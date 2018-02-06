Волгоградский областной суд отменил решение Октябрьского районного суда и направил на новое рассмотрение административное дело о побоях, возбужденное в прошлом году в отношении приемной матери Марины Кирьяновой. Об этом сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на судебное решение. История семьи Кирьяновых из Октябрьского района, у которой органы опеки летом 2017 года из-за небольшого синяка на теле одного ребенка забрали всех четырех приемных детей, прозвучала на федеральном канале. Правоохранительные органы дважды проводили проверку по факту жестокого обращения с детьми в этой семье, но оснований для возбуждения уголовного дела не нашли. В отношении опекуна Марины Кирьяновой было возбуждено дело об административном правонарушении по ст. 6.1.1 КоАП РФ (Нанесение побоев или совершение иных насильственных действий, причинивших физическую боль, но не повлекших последствий, указанных в статье 115 УК РФ, если эти действия не содержат уголовно наказуемого деяния). Октябрьский районный суд 1 января 2018 года признал Кирьянову виновной в нанесении побоев, ей было назначено наказание в виде штрафа в размере 5 тысяч рублей. Однако сторона защиты постановление суда обжаловала в апелляционной инстанции. "Мы просили суд постановление отменить ввиду незаконности, а производство по делу прекратить из-за отсутствия состава административного правонарушения", - сообщил информагентству адвокат Андрей Исупов. По его словам, в деле нет доказательств того, что синяк у ребенка возник в результате побоев. Заключение эксперта, которое фигурирует в деле, защитник назвал сомнительным. Однако Октябрьский районный суд посчитал иначе. В судебном решении написано, что именно Кирьянова нанесла несовершеннолетнему ребенку "примерно 2-3 удара ремнем в область ягодиц и бедра правой ноги". Сам мальчик, которому на тот момент было шесть лет, выдвинул сразу три версии происхождения синяка. Вначале он рассказал воспитателям в детсаду, что упал с велосипеда, затем, что подрался со сверстником, а уже позже поведал инспектору по делам несовершеннолетних и представителям органа опеки, что его побил приемный отец. О том, что ребенка била ремнем мать якобы заявила старшая приемная дочь. Однако, со слов адвоката, девочка отрицает, что когда-либо это говорила.

Волгоградский областной суд в ходе рассмотрения апелляционной жалобы нашел в деле много "темных пятен" и противоречий, а также процессуальных ошибок, допущенных судьей в ходе рассмотрения дела. Апелляционная инстанция областного суда обратила внимание и на тот факт, что до поступления на рассмотрение в районный суд протокола об административном нарушении в отношении Кирьяновой, тем же судьей районного суда было рассмотрено гражданское дело по иску Кирьяновой к администрации Октябрьского муниципального района о признании незаконным постановления об отстранении ее от обязанностей опекуна. В ходе его рассмотрения судья посчитал установленным обстоятельства побоев. Следовательно, судья районного суда еще до вынесения постановления по делу об административном правонарушении пришла к убеждению о причастности Кирьяновой к причинению телесных повреждений мальчику. В этой связи Волгоградский областной суд решил постановление районного суда отменить и направить дело на новое рассмотрение в тот же суд, но в ином составе суда.