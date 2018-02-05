Волгоградскую область оценили по доступности медицинских услуг

Волгоградская область вошла в топ-30 регионов Российской Федерации по доступности и качеству оказываемых медицинских услуг. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на официальный сайт для размещения информации о госучреждениях, сфера здравоохранения региона находится на 29 месте из 84 регионов. Независимая оценка качества оказания услуг в медицинских организациях проводилась по таким группам показателей, как открытость и доступность информации о медицинской деятельности учреждения; комфортность условий предоставления услуг и доступность их получения; время ожидания предоставления медицинских услуг; доброжелательность, вежливость и компетентность работников учреждения; удовлетворенность оказанными услугами.

Среди регионов ЮФО 10-место у Астраханской области, 26-у Краснодарского края. 40-е место занял Севастополь, 54-е - республика Крым, 58-е – республика Адыгея, 60-е – республика Калмыкия, 72-е – Ростовская область.

По информации комитета здравоохранения волгоградского региона, в медицинских организациях области в 2017 году были проинспектированы 67 медучреждений, в том числе 20 частных. Лидерами стали Волгоградский областной клинический онкологический диспансер, клиническая больница №12, Волгоградский областной клинический наркологический диспансер, Волгоградская областная детская клиническая психиатрическая больница, Еланская центральная районная больница. Среди учреждений амбулаторно-поликлинического типа лучшими стали клиническая больница скорой медицинской помощи № 7, клиническая поликлиника №12, Волгоградский областной клинический наркологический диспансер, стоматологическая поликлиника № 11, детская клиническая поликлиника № 31 и другие.

Анкета включает в себя 13 вопросов, охватывающих такие аспекты, как ожидание консультации специалиста, очередность на получение диагностических видов исследований, в том числе компьютерную и магнитно-резонансную томографию, комфортабельность пребывания в учреждении, наличие или отсутствие отзывов в социальных сетях по итогам посещения больницы или поликлиники. Данная работа проводится в рамках исполнения «майских» указов президента РФ Владимира Путина. Напомним, губернатором Андреем Бочаровым поставлена задача по разработке стратегии развития здравоохранения региона на ближайшие десять лет. Программа охватывает больницы и поликлиники всех уровней, включая учреждения регионального и городского значения, районные больницы и ФАПы.











