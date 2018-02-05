В Волгограде на ЧМ-2018 представят мюзикл о легендах футбола





В преддверии Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России™ кандидаты в волонтеры турнира от Волгограда готовят к показу авторский культурный проект - мюзикл «Легенды футбола», который стал финалистом Всероссийского конкурса общественно значимых проектов «Наследие волонтерской программы Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России™». Как сообщили ИА «Высота 102» в администрации региона, сюжетная линия построена на истории о самоопределении спортсменов. Авторы уже активно работают над сценарием и проводят кастинг актеров. Проект планируется представить вниманию зрителей на Фестивале болельщиков FIFA в Волгограде, в дальнейшем предполагаются гастрольные выезды и в другие города-организаторы ЧМ-2018.

В финал Всероссийского конкурса «Наследие волонтерской программы ЧМ-2018» вышли еще два проекта из Волгоградской области – социальная программа для волонтеров «Вектор развития» и туристический экопроект «Велостоянки в Волго-Ахтубинской пойме». Всего в конкурсе приняли участие около 1500 человек со всей России из числа кандидатов в волонтеры ЧМ-2018, финалистами стали 26 проектов. Победители получили уникальную возможность реализовать свои проекты при поддержке АНО «Оргкомитет «Россия-2018».