Браконьера в Волгоградской области поймали при погрузке убитого лося

Австриец Эрвин Петер, один из миллионов детей нацистского фюрера, присягавший на верность своему вождю -Гитлеру , а после войны ставший известным писателем и общественным деятелем, не приехал из Вены на 75-летие Победы под Сталинградом. Сегодня ему 89 лет, и, как признался в последний свой приезд в Волгоград, «силы уже не те». Раньше он был частым гостем в городе, который, по его признанию, навеки остался для него Сталинградом. В каждое свое посещение Эрвин всегда навещал школу-интернат в Краснооктябрьском районе. Здесь в годы войны находился госпиталь, где его спасли...