|Происшествия
|05.02.2018 13:23
Водителю из Волгограда грозит три года тюрьмы за три банки черной икры
Крупным штрафом или трехлетним тюремным сроком может обернуться для жителя Волгограда провоз нескольких банок черной икры без документов. Как сообщили ИА "Высота 102" в ГУ МВД России по Волгоградской области, во Фроловском районе на 825 километре трассы М-6 "Каспий" был остановлен автомобиль для досмотра. В салоне были обнаружены три поллитровые банки с деликатесным продуктом. Документов на икру у 51-летнего водителя не оказалось. Сейчас икра отправлена на исследование, также решается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту незаконного оборота особо ценных водных биологических ресурсов.
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|Общество
|05.02.2018 14:10
Представители единственной в Малайзии фермы по разведению осетровых пород рыб просят помочь волгоградских специалистов в развитии осетроводства. С такой просьбой к заместителю губернатора Волгоградской области Владимиру Шкарину обратился почетный консул России в Малайзии Теох Сенг Ли. Встреча состоялась в Волгоградском государственном аграрном университете, где в сентябре прошлого года консул уже встречался с экспертами из Волгоградского ГАУ и был впечатлен их исследованиями и научно-исследовательскими лабораториями, сообщили ИА "Высота 102" в вузе. На этот раз он приехал с двумя представителями малазийской фирмы по разведению осетровых пород рыб. По информации гостей, они начали проводить собственные исследования и внедрять свои разработки с 2008 года....
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|Спорт
|05.02.2018 14:01
Дюжину золотых медалей и первое место в командном зачете завоевали волгоградские спортсмены на чемпионате-первенстве ЮФО по ушу-саньда. Об этом ИА "Высота 102" сообщил один из тренеров волгоградской команды Александр Кравченко. Соревнования проходили со 2 по 4 февраля в Сочи. Помимо волгоградцев в них приняли участие команды из Ростова-на-Дону, Краснодара, Адыгеи. Возраст спортсменов составлял от 11 до 35 лет. Золотые медали в возрастной категории 11-12 лет завоевали волгоградцы: Иван Зубарь, Никита Турутин, Андрей Дженто, Дарья Колбяшкина, Дмитрий Диденко. В возрастной категории 13-14 лет: Алёна Глазкова и Валерий Чкалов. В категории 15-16 лет и 17-18 лет отличились Руслан Ширяев и...
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|Общество
|05.02.2018 13:21
Улицы и дворы Волгограда оказались во власти водной стихии после проливного дождя и внезапно наступившей оттепели. Сложная ситуация сложилась на дорогах, где бурными потоками течет вода, а также на пешеходных тротуарах и во дворах, где из-за снежной каши, воды и гололеда невозможно пройти ни взрослым, ни детям. О принудительных водных процедурах на улицах Волгограда - в видеоматериале ИА "Высота 102".
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|Общество
|05.02.2018 12:56
Более 50 жителей г. Волжского рассказали о нарушении своих прав Уполномоченному по правам человека в Волгоградской области Валерию Ростовщикову в ходе проведенного личного приема граждан. Об этом ИА «Высота 102» сообщили в пресс-службе ведомства. Несколько десятков волжан пожаловались на то, что понесли серьезные финансовые потери при вступлении в гражданско-правовые отношения с коммерческими организациями. В частности, 70-летняя волжанка необдуманно заключила кредитный договор на получение услуг в косметическом салоне ООО «Вектор красоты». Затем через суд пыталась безуспешно отстоять свои финансовые интересы. Еще двое пенсионеров потеряли вложенные деньги при заключении договоров с частными финансовыми структурами, в частности с КПК «Волгоградский фонд сбережений». Родители детей,...
