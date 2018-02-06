|Общество
|06.02.2018 12:36
В Волгограде дети делают правильные выводы после посещения квест-комнаты «Сталинградская битва»
Квест-комната «Сталинградская битва», открытая президентом Владимиром Путиным вместе с волонтерами во время визита в Волгоград 2 февраля, сегодня начала принимать посетителей, сообщает ИА «Высота 102». Первыми участниками проекта, который является попыткой перевести методики патриотического воспитания на рельсы современных технологий, стали кадеты казачьего корпуса. Подростков привезли в музей «Россия - моя история» организованно - на автобусе.
В реальности квест-комната оказалась затемненным пространством 6 на 8 метров, а заявленное название «Сталинградская битва» сузилось до конкретного объекта «Дом Павлова». Участвовать в игре одновременно могут три человека. Они проходят инструктаж, получают задания - перенести ящики с патронами к пулемету, подключить рацию, определить координаты танков врага и передать информацию артиллерийским расчетам.
Затем участники квеста надевают очки виртуальной реальности и оказываются в воссозданном компьютерщиками пролете здания. Подразумевается, что посетители должны почувствовать себя помощниками защитников Дома Павлова. Конечно, никакой крови и ужасов настоящей войны - только необходимость действовать четко и слаженно. Сразу оговоримся, как признались ИА «Высота 102» некоторые школьники, им мало что известно об истории обороны легендарного дома, да и во время погружения в виртуальную реальность ничего конкретного участники не узнают. Но, как и надеялись организаторы, после участия в квесте дети делают правильные выводы. По крайней мере, несколько человек поделились с корр. ИА «Высота 102» возникшим желанием почитать соответствующую литературу и узнать подробнее о Доме Павлова и его защитниках.
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75 лет Победы в битве за Сталинград Волгоград отметил самым масштабным парадом в истории города с участием авиации
Слон бежал к Волге, трубил, и танки вставали
Праздничный концерт, посвященный 75-летию Сталинградской победы, состоялся у музея-заповедника "Сталинградская Битва", сообщает корреспондент ИА "Высота 102". Перед собравшимися волгоградцами...
Военный парад в честь 75-летия разгрома немецко-фашистских войск под Сталинградом прошел в...
75 лет назад завершилось знаковое сражение в истории главных войн - Сталинградская битва, решившая исход Второй мировой ...
|Общество
|06.02.2018 13:25
Всероссийским союзом общественных объединений пациентов открыта «горячая линия для юридической помощи гражданам в защите прав на охрану здоровья». Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе Уполномоченного по правам человека, проект реализуется с использованием гранта президента России на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов. Среди волгоградских пациентских организаций участниками правовой акции являются региональная общественная благотворительная организация содействие детям и молодежи с диабетом «Диабетическое содружество» и региональное отделение Всероссийского общества онкогематологии «Содействие». Консультации по вопросам, касающимся обеспечения прав на охрану здоровья и получения медицинской помощи волгоградцы могут получить, позвонив по телефону 8-800-500-82-66 с 7.00 до 10.00 и с 14.00 до 17.00...
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|От Сталинграда - до Великой Победы
|06.02.2018 12:55
Стали известны имена всех моряков катера, затонувшего в дни Сталинградского сражения и поднятого осенью прошлого года со дна Волги. Как сообщили ИА «Высота 102» в областном совете ветеранов, с официальным запросом в государственные архивы страны обратилась волгоградская секция ветеранов Военно-Морского флота. Ответ пришел из архива Военно-Морского флота – филиала Центрального архива министерства обороны России. «Установлено, что бронекатер «БК-31» Волжской военной флотилии входил в состав Действующей армии с 25 июля 1942 года по 30 июня 1943 года», - говорится в документе. В приказе командующего Волжской военной флотилией по Сталинградской оперативной...
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|Происшествия
|06.02.2018 12:15
Мужчина, подозреваемый в ограблении жительницы Советского района, был задержан в Волгограде. Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе управления Росгвардии по Волгоградской области, злоумышленник вломился в дом на улице Казахской, вынес деньги и вещи. Далеко уйти ему не удалось - по горячим следам его задержали сотрудники вневедомственной охраны. Как выяснилось, на “дело” пошел 43-летний уроженец республики Таджикистан. Известно, что у мужчины уже есть судимости за изнасилование и мошенничество. Все похищенное было изъято и возвращено волгоградке. Возбуждено уголовное дело о грабеже. Подозреваемому может грозить до четырех лет тюрьмы.
