|Общество
|06.02.2018 03:57
В Волгограде после разгона «птичьего рынка» торговцы оказались на обочине
Обещания чиновников организовать цивилизованную торговлю после разгона «птичьего рынка» в Краснооктябрьском районе Волгограда так и остались обещаниями. Как рассказали ИА «Высота 102» волгоградцы, еще в 2016 году, когда власти начали борьбу с несанкционированной торговлей, горожан, которые приносили сюда старые вещи – предметы традиционной «блошиной» торговли, для продажи, попросили на выход. Чиновники заверяли, что на месте несанкционированной торговли, на территории, прилегающей к рынку ООО «Север-Сервис», будет организована ярмарка выходного дня, а торговцам предложат цивилизованные условия. Однако даже спустя более полутора лет ничего цивилизованного здесь так и не появилось. Люди стоят вдоль дороги, а товар выкладывают прямо на землю.
Попытки волгоградцев разобраться, почему же торговля здесь так и не приобрела цивилизованные черты, ни к чему не привели. Из ответов на запросы горожан из администрации города, области, прокуратуры понятно лишь одно: весной 2016 года фирма «Агро-СтимулТрейд» изъявила вроде бы желание организовать на территории, прилегающей к рынку «Север-Сервис», ярмарку выходного дня, однако затем от своих планов отказалась. «Где нормальная организация ярмарки? Где работа с торговцами? Где активное участие власти в этом вопросе?» - такими вопросами задаются горожане.
Сейчас территория, где должна быть организована ярмарка, пустует. А народ, как всегда, стоит вдоль дороги по ул. Вершинина. При этом в одном из ответов, полученных из комитета промышленности и торговли Волгоградской области, подчеркивается, что "лица, виновные в несанкционированной торговле, привлекаются к административной ответственности". То есть, делают вывод горожане, крайними остались простые люди, для которых не создали условия для торговли, а не власть, которая самоустранилась от решения данной проблемы?
В Волгограде разрушенная мельница Гергардта "восстала из руин"
75 лет Победы в битве за Сталинград Волгоград отметил самым масштабным парадом в истории города с участием авиации
Слон бежал к Волге, трубил, и танки вставали
Праздничный концерт, посвященный 75-летию Сталинградской победы, состоялся у музея-заповедника "Сталинградская Битва", сообщает корреспондент ИА "Высота 102". Перед собравшимися волгоградцами...
Военный парад в честь 75-летия разгрома немецко-фашистских войск под Сталинградом прошел в...
75 лет назад завершилось знаковое сражение в истории главных войн - Сталинградская битва, решившая исход Второй мировой ...
|От Сталинграда - до Великой Победы
|05.02.2018 20:20
Фееричная кульминация празднования 75-летия Сталинградской битвы в Волгограде удостоилась отдельного фильма
Волгоградцам показали, как выглядела с высоты птичьего полета кульминация празднования 75-летия Победы под Сталинградом. Финалу торжеств 2 февраля в городе-герое посвящен отдельный видеоролик, в каждом кадре которого – невероятная игра света, безумство красок и огней салюта. В ансамбле с разноцветными переливами выступала и подсветка моста через Волгу, выполненная специально к памятной дате специалистами ПАО «Волгоградоблэлектро». Завершающий аккорд торжеств оказался поистине фееричным. Все подробности - в видеоклипе. ...
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|Аналитика
|05.02.2018 20:03
Смотрите сегодня в программе: погода и плохая работа коммунальных служб запустили в Волгограде травматологический конвейер. «Танцующий» мост в огнях и салют над Волгой: жители Волгограда делятся впечатлениями от прошедшего праздника. Всем спасибо: итоги организации торжеств по поводу 75-й годовщины победы в Сталинградской битве стали одной из тем традиционного оперативного совещания в администрации Волгоградской области. Денежные штрафы для виновников пожаров станут больше. Депутаты Волгоградской областной думы хотят серьезно ужесточить ответственность граждан и организаций за нарушения пожарной безопасности. Наркотики в коробках из-под овсянки: курьер пытался провезти из Москвы в Волгоград крупную партию «синтетики». ...
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|Происшествия
|05.02.2018 19:23 (Обновлено: 05.02.2018 20:07)
Несколько десятков сообщений о столкновениях на скользких дорогах поступило волгоградским полицейским за минувший час. Об этом ИА “Высота 102” сообщили в региональном главке МВД. По поступившей информации, самое большое ДТП произошло в районе поселка Заречный Тракторозаводского района. Там столкнулись пять автомобилей. По предварительным данным, пострадавших нет. Самые сложные участки для движения - мосты, путепроводы и подъезды к ним, в том числе въезд на мост через Волгу. Непростая ситуация, по словам стражей порядка, и на городских дорогах. В связи с этим полиция призывает водителей проявить максимальную бдительность.