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|Расследования
|05.02.2018 12:52 (Обновлено: 05.02.2018 12:54)
Матери ребенка-инвалида из Новониколаевского района вернут деньги, потраченные на покупку лечебного питания. Об этом ИА "Высота 102" сообщила старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина. Известно, что ребенку с редким наследственным заболеванием, связанным с нарушением обмена аминокислот, с февраля по март прошлого года не выделяли положенного по закону бесплатного лечебного питания. Оно является единственным средством для борьбы с болезнью. При этом стоимость его месячного запаса составляет 18 тысяч рублей. Мать четырехлетнего ребенка была вынуждена покупать его сама. После прокурорской проверки в суд был направлен иск к региональному комитету здравоохранения о возмещении понесенных женщиной расходов. В первой инстанции суд в компенсации...
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|Расследования
|05.02.2018 12:38
В Волгограде сегодня начался рейд "Нелегальное такси". Как сообщили ИА "Высота 102" в региональном главке МВД, профилактическое мероприятие направлено прежде всего на обеспечение безопасности пассажиров и выявление таксистов-нелегалов. Полицейские проводят рейд вместе с сотрудниками областного комитета транспорта и дорожного хозяйства. Как отметили правоохранители, особое внимание будет уделяться машинам, на которых незаконно установлен опознавательный фонарь, и нанесены опознавательные знаки. Также будет проверяться наличие у водителей разрешения на право заниматься извозом. Рейд продлится до 9 февраля.
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|Общество
|05.02.2018 12:25
УК «Южное» оштрафовано судом за непринятие мер по спасению дома от дальнейшего разрушения. Как сообщили ИА «Высота 102» в госжилинспекции Волгоградской области, проведенной в октябре 2017 года проверкой технического состояния общего имущества многоквартирного дома № 6 по ул. Фролова в г. Волгограде выявлен ряд нарушений. Так, карнизная плита в границах внутреннего угла дома со стороны дворового фасада имеет отклонение от горизонтали с перепадом до 5 см. На кирпичной кладке и облицовочных плитках фасада здания обнаружены вертикальные трещины шириной раскрытия 1-3 мм, выветривание стенового материала. Балконные плиты имеют участки оголения и коррозирования арматуры. При этом наблюдение за развитием деформации фасада путем...
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|Расследования
|05.02.2018 12:22 (Обновлено: 05.02.2018 13:59)
В суд передано уголовное дело в отношении жителя Волгограда, обвиняемого в нападении на своего земляка-попутчика. Как сообщил ИА "Высота 102" старший помощник Волгоградского транспортного прокурора Евгений Кинк, инцидент произошел вечером 15 мая прошлого года в поезде "Адлер-Пермь". Ссора между мужчинами возникла, когда состав шел между станциями Качалино и Бердия. 56-летний безработный, который был пьян, ударил ножом в живот 39-летнего мужчину. Ранение было расценено как легкий вред здоровью. Теперь ему грозит до двух лет тюрьмы.
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|Расследования
|05.02.2018 11:28
Чиновники городской администрации оштрафованы на общую сумму в 75 тысяч рублей за нарушения при работе с жалобами граждан, допущенные ими в минувшем году. Как сообщила ИА "Высота 102" старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, в результате прокурорских проверок к административной ответственности привлекли 15 должностных лиц. Им были назначены штрафы по пять тысяч рублей каждому. 13 должностных лиц муниципальных органов власти привлечены к дисциплинарной ответственности Лидером по числу нарушений стала "Жилищная инспекция Волгограда", сотрудников которой к административной ответственности в течение прошлого года привлекали восемь раз. Также нарушения были выявлены в департаменте ЖКХ и ТЭК, комитете культуры, комитете дорожного хозяйства, благоустройства и...
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|Расследования
|05.02.2018 11:27
Арбитражный суд Волгоградской области не смог приступить к рассмотрению иска ГАУ «Юный ястреб», который пытается вернуть в госсобственность территорию аэродрома в Среднеахтубинском районе. Как сообщает ИА «Высота 102», ответчик – автономное некоммерческое общество с созвучным названием «Ястреб» - не явился в суд на предварительное слушание. Престранные события вокруг известного в советское время аэроклуба, созданного в 60-х годах прошлого века, стали разворачиваться в начале нулевых годов. Отдельные участники этой лихой истории вытворяли такие «чудеса на виражах» и...
