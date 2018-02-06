



Волжский посетила делегация БРИКС, представители которой обсудили с главой города Игорем Ворониным развитие систем водоснабжения и водоотведения и возможность реализации крупных инвестпроектов. Как сообщили ИА «Высота 102» в мэрии, визит стал возможен благодаря содействию губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова.

Первый проект – это сооружения для очистки ливневых и талых вод коллектора №8: стоимость реализации проекта – 74,6 млн рублей, срок реализации – 5 месяцев. Второй проект – реконструкция канализационного коллектора №9 на улице Пионерской, который обеспечивает отведение более 20% стоков города. Стоимость проекта – 71,38 млн рублей, проектный срок реализации – 17 месяцев. Третий объект – инженерные сети микрорайона 32а и реконструкция канализационной насосной станции №15. Стоимость проекта 49,3 млн рублей, срок реализации – 8 месяцев. Мостовой комплекс в составе Волжской ГЭС был представлен четвертым объектом. Это ремонт системы водоотведения мостового комплекса, установка технологического оборудования для очистки ливневых стоков, что позволит исключить сброс неочищенных ливневых и талых вод в реку Волга. Проектная стоимость – 500 млн рублей, срок реализации – 5 лет. Кроме того, были предложены проекты по обеспечению инженерной инфраструктуры парка «Волжский» стоимостью 75 млн рублей, строительства поливочного водопровода в этом же парке стоимостью 121 млн рублей, строительства участка магистрального водовода, его стоимость – 245 млн рублей, строительства сетей водоснабжения и водоотведения в микрорайоне «Мираж», что позволит обеспечить централизованным водоснабжением около 2000 земельных участков, предназначенных для индивидуального жилищного строительства. Его стоимость – 113 млн рублей.

Все проекты направлены на улучшение экологической обстановки на территории Волжского бассейна и обеспечение чистой водой жителей города Волжского. Вся проектная документация прошла госэкспертизу.

Глава города Игорь Воронин поблагодарил представителей делегации БРИКС за визит и внимание к вопросам жилищно-коммунальной сферы Волжского. Сегодня город является участником 36 областных и федеральных программ.

Справка. Организация БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, Южно-Африканская Республика) основана в июне 2006 года в рамках Петербургского экономического форума.



