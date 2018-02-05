Пользовательское соглашение | Реклама на сайте
Расследования
 05.02.2018 12:38

В Волгограде началась "охота" на таксистов-нелегалов

В Волгограде сегодня начался рейд "Нелегальное такси". Как сообщили ИА "Высота 102" в региональном главке МВД, профилактическое мероприятие направлено прежде всего на обеспечение безопасности пассажиров и выявление таксистов-нелегалов. Полицейские проводят рейд вместе с сотрудниками областного комитета транспорта и дорожного хозяйства. Как отметили правоохранители, особое внимание будет уделяться машинам, на которых незаконно установлен опознавательный фонарь, и нанесены опознавательные знаки. Также будет проверяться наличие у водителей разрешения на право заниматься извозом. Рейд продлится до 9 февраля.

Вы хотите, чтобы на эту тему обратили внимание другие читатели?

Главные новости недели

В Волгограде спустя четверть века после смерти защитника Сталинграда вышел первый тираж его книгиСтены подъезда фронтовика из Волгограда украсили мирным пейзажем«Взгляд с Высоты»: Визит президента в Волгоград показал главное предназначение города-героя для РоссииВ Волгограде презентовали уникальные книги о жизни замечательных людей - солдатах и полководцах СталинградаВ Волгоградском авиаклубе ДОСААФ пропали 24 самолета и вертолета
 
Актуальные интервью и комментарии

Волгоградский архив хранит газеты, в которых во время Сталинградской битвы врага «били» метким словом

УФСБ по Волгоградской области рассекретило документы из архивов 10-й дивизии НКВД

Невеселые картинки: ребенок Сталинграда нарисовал страшную правду о войне

Пожелтевшие и поврежденные страницы неполных подшивок газет, которые хранятся в государственном архиве  Волгоградской области, рассказывают свою историю самого тяжелого для...

10-я стрелковая дивизия внутренних войск НКВД стала единственной дивизией, которая за доблесть во время битвы за...

Сегодня в Волгоградском театре юного зрителя открылась первая в жизни художника Льва Тырина выставка его работ, посвященная 75-летию...

Общество 05.02.2018 14:10

Представители единственной в Малайзии фермы по разведению осетровых пород рыб просят помочь волгоградских специалистов в развитии осетроводства. С такой просьбой к заместителю губернатора Волгоградской области Владимиру Шкарину обратился почетный консул России в Малайзии Теох Сенг Ли. Встреча состоялась в Волгоградском государственном аграрном университете, где в сентябре прошлого года консул уже встречался с экспертами из Волгоградского ГАУ и был впечатлен их исследованиями и научно-исследовательскими лабораториями, сообщили ИА "Высота 102" в вузе. На этот раз он приехал с двумя представителями малазийской фирмы по разведению осетровых пород рыб. По информации гостей, они начали проводить собственные исследования и внедрять свои разработки с 2008 года....
Прочитана: 171 раз
Спорт 05.02.2018 14:01

Ушуисты из Волгоградской области завоевали на чемпионате ЮФО дюжину золотых медалей Дюжину золотых медалей и первое место в командном зачете завоевали волгоградские спортсмены на чемпионате-первенстве ЮФО по ушу-саньда. Об этом ИА "Высота 102" сообщил один из тренеров волгоградской команды Александр Кравченко. Соревнования проходили со 2 по 4 февраля в Сочи. Помимо волгоградцев в них приняли участие команды из Ростова-на-Дону, Краснодара, Адыгеи. Возраст спортсменов составлял от 11 до 35 лет. Золотые медали в возрастной категории 11-12 лет завоевали волгоградцы: Иван Зубарь, Никита Турутин, Андрей Дженто, Дарья Колбяшкина, Дмитрий Диденко. В возрастной категории 13-14 лет: Алёна Глазкова и Валерий Чкалов. В категории 15-16 лет и 17-18 лет отличились Руслан Ширяев и...
Прочитана: 150 раз
Общество 05.02.2018 13:21

