельно или в рамках экскурсии узнать об истории конфессий, ознакомиться с материалами научно-исторического архива и фототеки музея истории религии. ...
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|Расследования
|07.02.2018 12:07
Десяти участникам прошедшей в конце января "забастовки избирателей" не удалось обжаловать штрафы за нарушение порядка проведения публичного мероприятия. Как сообщили ИА “Высота 102 ” в пресс-службе областного суда, такое решение сегодня приняла коллегия по административным делам. Ранее Центральный районный суд признал их виновными в нарушении ч.5 ст.20.2 КоАП РФ “Нарушение участником публичного мероприятия установленного порядка проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования”, и оштрафовал каждого на 10 тысяч рублей. Напомним, что всего во время несанкционированного мероприятия были задержаны 53 человека, в том числе 12 несовершеннолетних. Организаторов Романа Зайцева и Анастасию Андрееву оштрафовали в общей сложности на 40 тысяч рублей. ...
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|Экология
|07.02.2018 11:29
На водоемах Волгоградской области в период подготовки к ЧМ-2018 будет проведен фенологический мониторинг за стадиями развития кровососущей мошки семейства Simuliidae, что позволит установить сроки и предсказать причины ее появления, сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на сайт госзаказов. Комитет природных ресурсов и экологии Волгоградской области разместил закупку на право заключения государственного контракта на проведение такого мониторинга в срок до конца июля. Стоимость работ - 2,7 миллиона рублей. От исполнителя требуется провести сбор, анализ и обобщение научных данных об эколого-биологических особенностях преимагинальных стадий кровососущей мошки на территории региона, включая данные о местах массовой откладки яиц, о сроках вылета, численности, критических периодах...
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|Здравоохранение
|07.02.2018 09:18 (Обновлено: 07.02.2018 10:13)
Десять случаев заболеваний гриппом лабораторно подтверждено в Волгоградской области за текущий эпидемический сезон, сообщает ИА "Высота 102". По информации территориального управления Роспотребнадзора, с начала года количество диагностированных случаев внебольничной пневмонии составило 1068 - меньше, чем в 2017 году на 46%, в том числе один случай с летальным исходом. В целом за прошедшую неделю февраля в регионе не отмечалось превышение пороговых значений заболеваемости острыми респираторными заболеваниями. Всего количество заболевших составило 15181 человек, из них 2,6% нуждались в стационарном лечении. В городе Волгограде уровень заболеваемости совокупного населения также не превышает значения эпидемического порога – ниже на 30%. Сезонное распространение острых респираторных инфекций...
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|Происшествия
|07.02.2018 08:46
Почти две тысячи бутылок с контрафактным алкоголем изъяли камышинские правоохранители у 54-летнего жителя одной из cеверокавказских республик. Об этом ИА “Высота 102” сообщили в региональном главке МВД. Мужчина попался на продаже 13 ящиков алкоголя известных марок, документов на который у него не было. После задержания бутлегера оперативниками, стражи порядка осмотрели его грузовик и обнаружили в нем, спрятанные в тайниках, еще 1862 бутылки. Нанесенный ущерб компаниям, владеющими этими брендами, оценивается более чем в 1,3 миллиона рублей. Также экспертиза подтвердила, что контрафактный алкоголь не соответствует международным стандартам. Возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит до шести лет тюрьмы.
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|Экономика
|07.02.2018 04:31
Российский союз промышленников и предпринимателей включил компанию «ЕвроХим» в число лидеров по индексам «Ответственность и открытость» и «Вектор устойчивого развития». Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе компании, высокое место в рейтинге РСПП "ЕвроХим" занимает третий год подряд. Индекс «Ответственность и открытость» рассчитывается на основе 70 показателей и оценивает уровень раскрытия информации о компаниях, включая экономические, экологические, социальные и управленческие аспекты. Индекс «Вектор устойчивого развития» показывает динамику результативности в области устойчивого развития. Таким образом, «ЕвроХим» в очередной раз подтвердил свои высокие позиции среди наиболее открытых и динамичных российских компаний, таких как «Газпром», «Роснефть», «Аэрофлот», РЖД и...
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|Экономика
|07.02.2018 04:24
Волжский посетила делегация БРИКС, представители которой обсудили с главой города Игорем Ворониным развитие систем водоснабжения и водоотведения и возможность реализации крупных инвестпроектов. Как сообщили ИА «Высота 102» в мэрии, визит стал возможен благодаря содействию губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова. Первый проект – это сооружения для очистки ливневых и талых вод коллектора №8: стоимость реализации проекта – 74,6 млн рублей, срок реализации – 5 месяцев. Второй проект – реконструкция канализационного коллектора №9 на улице Пионерской, который обеспечивает отведение более 20% стоков города. Стоимость проекта – 71,38 млн рублей, проектный срок реализации – 17 месяцев. Третий объект – инженерные сети...
