Матери ребенка-инвалида из Волгоградской области вернули деньги за бесплатное лечебное питание

Представители единственной в Малайзии фермы по разведению осетровых пород рыб просят помочь волгоградских специалистов в развитии осетроводства. С такой просьбой к заместителю губернатора Волгоградской области Владимиру Шкарину обратился почетный консул России в Малайзии Теох Сенг Ли. Встреча состоялась в Волгоградском государственном аграрном университете, где в сентябре прошлого года консул уже встречался с экспертами из Волгоградского ГАУ и был впечатлен их исследованиями и научно-исследовательскими лабораториями, сообщили ИА "Высота 102" в вузе. На этот раз он приехал с двумя представителями малазийской фирмы по разведению осетровых пород рыб. По информации гостей, они начали проводить собственные исследования и внедрять свои разработки с 2008 года....

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