|Культура
|06.02.2018 14:16
Волгоградский промышленник Олег Савченко примет участие в записи музыкального альбома
Промышленник и меценат Олег Савченко окажет помощь в записи и выпуске нового альбома Юрия Щербакова – известного российского исполнителя казачьей песни. Об этом сообщает ИА «Высота 102». Это не первый опыт сотрудничества Савченко и народного артиста – потомственного казака, уроженца города Волжского. Ранее Олег Савченко помогал артисту в реализации этнографического проекта «Родники», направленного на изучение и популяризацию самобытной культуры Волгоградской области.
Юрий Щербаков – лауреат многочисленных конкурсов и фестивалей. Последнюю свою победу он отметил в январе текущего года, взяв сразу два приза в рамках смотра-конкурса «Царицынская муза». Щербакова признали «Человеком года-2017» и «Народным лауреатом».
Справка. Юрий Щербаков родился 12 февраля 1972 года в Волжском. Потомственный казак, ведущий свой род из хутора Бочаровского Новоаннинского района. Гармонист, исполнитель народных казачьих романсов. Снимался в кинолентах «Атаман», «Батюшка», «Утомленные солнцем 2» и других. Участвовал в записи музыки к фильмам. Лауреат множества фестивалей и конкурсов.
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75 лет Победы в битве за Сталинград Волгоград отметил самым масштабным парадом в истории города с участием авиации
Слон бежал к Волге, трубил, и танки вставали
Праздничный концерт, посвященный 75-летию Сталинградской победы, состоялся у музея-заповедника "Сталинградская Битва", сообщает корреспондент ИА "Высота 102". Перед собравшимися волгоградцами...
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75 лет назад завершилось знаковое сражение в истории главных войн - Сталинградская битва, решившая исход Второй мировой ...
|Происшествия
|06.02.2018 15:28
Возбуждением уголовного дела завершилась драка двух строителей из Саратова в волгоградской гостинице. Об этом ИА "Высота 102" сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Волгоградской области. Инцидент произошел поздно ночью на шестом этаже гостиницы, расположенной на улице Чуйкова. Двое строителей, которые работают в одной фирме, поссорились во время совместного застолья. Один из них, 24-летний молодой человек, ударил по голове пустой бутылкой из-под коньяка своего 35-летнего коллегу - газоэлектросварщика. Вскоре дебошира задержали сотрудники вневедомственной охраны, прибывшие в гостиницу по вызову встревоженного ссорой персонала. Пострадавший госпитализирован, а нападавшему придется ответить за свой поступок перед законом.
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|Общество
|06.02.2018 15:02 (Обновлено: 06.02.2018 15:23)
Подрядная организация, выполнившая первые этапы реконструкции центральной набережной Волгограда, взяла на себя дополнительную нагрузку. Как сообщили ИА «Высота 102» в администрации города, восстановление ливнеотвода не было предусмотрено муниципальным контрактом, работы по которому фирма уже выполнила в полном объеме. Напомним, сегодня в социальных сетях появилась любительская видеозапись, на которой видно, как с эстакады набережной после вчерашнего дождя текут реки воды. Обеспокоенные горожане предположили, что ремонт был выполнен некачественно. Однако пользователи соцсетей, как это часто бывает, поторопились с выводами. Система водоотведения на эстакаде набережной имени 62-ой Армии находилась в крайне изношенном состоянии. Это подтверждают и старожилы, сотрудники речного порта, которые помнят, что...
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|Происшествия
|06.02.2018 14:27
Украл парфюмерию из магазина и подрался с охранниками 35-летний безработный в Волжском. Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе управления Росгвардии по Волгоградской области, инцидент произошел в гипермаркете на улице Ленина. Мужчина прошел в торговый зал и набрал парфюмерных изделий на 6 тысяч рублей, а затем попытался скрыться. Но это ему не удалось, его попытались остановить сотрудники охраны магазина. Завязалась драка, но прибывший по сигналу “Тревога” наряд вневедомственной охраны задержал злоумышленника. Сейчас в отношении волжанина возбуждено уголовное дело по статье “Грабеж”.
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|Спорт
|06.02.2018 14:12
Ольга Парамонова, которая в декабре представляла Волгоград на финальной жеребьевке ЧМ-2018 в Москве в статусе суперболельщика, сегодня первой получила паспорт болельщика футбольного чемпионата. Как сообщает ИА "Высота 102", Ольге Парамоновой долгожданный документ вручил заместитель губернатора Владимир Попков на торжественной церемонии открытия в Волгограде центра выдачи паспортов болельщика (FAN ID) для чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года. Ольга Парамонова получила билет на матч Англия -Тунис, который пройдет на стадионе "Волгоград Арена" 18 июня этого года. Центр выдачи открылся в ТРЦ "Европа Сити Молл" по адресу: проспект имени...
