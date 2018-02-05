Житель станицы Клетская приговорен к шести месяцам исправительным работ за то, что избил соседку саперной лопаткой. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на апелляционное постановление, мужчина признан виновным в причинении легкого вреда здоровью. Суд также постановил ежемесячно удерживать 10% от его заработка в доход государства. По материалам дела, у жителя станицы, который был сильно пьян, возник конфликт с потерпевшей. Отмечается, что он, "используя саперную лопатку как оружие", нанес женщине два удара - по ноге и голове, а затем ударил кулаком в лицо. Согласно заключению эксперта, у потерпевшей диагностировали сотрясение головного мозга, рану теменной области, кровоподтеки на лице и бедре, что было квалифицировано как легкий вред здоровью. Женщина не согласилась с данным приговором, посчитав его мягким. Однако апелляционная инстанция ее жалобу оставила без удовлетворения. В материалах дела отмечается, что в качестве смягчающих обстоятельств для подсудимого признано "аморальное поведение потерпевшей, которое способствовало совершению преступления". Что конкретно скрывается за этой формулировкой - не поясняется.