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|Общество
|05.02.2018 17:58
В связи с обильными осадками в течение дня в Волжском на улицах города продолжаются работы по откачке воды с проезжей части и тротуаров, сообщили ИА «Высота 102» в мэрии. Спецтехника МБУ «Комбинат благоустройства», МУП «Водоканал», МКП «Тепловые сети» и ООО «Волжские тепловые сети» задействована на улицах Пионерской, Пушкина, Советской, Энгельса, Набережной, Чайковского, Нариманова, Машиностроителей и других. Работы осложняются сохранением обледенения сетей ливнёвой канализации на некоторых участках, поэтому МБУ «Комбинат благоустройства» продолжает расчистку от снега и наледи прилотковых зон проезжей части, подходов и подъездов к остановкам общественного транспорта и пешеходным переходам. К работам привлечены 18 единиц многофункциональной техники: 6 "КамАЗов" и...
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|От Сталинграда - до Великой Победы
|05.02.2018 17:55
Сегодня режиссер Алексей Янковский отправляется в Камышин с показом своего документального фильма «Сталинград. Мы еще живы или нет?». В беседе по телефону с корреспондентом ИА «Высота 102» автор документальной картины рассказал, что в Волгоград вместе с продюсером Алексеем Неймышевым он прибыл накануне. Первый показ фильма состоялся в Волгоградском государственном институте искусств и культуры при поддержке научной библиотеки имени Горького накануне. После просмотра картины студенты вуза смогли пообщаться с режиссером, поделиться впечатлениями от полуторачасовой картины и...
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|Расследования
|05.02.2018 17:23
Семь лет в колонии строгого режима в общей сложности проведет Яков Петерс, признанный виновным в подготовке к сбыту особо крупной партии наркотиков. Сообщает корреспондент ИА "Высота 102". 38-летнего жителя Новосибирска признали виновным в том, что с июня 2014 по апрель 2015 он вел всю финансовую деятельность транснациональной группы наркоторговцев. Как уточнила информагентству старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, он оплачивал аренду квартир, транспортировку смертоносного "товара", а также выплачивал "зарплату" ее участникам. Также в этот период он, находясь в Новосибирске, готовил операцию по сбыту десяти с половиной килограммов "синтетики" в Волгограде. Известно, что помимо Волгограда, 19 наркоторговцев орудовали также в...
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|Культура
|05.02.2018 17:02
Книгу об «ужасах нашего городка» и встречах с «оборотнями в погонах» написал в прошлом хорошо известный в предпринимательских кругах Волгограда ресторатор Алексей Торубаров, сообщает ИА «Высота 102». Бывший владелец заведений «Техас», «Бочка», «Мимино» и «Лабамба», как заявлено в аннотации к книге, собрал воедино все свои истории о противостоянии коррупционной системе, сопроводив повествование вкраплениями нецензурной брани. В свое время Алексея Торубарова подозревали в том, что он присвоил 900 000 долларов, оставив с носом компаньонов. Более трех лет Торубаров находился в международном розыске. В 2013 году он был задержан в...
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|Общество
|05.02.2018 15:51
Власти Волгограда предложили горожанам проконсультироваться по поводу декларирования фактов сдачи жилых помещений в аренду. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе мэрии, открыта горячая линия по телефону 30-13-79. Вопросами информирования граждан о преимуществах легальной сдачи жилых помещений в наем займутся администрация города, правоохранительные и налоговые органы. Для наведения порядка на «сером» рынке арендного жилья было принято решение о взаимодействии по профилактике преступлений и правонарушений в жилом секторе и в сфере контроля за декларированием доходов, полученных от сдаваемых жилых помещений в аренду. Соответствующее соглашение, подписанное органами местного самоуправления и исполнительной власти в декабре прошлого года, позволит предотвратить правонарушения и преступления в...
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|Расследования
|05.02.2018 15:00
Арбитражный суд Волгоградской области не смог приступить к рассмотрению иска ГАУ «Юный ястреб», который пытается вернуть в госсобственность территорию аэродрома в Среднеахтубинском районе. Как сообщает ИА «Высота 102», ответчик – автономное некоммерческое общество с созвучным названием «Ястреб» - не явился в суд на предварительное слушание. Престранные события вокруг известного в советское время аэроклуба, созданного в 60-х годах прошлого века, стали разворачиваться в начале нулевых годов. Отдельные участники этой лихой истории вытворяли такие...