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|Общество
|06.02.2018 11:55
Сотрудникам предприятий, перед которыми начальство имеет долги по зарплате, на помощь может прийти бесплатная юридическая помощь. Как сообщает ИА «Высота 102», с такой законодательной инициативой выступила прокуратура Волгоградской области. В надзорном органе отмечают, что проводимые проверки говорят о многочисленных нарушениях в регионе прав работников на своевременную и полную оплату труда. При этом 90% задолженности по зарплате в области (409,5 млн рублей) имеют 16 организаций, находящихся в процедуре банкротства. В подобных случаях сотрудникам ничего не остается, как вступать в арбитражные споры. «Поскольку указанные граждане длительное время не получают заработную плату по вине работодателей, находящихся в различных стадиях банкротства, они...
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|От Сталинграда - до Великой Победы
|06.02.2018 11:49
Австриец Эрвин Петер, один из миллионов детей нацистского фюрера, присягавший на верность своему вождю -Гитлеру , а после войны ставший известным писателем и общественным деятелем, не приехал из Вены на 75-летие Победы под Сталинградом. Сегодня ему 89 лет, и, как признался в последний свой приезд в Волгоград, «силы уже не те». Раньше он был частым гостем в городе, который, по его признанию, навеки остался для него Сталинградом. В каждое свое посещение Эрвин всегда навещал школу-интернат в Краснооктябрьском районе. Здесь в годы войны находился госпиталь, где его спасли...
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|Расследования
|06.02.2018 11:44
Четыре воздушных судна, которые ранее числились на балансе авиаклуба имени Хользунова волгоградского отделения ДОСААФ, однако затем исчезли вместе с другой авиатехникой, все-таки удалось обнаружить. Как стало известно ИА «Высота 102», два из них – самолеты АН-2, которые ранее улетели в неизвестном направлении, вдруг неожиданно сами вернулись на родную базу. По некоторым сведениям, возвращение двух «аннушек» было связано с расследованием происшествия, которое имело место быть в Краснодарском крае. Там в результате опыления сельхозплантаций был нанесен вред населенному пункту. Вероятно, с целью сокрытия виновников происшествия авиатехнику и вернули на время домой. В настоящее время два самолета, которые оказались крайне изношенными,...
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|Расследования
|06.02.2018 10:55
Владелец крестьянско-фермерского хозяйства из Руднянского района, занимающийся также оказанием ритуальных услуг, поставил пожарным несоответствующие требованиям средства защиты. Как сообщила ИА "Высота 102" старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, по материалам проверки, проведенной прокуратурой Тракторозаводского района, возбуждено уголовное дело по факту служебного подлога при поставке защитной амуниции для нужд МЧС. В октябре прошлого года между ФГКУ "СПЧ ФПС по Волгоградской области" и главой КФХ был подписан госконтракт на поставку 13 разгрузочных жилетов и 100 прорезиненных плащ-накидок. После подписания акта о приемке выполненных работ поставщику перечислили из бюджета почти 200 тысяч рублей. Однако, как выяснилось в ходе проверки, контракт фермер не...
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|Расследования
|06.02.2018 10:52
Превращение саперной лопатки в оружие обернулось для жителя Волгоградской области исправительными работами
Житель станицы Клетская приговорен к шести месяцам исправительным работ за то, что избил соседку саперной лопаткой. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на апелляционное постановление, мужчина признан виновным в причинении легкого вреда здоровью. Суд также постановил ежемесячно удерживать 10% от его заработка в доход государства. По материалам дела, у жителя станицы, который был сильно пьян, возник конфликт с потерпевшей. Отмечается, что он, "используя саперную лопатку как оружие", нанес женщине два удара - по ноге и голове, а затем ударил кулаком в лицо. Согласно заключению эксперта, у потерпевшей диагностировали сотрясение головного мозга, рану теменной области, кровоподтеки на лице и бедре,...
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|Культура
|06.02.2018 10:50 (Обновлено: 06.02.2018 10:50)
В преддверии Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России™ кандидаты в волонтеры турнира от Волгограда готовят к показу авторский культурный проект - мюзикл «Легенды футбола», который стал финалистом Всероссийского конкурса общественно значимых проектов «Наследие волонтерской программы Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России™». Как сообщили ИА «Высота 102» в администрации региона, сюжетная линия построена на истории о самоопределении спортсменов. Авторы уже активно работают над сценарием и проводят кастинг актеров. Проект планируется представить вниманию зрителей на Фестивале болельщиков FIFA в Волгограде, в дальнейшем предполагаются гастрольные выезды и в другие города-организаторы...
