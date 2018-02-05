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Общество
 05.02.2018 16:57

В мэрии Волгограда отчитались о ликвидации последствий февральского ливня


Обильные осадки, прошедшие в Волгограде в последние дни января и начале февраля, привели к повышенной нагрузке на городскую ливневую канализацию. За это время в областном центре выпало свыше месячной нормы осадков – справиться с таким объемом талой и дождевой воды городским дождеприемникам непросто. Помогают в этом процессе специалисты и техника дорожно-коммунальных служб, которые контролируют состояние ливневок и в случае необходимости оперативно проводят работы по устранению скоплений мусора и заиливания ливневых каналов. Об этом сообщили ИА «Высота 102» в администрации Волгограда. 
Всего с начала последних снегопадов с улиц Волгограда было вывезено свыше 10 тысяч кубометров снега. Резкое повышение температуры наружного воздуха и продолжительный ливень привели к увеличению количества талых и дождевых вод и дополнительной нагрузке на ливневую канализацию.
Специалисты объезжают автотранспортные магистрали, проверяют состояние ливневых канализаций, в случае обнаружения забитых люков скопившуюся воду откачивают с помощью специальной техники, очищают от мусора и ила. Так, сегодня силами МБУ «Северное» ведется работа по очистке люков по проспекту Ленина, по улице Аллея Героев в Центральном районе, проспекту Жукова и улице Исторической – в Дзержинском, а также по улице Елецкой – в Ворошиловском. На улицах Неждановой в Ворошиловском районе, по улице Автомобилистов и проспекте Университетском в Советском районе, улице 64-й Армии и Кирова в Кировском, а также по проспекту Героев Сталинграда в Красноармейском работают специалисты МУП «ДСЭР Советского района». В администрации города напомнили, что нередко волгоградцы сами виноваты в нарушении работоспособности ливневки. Так, при очистке ливневок рабочие извлекают полиэтиленовые пакеты, упаковки от продуктов питания, пластиковые бутылки, пенопласт и даже элементы одежды и обуви. 
Между тем, волгоградцы возмущены тем обстоятельством, что тротуары в городе не обрабатываются от гололеда. Передвижение по дорожкам превращается в небезопасный аттракцион. Свидетельством этого стали переполненные травмпункты в городских поликлиниках – люди получают ушибы и переломы от падений. Например, Комсомольский парк можно объявлять опасной зоной: здесь нет ни одной посыпанной песком дорожки, а огромные участки залиты водой. В мэрии при этом предлагают направлять претензии по поводу необработанных дорожек на внутридомовых территориях в управляющие компании. Однако УК не несут ответственности за тротуары, а также за участки на остановках общественного транспорта, которые также таят опасность для горожан. 

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Представители единственной в Малайзии фермы по разведению осетровых пород рыб просят помочь волгоградских специалистов в развитии осетроводства. С такой просьбой к заместителю губернатора Волгоградской области Владимиру Шкарину обратился почетный консул России в Малайзии Теох Сенг Ли. Встреча состоялась в Волгоградском государственном аграрном университете, где в сентябре прошлого года консул уже встречался с экспертами из Волгоградского ГАУ и был впечатлен их исследованиями и научно-исследовательскими лабораториями, сообщили ИА "Высота 102" в вузе. На этот раз он приехал с двумя представителями малазийской фирмы по разведению осетровых пород рыб. По информации гостей, они начали проводить собственные исследования и внедрять свои разработки с 2008 года....
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Общество 05.02.2018 12:56

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Расследования 05.02.2018 12:22 (Обновлено: 05.02.2018 13:59)

В суд передано уголовное дело в отношении жителя Волгограда, обвиняемого в нападении на своего земляка-попутчика. Как сообщил ИА "Высота 102" старший помощник Волгоградского транспортного прокурора Евгений Кинк, инцидент произошел вечером 15 мая прошлого года в поезде "Адлер-Пермь". Ссора между мужчинами возникла, когда состав шел между станциями Качалино и Бердия. 56-летний безработный, который был пьян, ударил ножом в живот 39-летнего мужчину. Ранение было расценено как легкий вред здоровью. Теперь ему грозит до двух лет тюрьмы.
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5 февраля 14:41
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