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|Расследования
|06.02.2018 20:13
Четыре воздушных судна, которые ранее числились на балансе авиаклуба имени Хользунова волгоградского отделения ДОСААФ, однако затем исчезли вместе с другой авиатехникой, все-таки удалось обнаружить. Как стало известно ИА «Высота 102», два из них – самолеты АН-2, которые ранее улетели в неизвестном направлении, вдруг неожиданно сами вернулись на родную базу. По некоторым сведениям, возвращение двух «аннушек» было связано с расследованием происшествия, которое имело место быть в Краснодарском крае. Там в результате опыления сельхозплантаций был нанесен вред населенному пункту. Вероятно, с целью сокрытия виновников происшествия авиатехнику и вернули на время домой. В настоящее время два самолета, которые оказались крайне изношенными,...
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|От Сталинграда - до Великой Победы
|06.02.2018 20:05
С важной дипломатической миссией посетил столицу Франции глава Волгограда. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе Волгоградской городской думы, Андрей Косолапов накануне вечером представил в Париже новую фотодокументальную выставку «Сталинград. Призыв к миру!». Проект к 75-летию Победы в сражении реализован при поддержке администрации Волгоградской области на основе материалов музея-панорамы «Сталинградская битва» и ведущих музейных учреждений России и зарубежья. Презентация состоялась в Российском православном духовно-культурном центре. Вместе с главой Волгограда в церемонии открытия выставки принимали участие советник-посланник Посольства РФ во Франции, представители...
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|Аналитика
|06.02.2018 20:01
Смотрите сегодня в программе: новое руководство ДОСААФ и правоохранители «гоняются» за улетевшим в разные стороны имуществом регионального отделения. БК -31 или БК-21?: в архивах Минобороны нашлись документы, согласно которым поднятый со дна Волги бронекатер не погибал у острова Голодный. Что за «Дом Павлова» ?: волгоградские школьники после посещения квест-комнаты в музее «Россия - моя история» делают правильные выводы. Получить FAN ID в Волгограде: центр выдачи паспортов болельщика чемпионата мира по футболу распахнул свои двери в торговом центре. Информационные выпуски ИА «Высота 102» выходят в эфире «Первого волгоградского канала» ежедневно, кроме выходных в 19:00 и 20:10, а...
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|Общество
|06.02.2018 19:05 (Обновлено: 06.02.2018 19:09)
Сегодня вечером скоростной трамвай остановился из-за поломки на подъезде к остановке "Красный Октябрь" и тем самым движение других трамваев было парализовано. Как сообщает ИА "Высота 102", пассажиров, возвращавшихся в час пик с работы домой, попросили освободить вагоны и воспользоваться троллейбусами с этими же проездными билетами. Как посетовал один из кондукторов, "беда с этими трамваями из Санкт-Петербурга, надо бы их отправить туда на доработку. Ломаются они очень часто".
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|Расследования
|06.02.2018 17:11
Застреливший приятеля отставной судья из Калмыкии приговорен к исправработам в Волгоградской области
К 1 году и 4 месяцам исправительных работ приговорен отставной судья Городовиковского районного суда республики Калмыкия, признанный виновным в причинении смерти по неосторожности. Как сообщила ИА “Высота 102” старший помощник руководителя СУ СКР по Волгоградской области Наталия Куницкая, в июне 2016 года он вместе с приятелями приехал в Волгоградскую область отдохнуть у Дона. У одного из членов компании был карабин. Вечером 28 июня судья случайно выстрелил из него. Пуля попала в ягодицу 46-летнему жителю Ставропольского края. Пострадавший был доставлен в больницу, но, несмотря на старания врачей, умер. Свою вину отставной служитель Фемиды признал сразу. Дело рассматривалось в Серафимовичском районном суде....
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|Происшествия
|06.02.2018 17:03
О похищении молодой девушки сообщил правоохранителям житель Волжского. Как сообщила ИА "Высота 102" старший помощник руководителя СУ СКР по Волгоградской области Наталия Куницкая, сейчас проводится проверка заявления волжанина. По его словам, накануне около трех часов дня неподалеку от дома №144 по проспекту Ленина он видел, как двое мужчин силой заталкивают девушку, которой на вид 20-25 лет, в машину "Opel" с номером "к160см 05 регион". Как выяснили следователи, раньше под этими номерами была зарегистрирована другая машина. Ее утилизировали в Дагестане в 2014 году. Сейчас выясняются все обстоятельства случившегося. Правоохранители уже изучили записи с камер наружного наблюдения по маршруту движения разыскиваемого автомобиля....
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7 февраля 12:47
7 февраля 12:07
7 февраля 11:29
7 февраля 10:09
В Волгограде борца с коррупцией отправили в тюрьму и оштрафовали на 35 млн рублей за взятку 18
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6 февраля 20:01
6 февраля 17:11
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7 февраля 12:07
7 февраля 10:09
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