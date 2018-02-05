Апелляционная инстанция Волгоградского областного суда признала законным отказ мэрии в согласовании шествия и митинга в центре Волгограда сторонников Навального в рамках акции под названием "забастовка избирателей", сообщает ИА "Высота 102". По сообщению Центрального районного суда Волгограда, ранее районный суд принял аналогичное решение, а апелляционная инстанция оставила его без изменения.

Напомним, организатором "забастовки избирателей" выступал Роман Зайцев. Он подал в мэрию уведомление о проведении в центре города 28 января этого года митинга и шествия. Организаторам предложили провести акцию на площади Металлургов, но они не согласились. В итоге в назначенный день в центре Волгограда была предпринята попытка провести несанкционированную "забастовку избирателей". В результате были задержаны 53 человека, среди которых 12 - несовершеннолетние. В отношении нарушителей были составлены административные протоколы, на основании которых суд назначил штрафы.



