|Экономика
|07.02.2018 04:24
Власти Волжского представили делегации БРИКС масштабные проекты по благоустройству
Волжский посетила делегация БРИКС, представители которой обсудили с главой города Игорем Ворониным развитие систем водоснабжения и водоотведения и возможность реализации крупных инвестпроектов. Как сообщили ИА «Высота 102» в мэрии, визит стал возможен благодаря содействию губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова.
Первый проект – это сооружения для очистки ливневых и талых вод коллектора №8: стоимость реализации проекта – 74,6 млн рублей, срок реализации – 5 месяцев. Второй проект – реконструкция канализационного коллектора №9 на улице Пионерской, который обеспечивает отведение более 20% стоков города. Стоимость проекта – 71,38 млн рублей, проектный срок реализации – 17 месяцев. Третий объект – инженерные сети микрорайона 32а и реконструкция канализационной насосной станции №15. Стоимость проекта 49,3 млн рублей, срок реализации – 8 месяцев. Мостовой комплекс в составе Волжской ГЭС был представлен четвертым объектом. Это ремонт системы водоотведения мостового комплекса, установка технологического оборудования для очистки ливневых стоков, что позволит исключить сброс неочищенных ливневых и талых вод в реку Волга. Проектная стоимость – 500 млн рублей, срок реализации – 5 лет. Кроме того, были предложены проекты по обеспечению инженерной инфраструктуры парка «Волжский» стоимостью 75 млн рублей, строительства поливочного водопровода в этом же парке стоимостью 121 млн рублей, строительства участка магистрального водовода, его стоимость – 245 млн рублей, строительства сетей водоснабжения и водоотведения в микрорайоне «Мираж», что позволит обеспечить централизованным водоснабжением около 2000 земельных участков, предназначенных для индивидуального жилищного строительства. Его стоимость – 113 млн рублей.
Все проекты направлены на улучшение экологической обстановки на территории Волжского бассейна и обеспечение чистой водой жителей города Волжского. Вся проектная документация прошла госэкспертизу.
Глава города Игорь Воронин поблагодарил представителей делегации БРИКС за визит и внимание к вопросам жилищно-коммунальной сферы Волжского. Сегодня город является участником 36 областных и федеральных программ.
Справка. Организация БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, Южно-Африканская Республика) основана в июне 2006 года в рамках Петербургского экономического форума.
В Волгограде разрушенная мельница Гергардта "восстала из руин"
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Слон бежал к Волге, трубил, и танки вставали
Праздничный концерт, посвященный 75-летию Сталинградской победы, состоялся у музея-заповедника "Сталинградская Битва", сообщает корреспондент ИА "Высота 102". Перед собравшимися волгоградцами...
Военный парад в честь 75-летия разгрома немецко-фашистских войск под Сталинградом прошел в...
75 лет назад завершилось знаковое сражение в истории главных войн - Сталинградская битва, решившая исход Второй мировой ...
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|07.02.2018 04:31
Российский союз промышленников и предпринимателей включил компанию «ЕвроХим» в число лидеров по индексам «Ответственность и открытость» и «Вектор устойчивого развития». Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе компании, высокое место в рейтинге РСПП "ЕвроХим" занимает третий год подряд. Индекс «Ответственность и открытость» рассчитывается на основе 70 показателей и оценивает уровень раскрытия информации о компаниях, включая экономические, экологические, социальные и управленческие аспекты. Индекс «Вектор устойчивого развития» показывает динамику результативности в области устойчивого развития. Таким образом, «ЕвроХим» в очередной раз подтвердил свои высокие позиции среди наиболее открытых и динамичных российских компаний, таких как «Газпром», «Роснефть», «Аэрофлот», РЖД и...
Прочитана: 966 раз
|Расследования
|06.02.2018 20:13
Четыре воздушных судна, которые ранее числились на балансе авиаклуба имени Хользунова волгоградского отделения ДОСААФ, однако затем исчезли вместе с другой авиатехникой, все-таки удалось обнаружить. Как стало известно ИА «Высота 102», два из них – самолеты АН-2, которые ранее улетели в неизвестном направлении, вдруг неожиданно сами вернулись на родную базу. По некоторым сведениям, возвращение двух «аннушек» было связано с расследованием происшествия, которое имело место быть в Краснодарском крае. Там в результате опыления сельхозплантаций был нанесен вред населенному пункту. Вероятно, с целью сокрытия виновников происшествия авиатехнику и вернули на время домой. В настоящее время два самолета, которые оказались крайне изношенными,...
