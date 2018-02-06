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От Сталинграда - до Великой Победы
 06.02.2018 12:55

Волгоград: стали известны имена всех моряков с поднятого со дна Волги бронекатера



Стали известны имена всех моряков катера, затонувшего в дни Сталинградского сражения и поднятого осенью прошлого года со дна Волги. Как сообщили ИА «Высота 102» в областном совете ветеранов, с официальным запросом в государственные архивы страны обратилась волгоградская секция ветеранов Военно-Морского флота. Ответ пришел из архива Военно-Морского флота – филиала Центрального архива министерства обороны России. «Установлено, что бронекатер «БК-31» Волжской военной флотилии входил в состав Действующей армии с 25 июля 1942 года по 30 июня 1943 года», - говорится в документе. В приказе командующего Волжской военной флотилией по Сталинградской оперативной группе кораблей ВВФ объявлен личный состав рядового и младшего начальствующего состава второго дивизиона бронекатеров по состоянию на 1 января 1943 года. В списке – 18 человек, среди которых краснофлотцы, мотористы, пулеметчик, радист, электрик.
«На основании приказа Народного комиссара Военно-Морского Флота от 14 сентября 1943 года №0693 бронекатер «БК-31» в составе 1 гвардейского дивизиона бронекатеров ВВФ передан в состав Азовской военной флотилии Черноморского флота», - подчеркивается в архивной справке. Вместе с тем, сотрудники архива ссылаются на справочник «Потери боевых кораблей и судов Военно-Морского Флота, транспортных, рыболовных и других судов СССР в Великую Отечественную войну 1941-1945 гг». В нем идет речь о другом бронекатере - БК № 21 Волжской военной флотилии. «Время гибели - 8 октября 1942 года, район гибели – о. Голодный, причина гибели: на переправе подвергся артиллерийскому обстрелу, и, получив четыре пробоины в носовом отсеке, сел на мель, позднее катер затонул. Бронекатер №21 ВВФ имел заводской номер 330». Как подчеркивают в совете ветеранов, этот факт может стать интересен исследователям и историкам Сталинградской битвы, которые работают над поиском новых свидетельств битвы на Волге.  БК-21 или БК-31? Так под каким наименованием сражался в Сталинградской битве погибший бронекатер и его экипаж?
Напомним, БК-31 был поднят со дна Волги 5 ноября. Были обнаружены тела 11 человек, их вещи и оружие. Во время празднования юбилея Победы в Сталинградской битве он был выставлен на территории музея «Моя Россия – моя история». Глава региона Андрей Бочаров отметил, что бронекатер может стать еще одним памятником морякам Волжской военной флотилии, участвующих в обороне  >Сталинграда.

 
 

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