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|Расследования
|05.02.2018 14:59
Бывший федеральный судья из Волгограда проведет 5,5 лет за решеткой за пособничество в мошенничестве
Приговор в отношении бывшего федерального судьи Сергея Абрамова, признанного виновным за пособничество в мошенничестве, сегодня вступил в силу. Об этом ИА "Высота 102" сообщила старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина. Напомним, в ноябре минувшего года Абрамов был приговорен к 5,5 годам колонии общего режима за то, что он помог своим сообщникам оформить в собственность муниципальную квартиру, оставшуюся после смерти одинокой пенсионерки. Выяснилось, судья сговорился с гендиректором риэлтерского агентства и супругами Вячеславом и Ольгой Макеевыми. В июле 2008 года он передал им жилье стоимостью почти 2 миллиона рублей. Макеевы были осуждены еще в 2012 году, а руководитель риэлтерской фирмы во...
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|Общество
|05.02.2018 14:41
Травматологии поликлиник Волгограда переполнены. После прошедших дождей сюда с ночи начали обращаться десятки пострадавших с переломами рук, ног, ребер, и сегодня ситуация не изменилась. «История» у волгоградских пациентов, как сообщает ИА «Высота 102», практически одинакова: шел по улице, подскользнулся, упал, перелом. В коридоре травматологического отделения поликлиники №3, что на улице Советской, – очередь и ни одного свободного места, чтобы присесть. Кому мест не досталось, ожидают приема стоя. Врачи не успевают промывать руки от гипса. Многие ждут очереди...
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|Разное
|05.02.2018 14:10
Представители единственной в Малайзии фермы по разведению осетровых пород рыб просят помочь волгоградских специалистов в развитии осетроводства. С такой просьбой к заместителю губернатора Волгоградской области Владимиру Шкарину обратился почетный консул России в Малайзии Теох Сенг Ли. Встреча состоялась в Волгоградском государственном аграрном университете, где в сентябре прошлого года консул уже встречался с экспертами из Волгоградского ГАУ и был впечатлен их исследованиями и научно-исследовательскими лабораториями, сообщили ИА "Высота 102" в вузе. На этот раз он приехал с двумя представителями малазийской фирмы по разведению осетровых пород рыб. По информации гостей, они начали проводить собственные исследования и внедрять свои разработки с 2008 года....
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|Спорт
|05.02.2018 14:01
Дюжину золотых медалей и первое место в командном зачете завоевали волгоградские спортсмены на чемпионате-первенстве ЮФО по ушу-саньда. Об этом ИА "Высота 102" сообщил один из тренеров волгоградской команды Александр Кравченко. Соревнования проходили со 2 по 4 февраля в Сочи. Помимо волгоградцев в них приняли участие команды из Ростова-на-Дону, Краснодара, Адыгеи. Возраст спортсменов составлял от 11 до 35 лет. Золотые медали в возрастной категории 11-12 лет завоевали волгоградцы: Иван Зубарь, Никита Турутин, Андрей Дженто, Дарья Колбяшкина, Дмитрий Диденко. В возрастной категории 13-14 лет: Алёна Глазкова и Валерий Чкалов. В категории 15-16 лет и 17-18 лет отличились Руслан Ширяев и...
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|Общество
|05.02.2018 13:21
Улицы и дворы Волгограда оказались во власти водной стихии после проливного дождя и внезапно наступившей оттепели. Сложная ситуация сложилась на дорогах, где бурными потоками течет вода, а также на пешеходных тротуарах и во дворах, где из-за снежной каши, воды и гололеда невозможно пройти ни взрослым, ни детям. О принудительных водных процедурах на улицах Волгограда - в видеоматериале ИА "Высота 102".
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|Общество
|05.02.2018 12:56
Более 50 жителей г. Волжского рассказали о нарушении своих прав Уполномоченному по правам человека в Волгоградской области Валерию Ростовщикову в ходе проведенного личного приема граждан. Об этом ИА «Высота 102» сообщили в пресс-службе ведомства. Несколько десятков волжан пожаловались на то, что понесли серьезные финансовые потери при вступлении в гражданско-правовые отношения с коммерческими организациями. В частности, 70-летняя волжанка необдуманно заключила кредитный договор на получение услуг в косметическом салоне ООО «Вектор красоты». Затем через суд пыталась безуспешно отстоять свои финансовые интересы. Еще двое пенсионеров потеряли вложенные деньги при заключении договоров с частными финансовыми структурами, в частности с КПК «Волгоградский фонд сбережений». Родители детей,...
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