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|От Сталинграда - до Великой Победы
|06.02.2018 20:05
С важной дипломатической миссией посетил столицу Франции глава Волгограда. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе Волгоградской городской думы, Андрей Косолапов накануне вечером представил в Париже новую фотодокументальную выставку «Сталинград. Призыв к миру!». Проект к 75-летию Победы в сражении реализован при поддержке администрации Волгоградской области на основе материалов музея-панорамы «Сталинградская битва» и ведущих музейных учреждений России и зарубежья. Презентация состоялась в Российском православном духовно-культурном центре. Вместе с главой Волгограда в церемонии открытия выставки принимали участие советник-посланник Посольства РФ во Франции, представители...
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|Аналитика
|06.02.2018 20:01
Смотрите сегодня в программе: новое руководство ДОСААФ и правоохранители «гоняются» за улетевшим в разные стороны имуществом регионального отделения. БК -31 или БК-21?: в архивах Минобороны нашлись документы, согласно которым поднятый со дна Волги бронекатер не погибал у острова Голодный. Что за «Дом Павлова» ?: волгоградские школьники после посещения квест-комнаты в музее «Россия - моя история» делают правильные выводы. Получить FAN ID в Волгограде: центр выдачи паспортов болельщика чемпионата мира по футболу распахнул свои двери в торговом центре. Информационные выпуски ИА «Высота 102» выходят в эфире «Первого волгоградского канала» ежедневно, кроме выходных в 19:00 и 20:10, а...
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|Общество
|06.02.2018 19:05 (Обновлено: 06.02.2018 19:09)
Сегодня вечером скоростной трамвай остановился из-за поломки на подъезде к остановке "Красный Октябрь" и тем самым движение других трамваев было парализовано. Как сообщает ИА "Высота 102", пассажиров, возвращавшихся в час пик с работы домой, попросили освободить вагоны и воспользоваться троллейбусами с этими же проездными билетами. Как посетовал один из кондукторов, "беда с этими трамваями из Санкт-Петербурга, надо бы их отправить туда на доработку. Ломаются они очень часто".
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|Расследования
|06.02.2018 17:11
Застреливший приятеля отставной судья из Калмыкии приговорен к исправработам в Волгоградской области
К 1 году и 4 месяцам исправительных работ приговорен отставной судья Городовиковского районного суда республики Калмыкия, признанный виновным в причинении смерти по неосторожности. Как сообщила ИА “Высота 102” старший помощник руководителя СУ СКР по Волгоградской области Наталия Куницкая, в июне 2016 года он вместе с приятелями приехал в Волгоградскую область отдохнуть у Дона. У одного из членов компании был карабин. Вечером 28 июня судья случайно выстрелил из него. Пуля попала в ягодицу 46-летнему жителю Ставропольского края. Пострадавший был доставлен в больницу, но, несмотря на старания врачей, умер. Свою вину отставной служитель Фемиды признал сразу. Дело рассматривалось в Серафимовичском районном суде....
Прочитана: 1926 раз
|Происшествия
|06.02.2018 17:03
О похищении молодой девушки сообщил правоохранителям житель Волжского. Как сообщила ИА "Высота 102" старший помощник руководителя СУ СКР по Волгоградской области Наталия Куницкая, сейчас проводится проверка заявления волжанина. По его словам, накануне около трех часов дня неподалеку от дома №144 по проспекту Ленина он видел, как двое мужчин силой заталкивают девушку, которой на вид 20-25 лет, в машину "Opel" с номером "к160см 05 регион". Как выяснили следователи, раньше под этими номерами была зарегистрирована другая машина. Ее утилизировали в Дагестане в 2014 году. Сейчас выясняются все обстоятельства случившегося. Правоохранители уже изучили записи с камер наружного наблюдения по маршруту движения разыскиваемого автомобиля....
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|Общество
|06.02.2018 16:39
Волгоградский областной суд отменил решение Октябрьского районного суда и направил на новое рассмотрение административное дело о побоях, возбужденное в прошлом году в отношении приемной матери Марины Кирьяновой. Об этом сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на судебное решение. История семьи Кирьяновых из Октябрьского района, у которой органы опеки летом 2017 года из-за небольшого синяка на теле одного ребенка забрали всех четырех приемных детей, прозвучала на федеральном канале. Правоохранительные органы дважды проводили проверку по факту жестокого обращения с детьми в этой семье, но оснований для возбуждения уголовного дела не нашли. В отношении опекуна Марины Кирьяновой было возбуждено дело об административном правонарушении...
Прочитана: 3239 раз
|Расследования
|06.02.2018 16:05
Убивший 18 лет назад девушку своего друга житель Волгоградской области сдался полицейским в Ульяновске
Уголовное дело мужчины, убившего 18 лет назад девушку своего друга в Волжском, передано в суд. Об этом ИА “Высота 102” сообщила старший помощник руководителя СУ СКР по Волгоградской области Наталия Куницкая. Трагедия произошла осенью 1999 года. 19-летний парень пришел в гости к своему другу, но не застал его дома. Девушка друга пригласила его зайти и подождать ее спутника жизни дома. Но через полчаса между хозяйкой и гостем завязалась ссора. И парень ударил девушку ножом в область сердца, а затем задушил ее. Но когда он собирался сбежать с места преступления в дверь постучали. Молодую семью пришел навестить их знакомый, который также знал...
