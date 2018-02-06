



Ольга Парамонова, которая в декабре представляла Волгоград на финальной жеребьевке ЧМ-2018 в Москве в статусе суперболельщика, сегодня первой получила паспорт болельщика футбольного чемпионата. Как сообщает ИА "Высота 102", Ольге Парамоновой долгожданный документ вручил заместитель губернатора Владимир Попков на торжественной церемонии открытия в Волгограде центра выдачи паспортов болельщика (FAN ID) для чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года. Ольга Парамонова получила билет на матч Англия -Тунис, который пройдет на стадионе "Волгоград Арена" 18 июня этого года.

Центр выдачи открылся в ТРЦ "Европа Сити Молл" по адресу: проспект имени Ленина, 54б. В Волгограде заявки на получение паспорта болельщика подали 3 тысячи человек, а всего - 150 тысяч. Сегодня здесь оформили паспорта болельщиков и другие волгоградцы, некоторым из них вручал долгожданные документы Александр Никитин – легенда волгоградского «Ротора». Процедура получения паспорта после подачи заявки болельщика занимает в буквальном смысле несколько минут. Волгоградцы, которые стали счастливыми обладателями документа, признались, что теперь осталось главное – дождаться доставки билетов, которые они приобрели по итогам жеребьевки.

Помещение центра, который открылся в здании торгово-развлекательного центра, занимает около 500 квадратных метров, здесь работает несколько десятков окон. Ежедневная пропускная способность – до 5 тысяч человек. Организаторы, впрочем, рекомендуют болельщикам уже сегодня озаботиться оформлением паспортов и не тянуть до последнего, хотя офис будет работать, как говорится, «до последнего».

Справка. Паспорт болельщика — персонифицированная карта зрителя, которая является частью системы идентификации футбольных болельщиков. Паспорт болельщика является именным, оформляется и доставляется бесплатно и однократно на все матчи ЧМ-2018.

Получить FAN ID должен каждый болельщик, который приобрел билет на матч чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года. Для этого необходимо заполнить анкету на сайте www.fan-id.ru или зарегистрироваться в центре регистрации и выдачи паспортов болельщика. Вместе с входным билетом паспорт болельщика обеспечит всем зрителям комфортный и быстрый проход на стадион. Иностранные зрители и лица без гражданства смогут въехать в Россию по FAN ID без оформления визы. Также паспорт болельщика даст право на бесплатный проезд в дополнительных поездах между городами-организаторами проведения ЧМ-2018 и в общественном транспорте городов-организаторов в дни матчей.