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|Телеком
|05.02.2018 10:32
В преддверии Дня защитника Отечества и Международного женского дня «МегаФон» предлагает своим клиентам выгодные и приятные варианты подарков. С 1 февраля по 30 апреля 2018 года в салонах связи и интернет-магазине оператора действует акция по покупке двух смартфонов Xiaomi Redmi Note 5A по цене одного. В акции могут принять участие абоненты тарифов «Включайся! Слушай», «Включайся! Говори», «Включайся! Общайся», «Включайся! Смотри» и «Включайся! Премиум». При условии подключения и оплаты опции «Бонус 1500 рублей на счет на 5 месяцев» для каждого смартфона стоимость двух устройств составит всего 9 990 рублей. Об этом ИА «Высота 102» сообщила пресс-служба компании. «Мы предлагаем...
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|Общество
|05.02.2018 10:30
Завтра, 6 февраля 2018 года в 14:00 в Волгограде состоится торжественное открытие центра выдачи паспортов болельщика (FAN ID) для чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года. Как сообщает ИА «Высота 102», в открытии центра примут участие представители министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, представители администрации субъекта. Центр начнет работу в ТРЦ «Европа Сити Молл» по адресу проспект имени Ленина, 54б. Паспорт болельщика — персонифицированная карта зрителя, которая является частью системы идентификации футбольных болельщиков. Паспорт болельщика является именным, оформляется и доставляется бесплатно и однократно на все матчи ЧМ-2018. Получить FAN ID должен каждый болельщик, который...
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|Общество
|05.02.2018 10:21
Более 200 автомобилей увезли эвакуаторы из центра Волгограда на штрафстоянки в первый месяц 2018 года, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на региональный комитет транспорта и дорожного хозяйства. Принудительной эвакуации подверглись те транспортные средства, которые препятствовали движению маршрутного транспорта по выделенной полосе, были припаркованы в зонах действия запрещающего дорожного знака и в других местах, где запрещена остановка. Специалисты профильного комитета подчеркивают, что за автомобилистами следят не только наряды ДПС, но и «зоркие глаза» видеокамер. В Волгограде начали функционировать автоматические комплексы фото - видеофиксации нарушений движения транспортных средств по полосам для общественного транспорта и нарушений правил остановки и стоянки. ...
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|Общество
|05.02.2018 10:13 (Обновлено: 05.02.2018 10:17)
В связи с обильными осадками на улицы города Волжский Волгоградской области выведена спецтехника для откачки воды с проезжей части. К работам привлечена также техника комитета благоустройства и дорожного хозяйства администрации Волжского и городских предприятий. Об этом сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе мэрии. Так, в настоящее время в работах задействованы 11 единиц техники МБУ «Комбинат благоустройства», МУП «Водоканал», МКП «Тепловые сети» и ООО «Волжские тепловые сети». Специалисты уточнили, что отвод воды с улиц Волжского осложняется сохранением обледенения сетей ливнёвой канализации на некоторых участках. Между тем, ситуация и на дорогах Волгограда – катастрофическая, улицы утонули в воде, При этом,...
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|Происшествия
|05.02.2018 10:00
Крупная партия синтетических наркотиков изъята в Волгоградской области у пассажира такси, следующего из Москвы в Волгоград, сообщили ИА "Высота 102" в УФСБ России по Волгоградской области. Канал поставки наркотиков перекрыли сотрудники регионального УФСБ и ГУ МВД России по региону в ходе совместной операции. Такси было остановлено на посту ДПС "Городищенский". В ходе досмотра пассажира - 24-летнего жителя Волгоградской области - было обнаружено и изъято свыше 3,5 кг "синтетики". Возбуждено уголовное дело.
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5 февраля 14:10
5 февраля 14:01
5 февраля 12:52
5 февраля 12:38
5 февраля 10:32
5 февраля 10:21
5 февраля 10:13
5 февраля 08:42
4 февраля 17:35
4 февраля 17:25
Происшествия
5 февраля 13:23
Водителю из Волгограда грозит три года тюрьмы за три банки черной икры
5 февраля 08:42
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4 февраля 09:40
1 февраля 19:01
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31 января 13:26
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