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|Происшествия
|06.02.2018 13:42
Браконьера, грузившего в машину тушу добытого лося, задержали в Серафимовичском районе. Как сообщили ИА “Высота 102” в региональном главке МВД, во время рейда в районе хутора Большой участковый из Серафимовича и сотрудник районного комитета природных ресурсов увидели, что местный житель грузит в “УАЗ” тушу дикого животного. Лицензии на охоту у 55-летнего мужчины не оказалось. При осмотре машины правоохранители нашли охотничий СКС и гильзы. Экспертиза подтвердила, что лось был убит из этого карабина. Сейчас возбуждено уголовное дело о незаконной охоте. Браконьеру грозят штраф до 200 тысяч рублей или арест на полгода.
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|Общество
|06.02.2018 13:25
Всероссийским союзом общественных объединений пациентов открыта «горячая линия для юридической помощи гражданам в защите прав на охрану здоровья». Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе Уполномоченного по правам человека, проект реализуется с использованием гранта президента России на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов. Среди волгоградских пациентских организаций участниками правовой акции являются региональная общественная благотворительная организация содействие детям и молодежи с диабетом «Диабетическое содружество» и региональное отделение Всероссийского общества онкогематологии «Содействие». Консультации по вопросам, касающимся обеспечения прав на охрану здоровья и получения медицинской помощи волгоградцы могут получить, позвонив по телефону 8-800-500-82-66 с 7.00 до 10.00 и с 14.00 до 17.00...
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|От Сталинграда - до Великой Победы
|06.02.2018 12:55
Стали известны имена всех моряков катера, затонувшего в дни Сталинградского сражения и поднятого осенью прошлого года со дна Волги. Как сообщили ИА «Высота 102» в областном совете ветеранов, с официальным запросом в государственные архивы страны обратилась волгоградская секция ветеранов Военно-Морского флота. Ответ пришел из архива Военно-Морского флота – филиала Центрального архива министерства обороны России. «Установлено, что бронекатер «БК-31» Волжской военной флотилии входил в состав Действующей армии с 25 июля 1942 года по 30 июня 1943 года», - говорится в документе. В приказе командующего Волжской военной флотилией по Сталинградской оперативной...
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|Общество
|06.02.2018 12:36
Квест-комната «Сталинградская битва», открытая президентом Владимиром Путиным вместе с волонтерами во время визита в Волгоград 2 февраля, сегодня начала принимать посетителей, сообщает ИА «Высота 102». Первыми участниками проекта, который является попыткой перевести методики патриотического воспитания на рельсы современных технологий, стали кадеты казачьего корпуса. Подростков привезли в музей «Россия - моя история» организованно - на автобусе. В реальности квест-комната оказалась затемненным пространством 6 на 8 метров, а заявленное название «Сталинградская битва» сузилось до конкретного объекта «Дом Павлова». Участвовать в игре одновременно могут три человека. Они проходят инструктаж, получают задания - перенести ящики...
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|Происшествия
|06.02.2018 12:15 (Обновлено: 06.02.2018 14:48)
Мужчина, подозреваемый в ограблении жительницы Советского района, был задержан в Волгограде. Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе управления Росгвардии по Волгоградской области, злоумышленник напал на женщину у ее дома на улице Казахской, отнял деньги и вещи. Далеко уйти ему не удалось - по горячим следам его задержали сотрудники вневедомственной охраны. Как выяснилось, на “дело” пошел 43-летний уроженец республики Таджикистан. Известно, что у мужчины уже есть судимости за изнасилование и мошенничество. Все похищенное было изъято и возвращено волгоградке. Возбуждено уголовное дело о грабеже. Подозреваемому может грозить до четырех лет тюрьмы.
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|Общество
|06.02.2018 11:55
Сотрудникам предприятий, перед которыми начальство имеет долги по зарплате, на помощь может прийти бесплатная юридическая помощь. Как сообщает ИА «Высота 102», с такой законодательной инициативой выступила прокуратура Волгоградской области. В надзорном органе отмечают, что проводимые проверки говорят о многочисленных нарушениях в регионе прав работников на своевременную и полную оплату труда. При этом 90% задолженности по зарплате в области (409,5 млн рублей) имеют 16 организаций, находящихся в процедуре банкротства. В подобных случаях сотрудникам ничего не остается, как вступать в арбитражные споры. «Поскольку указанные граждане длительное время не получают заработную плату по вине работодателей, находящихся в различных стадиях банкротства, они...
