В Волгограде после разгона «птичьего рынка» торговцы оказались на обочине





Обещания чиновников организовать цивилизованную торговлю после разгона «птичьего рынка» в Краснооктябрьском районе Волгограда так и остались обещаниями. Как рассказали ИА «Высота 102» волгоградцы, еще в 2016 году, когда власти начали борьбу с несанкционированной торговлей, горожан, которые приносили сюда старые вещи – предметы традиционной «блошиной» торговли, для продажи, попросили на выход. Чиновники заверяли, что на месте несанкционированной торговли, на территории, прилегающей к рынку ООО «Север-Сервис», будет организована ярмарка выходного дня, а торговцам предложат цивилизованные условия. Однако даже спустя более полутора лет ничего цивилизованного здесь так и не появилось. Люди стоят вдоль дороги, а товар выкладывают прямо на землю.

Попытки волгоградцев разобраться, почему же торговля здесь так и не приобрела цивилизованные черты, ни к чему не привели. Из ответов на запросы горожан из администрации города, области, прокуратуры понятно лишь одно: весной 2016 года фирма «Агро-СтимулТрейд» изъявила вроде бы желание организовать на территории, прилегающей к рынку «Север-Сервис», ярмарку выходного дня, однако затем от своих планов отказалась. «Где нормальная организация ярмарки? Где работа с торговцами? Где активное участие власти в этом вопросе?» - такими вопросами задаются горожане.

Сейчас территория, где должна быть организована ярмарка, пустует. А народ, как всегда, стоит вдоль дороги по ул. Вершинина. При этом в одном из ответов, полученных из комитета промышленности и торговли Волгоградской области, подчеркивается, что "лица, виновные в несанкционированной торговле, привлекаются к административной ответственности". То есть, делают вывод горожане, крайними остались простые люди, для которых не создали условия для торговли, а не власть, которая самоустранилась от решения данной проблемы?















