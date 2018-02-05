Владелец крестьянско-фермерского хозяйства из Руднянского района, занимающийся также оказанием ритуальных услуг, поставил пожарным несоответствующие требованиям средства защиты. Как сообщила ИА "Высота 102" старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, по материалам проверки, проведенной прокуратурой Тракторозаводского района, возбуждено уголовное дело по факту служебного подлога при поставке защитной амуниции для нужд МЧС.

В октябре прошлого года между ФГКУ "СПЧ ФПС по Волгоградской области" и главой КФХ был подписан госконтракт на поставку 13 разгрузочных жилетов и 100 прорезиненных плащ-накидок. После подписания акта о приемке выполненных работ поставщику перечислили из бюджета почти 200 тысяч рублей. Однако, как выяснилось в ходе проверки, контракт фермер не выполнил и необходимое снаряжение на поставил. При проверке других договоров выяснилось, что месяцем ранее, вместо сотни специальных термостойких и ударопрочных защитных очков, оговоренных контрактом, от него были приняты бытовые защитные очки, уступающие и по прочности и по стойкости к высоким температурам, а вместо полушерстяных шапок поставлены синтетические. По предварительным сведениям, за обмундирование и экипировку из бюджета было перечислено более 320 тысяч рублей. Уголовное дело ведут сотрудники следственного отдела по Тракторозаводскому району Волгограда регионального СУ СК России. Начальник "СПЧ ФПС по Волгоградской области" предупрежден руководством о неполном служебном соответствии. По словам представителя надзорного ведомства, несоответствие поставленного товара условиям контрактов - очевидны, и каких-либо специальных познаний не требуют. А все характеристики указаны в технической документации.







