В Волгограде в час пик сломавшийся скоростной трамвай парализовал движение

Уголовное дело мужчины, убившего 18 лет назад девушку своего друга в Волжском, передано в суд. Об этом ИА “Высота 102” сообщила старший помощник руководителя СУ СКР по Волгоградской области Наталия Куницкая. Трагедия произошла осенью 1999 года. 19-летний парень пришел в гости к своему другу, но не застал его дома. Девушка друга пригласила его зайти и подождать ее спутника жизни дома. Но через полчаса между хозяйкой и гостем завязалась ссора. И парень ударил девушку ножом в область сердца, а затем задушил ее. Но когда он собирался сбежать с места преступления в дверь постучали. Молодую семью пришел навестить их знакомый, который также знал...

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