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|Происшествия
|06.02.2018 15:28
Возбуждением уголовного дела завершилась драка двух строителей из Саратова в волгоградской гостинице. Об этом ИА "Высота 102" сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Волгоградской области. Инцидент произошел поздно ночью на шестом этаже гостиницы, расположенной на улице Чуйкова. Двое строителей, которые работают в одной фирме, поссорились во время совместного застолья. Один из них, 24-летний молодой человек, ударил по голове пустой бутылкой из-под коньяка своего 35-летнего коллегу - газоэлектросварщика. Вскоре дебошира задержали сотрудники вневедомственной охраны, прибывшие в гостиницу по вызову встревоженного ссорой персонала. Пострадавший госпитализирован, а нападавшему придется ответить за свой поступок перед законом.
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|Происшествия
|06.02.2018 14:27
Украл парфюмерию из магазина и подрался с охранниками 35-летний безработный в Волжском. Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе управления Росгвардии по Волгоградской области, инцидент произошел в гипермаркете на улице Ленина. Мужчина прошел в торговый зал и набрал парфюмерных изделий на 6 тысяч рублей, а затем попытался скрыться. Но это ему не удалось, его попытались остановить сотрудники охраны магазина. Завязалась драка, но прибывший по сигналу “Тревога” наряд вневедомственной охраны задержал злоумышленника. Сейчас в отношении волжанина возбуждено уголовное дело по статье “Грабеж”.
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|Культура
|06.02.2018 14:16
Промышленник и меценат Олег Савченко окажет помощь в записи и выпуске нового альбома Юрия Щербакова – известного российского исполнителя казачьей песни. Об этом сообщает ИА «Высота 102». Это не первый опыт сотрудничества Савченко и народного артиста – потомственного казака, уроженца города Волжского. Ранее Олег Савченко помогал артисту в реализации этнографического проекта «Родники», направленного на изучение и популяризацию самобытной культуры Волгоградской области. Юрий Щербаков – лауреат многочисленных конкурсов и фестивалей. Последнюю свою победу он отметил в январе текущего года, взяв сразу два приза в рамках смотра-конкурса «Царицынская муза». Щербакова признали «Человеком года-2017» и...
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|Спорт
|06.02.2018 14:12
Ольга Парамонова, которая в декабре представляла Волгоград на финальной жеребьевке ЧМ-2018 в Москве в статусе суперболельщика, сегодня первой получила паспорт болельщика футбольного чемпионата. Как сообщает ИА "Высота 102", Ольге Парамоновой долгожданный документ вручил заместитель губернатора Владимир Попков на торжественной церемонии открытия в Волгограде центра выдачи паспортов болельщика (FAN ID) для чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года. Ольга Парамонова получила билет на матч Англия -Тунис, который пройдет на стадионе "Волгоград Арена" 18 июня этого года. Центр выдачи открылся в ТРЦ "Европа Сити Молл"...
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|Происшествия
|06.02.2018 13:42 (Обновлено: 07.02.2018 06:37)
Браконьера, грузившего в машину тушу добытого лося, задержали в Серафимовичском районе. Как сообщили ИА “Высота 102” в региональном главке МВД, во время рейда в районе хутора Большой участковый из Серафимовича и сотрудник районного комитета природных ресурсов увидели, что местный житель грузит в “УАЗ” тушу дикого животного. Лицензии на охоту у 55-летнего мужчины не оказалось. При осмотре машины правоохранители нашли охотничий СКС и гильзы. Экспертиза подтвердила, что лось был убит из этого карабина. Сейчас возбуждено уголовное дело о незаконной охоте. Браконьеру грозят штраф до 200 тысяч рублей или арест на полгода.
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|От Сталинграда - до Великой Победы
|06.02.2018 12:55
Стали известны имена всех моряков катера, затонувшего в дни Сталинградского сражения и поднятого осенью прошлого года со дна Волги. Как сообщили ИА «Высота 102» в областном совете ветеранов, с официальным запросом в государственные архивы страны обратилась волгоградская секция ветеранов Военно-Морского флота. Ответ пришел из архива Военно-Морского флота – филиала Центрального архива министерства обороны России. «Установлено, что бронекатер «БК-31» Волжской военной флотилии входил в состав Действующей армии с 25 июля 1942 года по 30 июня 1943 года», - говорится в документе. В приказе командующего Волжской военной флотилией по Сталинградской оперативной...
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