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|Здравоохранение
|06.02.2018 10:49
Волгоградская область вошла в топ-30 регионов Российской Федерации по доступности и качеству оказываемых медицинских услуг. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на официальный сайт для размещения информации о госучреждениях, сфера здравоохранения региона находится на 29 месте из 84 регионов. Независимая оценка качества оказания услуг в медицинских организациях проводилась по таким группам показателей, как открытость и доступность информации о медицинской деятельности учреждения; комфортность условий предоставления услуг и доступность их получения; время ожидания предоставления медицинских услуг; доброжелательность, вежливость и компетентность работников учреждения; удовлетворенность оказанными услугами. Среди регионов ЮФО 10-место у Астраханской области, 26-у Краснодарского края. 40-е место занял Севастополь, 54-е -...
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|Общество
|06.02.2018 09:39
Суд в Волгограде признал законным отказ в проведении шествия и митинга участников "забастовки избирателей"
Апелляционная инстанция Волгоградского областного суда признала законным отказ мэрии в согласовании шествия и митинга в центре Волгограда сторонников Навального в рамках акции под названием "забастовка избирателей", сообщает ИА "Высота 102". По сообщению Центрального районного суда Волгограда, ранее районный суд принял аналогичное решение, а апелляционная инстанция оставила его без изменения. Напомним, организатором "забастовки избирателей" выступал Роман Зайцев. Он подал в мэрию уведомление о проведении в центре города 28 января этого года митинга и шествия. Организаторам предложили провести акцию на площади Металлургов, но они не согласились. В итоге в назначенный день в центре Волгограда была предпринята попытка провести несанкционированную "забастовку избирателей". В...
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|Общество
|06.02.2018 09:39
Регоператор возобновил функцию онлайн-оплаты в «Личном кабинете». Как сообщили ИА «Высота 102» в организации, некоторое время услуга была недоступной по техническим причинам. В настоящее время около семи тысяч жителей Волгоградской области выбрали способ оплаты взносов за капремонт с помощью данного сервиса. В фонде напоминают - при осуществлении платежа с помощью сервиса интернет-эквайринга банк-получатель взимает комиссию. Взносы без комиссии можно внести с помощью платежного сервиса Сбербанк-онлайн (услуга доступна держателям карт Сбербанка).
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|Происшествия
|06.02.2018 08:16
Поздно вечером были завершены работы по восстановлению электроснабжения в 19 населенных пунктах Волгоградской области. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на министерство энергетики РФ, причиной массовых аварийных отключений в распределительных сетях 6-10 кВ (филиал ПАО «МРСК Юга» -«Волгоградэнерго») стали мокрый снег и сильный ветер. Без электроснабжения оставались бытовые потребители в 19 населенных пунктах (около 7650 человек) и 23 социально значимых объекта. К аварийно-восстановительным работам привлекались 21 бригада в составе 70 человек и 25 единиц специальной техники.
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|Астрахань
|06.02.2018 04:40
Житель Астрахани придумал, как катать детей на санках без снега древнегреческим способом, сообщает ИА «Астрахань 24». С горки на санях и лыжах в Астрахани и области не проедешь: со снегом напряженка. Единственное зимнее развлечение у местной детворы – это катание на коньках и чунках (разновидность салазок). Астраханский умелец Вячеслав Портнов изобрёл свой способ подарить детям удовольствие от скупой на осадки зимы. Для этого нужна лишь смекалка, крепкий деревянный шест и, конечно, санки. Ещё Архимед установил, что чем длиннее рычаг, тем меньше нужно приложить силы. Вячеслав использует древнегреческое...
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|Общество
|06.02.2018 03:57
Обещания чиновников организовать цивилизованную торговлю после разгона «птичьего рынка» в Краснооктябрьском районе Волгограда так и остались обещаниями. Как рассказали ИА «Высота 102» волгоградцы, еще в 2016 году, когда власти начали борьбу с несанкционированной торговлей, горожан, которые приносили сюда старые вещи – предметы традиционной «блошиной» торговли, для продажи, попросили на выход. Чиновники заверяли, что на месте несанкционированной торговли, на территории, прилегающей к рынку ООО «Север-Сервис», будет организована ярмарка выходного дня, а торговцам предложат цивилизованные условия. Однако даже спустя более полутора лет ничего цивилизованного здесь так и не появилось. Люди стоят вдоль дороги, а товар выкладывают прямо на землю. Попытки...
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6 февраля 12:36
В Волгограде дети делают правильные выводы после посещения квест-комнаты «Сталинградская битва» 4
6 февраля 11:55
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6 февраля 10:52
6 февраля 10:50
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6 февраля 09:39
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Общество
6 февраля 12:36
В Волгограде дети делают правильные выводы после посещения квест-комнаты «Сталинградская битва» 4
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