|Культура
|06.02.2018 10:50(Обновлено: 06.02.2018 10:50)
В Волгограде на ЧМ-2018 представят мюзикл о легендах футбола
В преддверии Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России™ кандидаты в волонтеры турнира от Волгограда готовят к показу авторский культурный проект - мюзикл «Легенды футбола», который стал финалистом Всероссийского конкурса общественно значимых проектов «Наследие волонтерской программы Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России™». Как сообщили ИА «Высота 102» в администрации региона, сюжетная линия построена на истории о самоопределении спортсменов. Авторы уже активно работают над сценарием и проводят кастинг актеров. Проект планируется представить вниманию зрителей на Фестивале болельщиков FIFA в Волгограде, в дальнейшем предполагаются гастрольные выезды и в другие города-организаторы ЧМ-2018.
В финал Всероссийского конкурса «Наследие волонтерской программы ЧМ-2018» вышли еще два проекта из Волгоградской области – социальная программа для волонтеров «Вектор развития» и туристический экопроект «Велостоянки в Волго-Ахтубинской пойме». Всего в конкурсе приняли участие около 1500 человек со всей России из числа кандидатов в волонтеры ЧМ-2018, финалистами стали 26 проектов. Победители получили уникальную возможность реализовать свои проекты при поддержке АНО «Оргкомитет «Россия-2018».
В Волгограде разрушенная мельница Гергардта "восстала из руин"
75 лет Победы в битве за Сталинград Волгоград отметил самым масштабным парадом в истории города с участием авиации
Слон бежал к Волге, трубил, и танки вставали
Праздничный концерт, посвященный 75-летию Сталинградской победы, состоялся у музея-заповедника "Сталинградская Битва", сообщает корреспондент ИА "Высота 102". Перед собравшимися волгоградцами...
Военный парад в честь 75-летия разгрома немецко-фашистских войск под Сталинградом прошел в...
75 лет назад завершилось знаковое сражение в истории главных войн - Сталинградская битва, решившая исход Второй мировой ...
|Расследования
|06.02.2018 10:55
Владелец крестьянско-фермерского хозяйства из Руднянского района, занимающийся также оказанием ритуальных услуг, поставил пожарным несоответствующие требованиям средства защиты. Как сообщила ИА "Высота 102" старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, по материалам проверки, проведенной прокуратурой Тракторозаводского района, возбуждено уголовное дело по факту служебного подлога при поставке защитной амуниции для нужд МЧС. В октябре прошлого года между ФГКУ "СПЧ ФПС по Волгоградской области" и главой КФХ был подписан госконтракт на поставку 13 разгрузочных жилетов и 100 прорезиненных плащ-накидок. После подписания акта о приемке выполненных работ поставщику перечислили из бюджета почти 200 тысяч рублей. Однако, как выяснилось в ходе проверки, контракт фермер не...
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|Расследования
|06.02.2018 10:52
Превращение саперной лопатки в оружие обернулось для жителя Волгоградской области исправительными работами
Житель станицы Клетская приговорен к шести месяцам исправительным работ за то, что избил соседку саперной лопаткой. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на апелляционное постановление, мужчина признан виновным в причинении легкого вреда здоровью. Суд также постановил ежемесячно удерживать 10% от его заработка в доход государства. По материалам дела, у жителя станицы, который был сильно пьян, возник конфликт с потерпевшей. Отмечается, что он, "используя саперную лопатку как оружие", нанес женщине два удара - по ноге и голове, а затем ударил кулаком в лицо. Согласно заключению эксперта, у потерпевшей диагностировали сотрясение головного мозга, рану теменной области, кровоподтеки на лице и бедре,...
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|Здравоохранение
|06.02.2018 10:49
Волгоградская область вошла в топ-30 регионов Российской Федерации по доступности и качеству оказываемых медицинских услуг. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на официальный сайт для размещения информации о госучреждениях, сфера здравоохранения региона находится на 29 месте из 84 регионов. Независимая оценка качества оказания услуг в медицинских организациях проводилась по таким группам показателей, как открытость и доступность информации о медицинской деятельности учреждения; комфортность условий предоставления услуг и доступность их получения; время ожидания предоставления медицинских услуг; доброжелательность, вежливость и компетентность работников учреждения; удовлетворенность оказанными услугами. Среди регионов ЮФО 10-место у Астраханской области, 26-у Краснодарского края. 40-е место занял Севастополь, 54-е -...
