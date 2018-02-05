Бывший федеральный судья из Волгограда проведет 5,5 лет за решеткой за пособничество в мошенничестве

Приговор в отношении бывшего федерального судьи Сергея Абрамова, признанного виновным за пособничество в мошенничестве, сегодня вступил в силу. Об этом ИА "Высота 102" сообщила старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина. Напомним, в ноябре минувшего года Абрамов был приговорен к 5,5 годам колонии общего режима за то, что он помог своим сообщникам оформить в собственность муниципальную квартиру, оставшуюся после смерти одинокой пенсионерки. Выяснилось, судья сговорился с гендиректором риэлтерского агентства и супругами Вячеславом и Ольгой Макеевыми. В июле 2008 года он передал им жилье стоимостью почти 2 миллиона рублей. Макеевы были осуждены еще в 2012 году, а руководитель риэлтерской фирмы во время расследования дела. Отметим, что свою вину Абрамов не признал. Он пытался оспорить приговор, но в удовлетворении жалобы ему было отказано. Помимо срока ему назначен штраф в размере полумиллиона рублей.