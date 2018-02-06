В Волгоградской области ищут свидетелей возможного похищения девушки

О похищении молодой девушки сообщил правоохранителям житель Волжского. Как сообщила ИА "Высота 102" старший помощник руководителя СУ СКР по Волгоградской области Наталия Куницкая, сейчас проводится проверка заявления волжанина.

По его словам, накануне около трех часов дня неподалеку от дома №144 по проспекту Ленина он видел, как двое мужчин силой заталкивают девушку, которой на вид 20-25 лет, в машину "Opel" с номером "к160см 05 регион". Как выяснили следователи, раньше под этими номерами была зарегистрирована другая машина. Ее утилизировали в Дагестане в 2014 году. Сейчас выясняются все обстоятельства случившегося. Правоохранители уже изучили записи с камер наружного наблюдения по маршруту движения разыскиваемого автомобиля. Следователи обращаются к очевидцам с просьбой сообщить любую информацию о случившемся по телефонам: (8443) 41-56-56 или "02", а также 8-937-724-21-03.















