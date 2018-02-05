Виновным в возникновении лесных пожаров волгоградцам хотят увеличить штрафы

Волгоградские парламентарии предложили увеличить размер штрафов для физических, юридических и должностных лиц за правонарушения в сфере пожарной безопасности. Как сообщили ИА «Высота 102» в облдуме, за выжигание хвороста и сухой травы предлагается установить штрафы до 20 тысяч рублей – для граждан и до 1 млн рублей – для организаций. А за противоправные действия, ставшие причиной лесного пожара 100 тысяч рублей – для граждан, 5 млн рублей – для организаций.

Как пояснил председатель комитета Сергей Горняков, сегодня этот вопрос был рассмотрен на заседании комитета волгоградской облдумы по государственному строительству, местному самоуправлению и развитию территорий. Таким образом депутаты поддержали федеральный законопроект, направленный на ужесточение административной ответственности за нарушение правил пожарной безопасности в лесах.



