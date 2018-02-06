



Промышленник и меценат Олег Савченко окажет помощь в записи и выпуске нового альбома Юрия Щербакова – известного российского исполнителя казачьей песни. Об этом сообщает ИА «Высота 102». Это не первый опыт сотрудничества Савченко и народного артиста – потомственного казака, уроженца города Волжского. Ранее Олег Савченко помогал артисту в реализации этнографического проекта «Родники», направленного на изучение и популяризацию самобытной культуры Волгоградской области.













Юрий Щербаков – лауреат многочисленных конкурсов и фестивалей. Последнюю свою победу он отметил в январе текущего года, взяв сразу два приза в рамках смотра-конкурса «Царицынская муза». Щербакова признали «Человеком года-2017» и «Народным лауреатом».

Справка. Юрий Щербаков родился 12 февраля 1972 года в Волжском. Потомственный казак, ведущий свой род из хутора Бочаровского Новоаннинского района. Гармонист, исполнитель народных казачьих романсов. Снимался в кинолентах «Атаман», «Батюшка», «Утомленные солнцем 2» и других. Участвовал в записи музыки к фильмам. Лауреат множества фестивалей и конкурсов.



