



Обильные осадки, прошедшие в Волгограде в последние дни января и начале февраля, привели к повышенной нагрузке на городскую ливневую канализацию. За это время в областном центре выпало свыше месячной нормы осадков – справиться с таким объемом талой и дождевой воды городским дождеприемникам непросто. Помогают в этом процессе специалисты и техника дорожно-коммунальных служб, которые контролируют состояние ливневок и в случае необходимости оперативно проводят работы по устранению скоплений мусора и заиливания ливневых каналов. Об этом сообщили ИА «Высота 102» в администрации Волгограда.

Всего с начала последних снегопадов с улиц Волгограда было вывезено свыше 10 тысяч кубометров снега. Резкое повышение температуры наружного воздуха и продолжительный ливень привели к увеличению количества талых и дождевых вод и дополнительной нагрузке на ливневую канализацию.

Специалисты объезжают автотранспортные магистрали, проверяют состояние ливневых канализаций, в случае обнаружения забитых люков скопившуюся воду откачивают с помощью специальной техники, очищают от мусора и ила. Так, сегодня силами МБУ «Северное» ведется работа по очистке люков по проспекту Ленина, по улице Аллея Героев в Центральном районе, проспекту Жукова и улице Исторической – в Дзержинском, а также по улице Елецкой – в Ворошиловском. На улицах Неждановой в Ворошиловском районе, по улице Автомобилистов и проспекте Университетском в Советском районе, улице 64-й Армии и Кирова в Кировском, а также по проспекту Героев Сталинграда в Красноармейском работают специалисты МУП «ДСЭР Советского района». В администрации города напомнили, что нередко волгоградцы сами виноваты в нарушении работоспособности ливневки. Так, при очистке ливневок рабочие извлекают полиэтиленовые пакеты, упаковки от продуктов питания, пластиковые бутылки, пенопласт и даже элементы одежды и обуви.

Между тем, волгоградцы возмущены тем обстоятельством, что тротуары в городе не обрабатываются от гололеда. Передвижение по дорожкам превращается в небезопасный аттракцион. Свидетельством этого стали переполненные травмпункты в городских поликлиниках – люди получают ушибы и переломы от падений. Например, Комсомольский парк можно объявлять опасной зоной: здесь нет ни одной посыпанной песком дорожки, а огромные участки залиты водой. В мэрии при этом предлагают направлять претензии по поводу необработанных дорожек на внутридомовых территориях в управляющие компании. Однако УК не несут ответственности за тротуары, а также за участки на остановках общественного транспорта, которые также таят опасность для горожан.



