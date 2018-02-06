К восьми годам колонии строгого режима и штрафу в 35 миллионов рублей приговорен бывший сотрудник отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Волгограду Андрей Носиков. Как сообщили ИА “Высота 102” в пресс-службе областного суда, такое решение сегодня приняла апелляционная инстанция, переквалифицировав его действия с мошенничества на получение взятки. Как установило следствие, летом 2015 года оперуполномоченному стало известно о хороших доходах, которые получает гендиректор одной из крупных фирм, работающих в сфере ЖКХ. Решив поживиться за счет коммерсанта, Носиков решил припугнуть его проверкой. Для этого он направил мужчине запрос о предоставлении финансово-хозяйственной документации. Чтобы уйти от ревизии гендиректор через посредника передал Носикову 700 тысяч рублей. Ранее Красноармейский районный суд приговорил его за мошенничество к трем годам колонии общего режима и штрафу в 50 тысяч рублей. Как уточнила информагентству старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, тогда гособвинение не согласилось с приговором и обжаловало его. В мае 2016 года областной суд приговорил Носикова к 8 годам колонии строгого режима и штрафу в 42 миллиона рублей.

Осужденный и адвокаты в свою очередь обжаловали приговор в Верховном суде, который возвратил уголовное дело на новое рассмотрение в облсуд. Также известно, что мужчина был лишен звания капитана полиции.