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|Общество
|06.02.2018 09:39
Суд в Волгограде признал законным отказ в проведении шествия и митинга участников "забастовки избирателей"
Апелляционная инстанция Волгоградского областного суда признала законным отказ мэрии в согласовании шествия и митинга в центре Волгограда сторонников Навального в рамках акции под названием "забастовка избирателей", сообщает ИА "Высота 102". По сообщению Центрального районного суда Волгограда, ранее районный суд принял аналогичное решение, а апелляционная инстанция оставила его без изменения. Напомним, организатором "забастовки избирателей" выступал Роман Зайцев. Он подал в мэрию уведомление о проведении в центре города 28 января этого года митинга и шествия. Организаторам предложили провести акцию на площади Металлургов, но они не согласились. В итоге в назначенный день в центре Волгограда была предпринята попытка провести несанкционированную "забастовку избирателей". В...
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|Общество
|06.02.2018 09:39
Регоператор возобновил функцию онлайн-оплаты в «Личном кабинете». Как сообщили ИА «Высота 102» в организации, некоторое время услуга была недоступной по техническим причинам. В настоящее время около семи тысяч жителей Волгоградской области выбрали способ оплаты взносов за капремонт с помощью данного сервиса. В фонде напоминают - при осуществлении платежа с помощью сервиса интернет-эквайринга банк-получатель взимает комиссию. Взносы без комиссии можно внести с помощью платежного сервиса Сбербанк-онлайн (услуга доступна держателям карт Сбербанка).
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|Происшествия
|06.02.2018 08:16
Поздно вечером были завершены работы по восстановлению электроснабжения в 19 населенных пунктах Волгоградской области. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на министерство энергетики РФ, причиной массовых аварийных отключений в распределительных сетях 6-10 кВ (филиал ПАО «МРСК Юга» -«Волгоградэнерго») стали мокрый снег и сильный ветер. Без электроснабжения оставались бытовые потребители в 19 населенных пунктах (около 7650 человек) и 23 социально значимых объекта. К аварийно-восстановительным работам привлекались 21 бригада в составе 70 человек и 25 единиц специальной техники.
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|Астрахань
|06.02.2018 04:40
Житель Астрахани придумал, как катать детей на санках без снега древнегреческим способом, сообщает ИА «Астрахань 24». С горки на санях и лыжах в Астрахани и области не проедешь: со снегом напряженка. Единственное зимнее развлечение у местной детворы – это катание на коньках и чунках (разновидность салазок). Астраханский умелец Вячеслав Портнов изобрёл свой способ подарить детям удовольствие от скупой на осадки зимы. Для этого нужна лишь смекалка, крепкий деревянный шест и, конечно, санки. Ещё Архимед установил, что чем длиннее рычаг, тем меньше нужно приложить силы. Вячеслав использует древнегреческое...
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|Общество
|06.02.2018 03:57
Обещания чиновников организовать цивилизованную торговлю после разгона «птичьего рынка» в Краснооктябрьском районе Волгограда так и остались обещаниями. Как рассказали ИА «Высота 102» волгоградцы, еще в 2016 году, когда власти начали борьбу с несанкционированной торговлей, горожан, которые приносили сюда старые вещи – предметы традиционной «блошиной» торговли, для продажи, попросили на выход. Чиновники заверяли, что на месте несанкционированной торговли, на территории, прилегающей к рынку ООО «Север-Сервис», будет организована ярмарка выходного дня, а торговцам предложат цивилизованные условия. Однако даже спустя более полутора лет ничего цивилизованного здесь так и не появилось. Люди стоят вдоль дороги, а товар выкладывают прямо на землю. Попытки...
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|От Сталинграда - до Великой Победы
|05.02.2018 20:20
Фееричная кульминация празднования 75-летия Сталинградской битвы в Волгограде удостоилась отдельного фильма
Волгоградцам показали, как выглядела с высоты птичьего полета кульминация празднования 75-летия Победы под Сталинградом. Финалу торжеств 2 февраля в городе-герое посвящен отдельный видеоролик, в каждом кадре которого – невероятная игра света, безумство красок и огней салюта. В ансамбле с разноцветными переливами выступала и подсветка моста через Волгу, выполненная специально к памятной дате специалистами ПАО «Волгоградоблэлектро». Завершающий аккорд торжеств оказался поистине фееричным. Все подробности - в видеоклипе. ...
