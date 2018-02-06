В Волгоградской области открыта «горячая линия» по защите прав пациентов

Всероссийским союзом общественных объединений пациентов открыта «горячая линия для юридической помощи гражданам в защите прав на охрану здоровья». Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе Уполномоченного по правам человека, проект реализуется с использованием гранта президента России на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов.

Среди волгоградских пациентских организаций участниками правовой акции являются региональная общественная благотворительная организация содействие детям и молодежи с диабетом «Диабетическое содружество» и региональное отделение Всероссийского общества онкогематологии «Содействие». Консультации по вопросам, касающимся обеспечения прав на охрану здоровья и получения медицинской помощи волгоградцы могут получить, позвонив по телефону 8-800-500-82-66 с 7.00 до 10.00 и с 14.00 до 17.00 с понедельника по пятницу. «Горячая линия» будет работать в течение всего текущего года.