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|От Сталинграда - до Великой Победы
|06.02.2018 11:49
Австриец Эрвин Петер, один из миллионов детей нацистского фюрера, присягавший на верность своему вождю -Гитлеру , а после войны ставший известным писателем и общественным деятелем, не приехал из Вены на 75-летие Победы под Сталинградом. Сегодня ему 89 лет, и, как признался в последний свой приезд в Волгоград, «силы уже не те». Раньше он был частым гостем в городе, который, по его признанию, навеки остался для него Сталинградом. В каждое свое посещение Эрвин всегда навещал школу-интернат в Краснооктябрьском районе. Здесь в годы войны находился госпиталь, где его спасли...
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|Расследования
|06.02.2018 11:44
Четыре воздушных судна, которые ранее числились на балансе авиаклуба имени Хользунова волгоградского отделения ДОСААФ, однако затем исчезли вместе с другой авиатехникой, все-таки удалось обнаружить. Как стало известно ИА «Высота 102», два из них – самолеты АН-2, которые ранее улетели в неизвестном направлении, вдруг неожиданно сами вернулись на родную базу. По некоторым сведениям, возвращение двух «аннушек» было связано с расследованием происшествия, которое имело место быть в Краснодарском крае. Там в результате опыления сельхозплантаций был нанесен вред населенному пункту. Вероятно, с целью сокрытия виновников происшествия авиатехнику и вернули на время домой. В настоящее время два самолета, которые оказались крайне изношенными,...
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|Расследования
|06.02.2018 10:55
Владелец крестьянско-фермерского хозяйства из Руднянского района, занимающийся также оказанием ритуальных услуг, поставил пожарным несоответствующие требованиям средства защиты. Как сообщила ИА "Высота 102" старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, по материалам проверки, проведенной прокуратурой Тракторозаводского района, возбуждено уголовное дело по факту служебного подлога при поставке защитной амуниции для нужд МЧС. В октябре прошлого года между ФГКУ "СПЧ ФПС по Волгоградской области" и главой КФХ был подписан госконтракт на поставку 13 разгрузочных жилетов и 100 прорезиненных плащ-накидок. После подписания акта о приемке выполненных работ поставщику перечислили из бюджета почти 200 тысяч рублей. Однако, как выяснилось в ходе проверки, контракт фермер не...
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|Расследования
|06.02.2018 10:52
Превращение саперной лопатки в оружие обернулось для жителя Волгоградской области исправительными работами
Житель станицы Клетская приговорен к шести месяцам исправительным работ за то, что избил соседку саперной лопаткой. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на апелляционное постановление, мужчина признан виновным в причинении легкого вреда здоровью. Суд также постановил ежемесячно удерживать 10% от его заработка в доход государства. По материалам дела, у жителя станицы, который был сильно пьян, возник конфликт с потерпевшей. Отмечается, что он, "используя саперную лопатку как оружие", нанес женщине два удара - по ноге и голове, а затем ударил кулаком в лицо. Согласно заключению эксперта, у потерпевшей диагностировали сотрясение головного мозга, рану теменной области, кровоподтеки на лице и бедре,...
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|Культура
|06.02.2018 10:50 (Обновлено: 06.02.2018 10:50)
В преддверии Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России™ кандидаты в волонтеры турнира от Волгограда готовят к показу авторский культурный проект - мюзикл «Легенды футбола», который стал финалистом Всероссийского конкурса общественно значимых проектов «Наследие волонтерской программы Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России™». Как сообщили ИА «Высота 102» в администрации региона, сюжетная линия построена на истории о самоопределении спортсменов. Авторы уже активно работают над сценарием и проводят кастинг актеров. Проект планируется представить вниманию зрителей на Фестивале болельщиков FIFA в Волгограде, в дальнейшем предполагаются гастрольные выезды и в другие города-организаторы...
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6 февраля 15:02
6 февраля 14:27
6 февраля 14:16
Волгоградский промышленник Олег Савченко примет участие в записи музыкального альбома 1
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6 февраля 11:55
6 февраля 11:49
6 февраля 11:44
6 февраля 10:52
6 февраля 10:50
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