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|Аналитика
|05.02.2018 20:03
Смотрите сегодня в программе: погода и плохая работа коммунальных служб запустили в Волгограде травматологический конвейер. «Танцующий» мост в огнях и салют над Волгой: жители Волгограда делятся впечатлениями от прошедшего праздника. Всем спасибо: итоги организации торжеств по поводу 75-й годовщины победы в Сталинградской битве стали одной из тем традиционного оперативного совещания в администрации Волгоградской области. Денежные штрафы для виновников пожаров станут больше. Депутаты Волгоградской областной думы хотят серьезно ужесточить ответственность граждан и организаций за нарушения пожарной безопасности. Наркотики в коробках из-под овсянки: курьер пытался провезти из Москвы в Волгоград крупную партию «синтетики». ...
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|Происшествия
|05.02.2018 19:23 (Обновлено: 05.02.2018 20:07)
Несколько десятков сообщений о столкновениях на скользких дорогах поступило волгоградским полицейским за минувший час. Об этом ИА “Высота 102” сообщили в региональном главке МВД. По поступившей информации, самое большое ДТП произошло в районе поселка Заречный Тракторозаводского района. Там столкнулись пять автомобилей. По предварительным данным, пострадавших нет. Самые сложные участки для движения - мосты, путепроводы и подъезды к ним, в том числе въезд на мост через Волгу. Непростая ситуация, по словам стражей порядка, и на городских дорогах. В связи с этим полиция призывает водителей проявить максимальную бдительность.
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|Общество
|05.02.2018 17:58
В связи с обильными осадками в течение дня в Волжском на улицах города продолжаются работы по откачке воды с проезжей части и тротуаров, сообщили ИА «Высота 102» в мэрии. Спецтехника МБУ «Комбинат благоустройства», МУП «Водоканал», МКП «Тепловые сети» и ООО «Волжские тепловые сети» задействована на улицах Пионерской, Пушкина, Советской, Энгельса, Набережной, Чайковского, Нариманова, Машиностроителей и других. Работы осложняются сохранением обледенения сетей ливнёвой канализации на некоторых участках, поэтому МБУ «Комбинат благоустройства» продолжает расчистку от снега и наледи прилотковых зон проезжей части, подходов и подъездов к остановкам общественного транспорта и пешеходным переходам. К работам привлечены 18 единиц многофункциональной техники: 6 "КамАЗов" и...
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|От Сталинграда - до Великой Победы
|05.02.2018 17:55
Сегодня режиссер Алексей Янковский отправляется в Камышин с показом своего документального фильма «Сталинград. Мы еще живы или нет?». В беседе по телефону с корреспондентом ИА «Высота 102» автор документальной картины рассказал, что в Волгоград вместе с продюсером Алексеем Неймышевым он прибыл накануне. Первый показ фильма состоялся в Волгоградском государственном институте искусств и культуры при поддержке научной библиотеки имени Горького накануне. После просмотра картины студенты вуза смогли пообщаться с режиссером, поделиться впечатлениями от полуторачасовой картины и...
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|Расследования
|05.02.2018 17:23
Семь лет в колонии строгого режима в общей сложности проведет Яков Петерс, признанный виновным в подготовке к сбыту особо крупной партии наркотиков. Сообщает корреспондент ИА "Высота 102". 38-летнего жителя Новосибирска признали виновным в том, что с июня 2014 по апрель 2015 он вел всю финансовую деятельность транснациональной группы наркоторговцев. Как уточнила информагентству старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, он оплачивал аренду квартир, транспортировку смертоносного "товара", а также выплачивал "зарплату" ее участникам. Также в этот период он, находясь в Новосибирске, готовил операцию по сбыту десяти с половиной килограммов "синтетики" в Волгограде. Известно, что помимо Волгограда, 19 наркоторговцев орудовали также в...
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|Культура
|05.02.2018 17:02
Книгу об «ужасах нашего городка» и встречах с «оборотнями в погонах» написал в прошлом хорошо известный в предпринимательских кругах Волгограда ресторатор Алексей Торубаров, сообщает ИА «Высота 102». Бывший владелец заведений «Техас», «Бочка», «Мимино» и «Лабамба», как заявлено в аннотации к книге, собрал воедино все свои истории о противостоянии коррупционной системе, сопроводив повествование вкраплениями нецензурной брани. В свое время Алексея Торубарова подозревали в том, что он присвоил 900 000 долларов, оставив с носом компаньонов. Более трех лет Торубаров находился в международном розыске. В 2013 году он был задержан в...
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