Улицы и дворы Волгограда оказались во власти водной стихии после проливного дождя и внезапно наступившей оттепели. Сложная ситуация сложилась на дорогах, где бурными потоками течет вода, а также на пешеходных тротуарах и во дворах, где из-за снежной каши, воды и гололеда невозможно пройти ни взрослым, ни детям. О принудительных водных процедурах на улицах Волгограда - в видеоматериале ИА "Высота 102".
Прочитана: 3446 раз
Общество 05.02.2018 12:56

Более 50 жителей г. Волжского рассказали о нарушении своих прав Уполномоченному по правам человека в Волгоградской области Валерию Ростовщикову в ходе проведенного личного приема граждан. Об этом ИА «Высота 102» сообщили в пресс-службе ведомства.  Несколько десятков волжан пожаловались на то, что понесли серьезные финансовые потери при вступлении в гражданско-правовые отношения с коммерческими организациями. В частности, 70-летняя волжанка необдуманно заключила кредитный договор на получение услуг в косметическом салоне ООО «Вектор красоты». Затем через суд пыталась безуспешно отстоять свои финансовые интересы.  Еще двое пенсионеров потеряли вложенные деньги при заключении договоров с частными финансовыми структурами, в частности с КПК «Волгоградский фонд сбережений». Родители детей,...
Прочитана: 905 раз
Расследования 05.02.2018 12:52 (Обновлено: 05.02.2018 12:54)

Матери ребенка-инвалида из Новониколаевского района вернут деньги, потраченные на покупку лечебного питания. Об этом ИА "Высота 102" сообщила старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина. Известно, что ребенку с редким наследственным заболеванием, связанным с нарушением обмена аминокислот, с февраля по март прошлого года не выделяли положенного по закону бесплатного лечебного питания. Оно является единственным средством для борьбы с болезнью. При этом стоимость его месячного запаса составляет 18 тысяч рублей. Мать четырехлетнего ребенка была вынуждена покупать его сама. После прокурорской проверки в суд был направлен иск к региональному комитету здравоохранения о возмещении понесенных женщиной расходов. В первой инстанции суд в компенсации...
Прочитана: 371 раз
Общество 05.02.2018 12:25

За разваливающийся дом в Волгограде УК оштрафовали на четверть миллиона рублей УК «Южное» оштрафовано судом  за непринятие мер по спасению дома от дальнейшего разрушения. Как сообщили ИА «Высота 102» в госжилинспекции Волгоградской области, проведенной в октябре 2017 года проверкой технического состояния общего имущества многоквартирного дома № 6 по ул. Фролова в г. Волгограде выявлен ряд нарушений. Так, карнизная плита в границах внутреннего угла дома со стороны дворового фасада имеет отклонение от горизонтали с перепадом до 5 см. На кирпичной кладке и облицовочных плитках фасада здания обнаружены вертикальные трещины шириной раскрытия 1-3 мм, выветривание стенового материала. Балконные плиты имеют участки оголения и коррозирования арматуры. При этом наблюдение за развитием деформации фасада путем...
Прочитана: 565 раз
Расследования 05.02.2018 12:22 (Обновлено: 05.02.2018 13:59)

В суд передано уголовное дело в отношении жителя Волгограда, обвиняемого в нападении на своего земляка-попутчика. Как сообщил ИА "Высота 102" старший помощник Волгоградского транспортного прокурора Евгений Кинк, инцидент произошел вечером 15 мая прошлого года в поезде "Адлер-Пермь". Ссора между мужчинами возникла, когда состав шел между станциями Качалино и Бердия. 56-летний безработный, который был пьян, ударил ножом в живот 39-летнего мужчину. Ранение было расценено как легкий вред здоровью. Теперь ему грозит до двух лет тюрьмы.
Прочитана: 405 раз
Расследования 05.02.2018 11:28

Чиновники городской администрации оштрафованы  на общую сумму в 75  тысяч  рублей  за  нарушения при работе с  жалобами граждан,  допущенные ими в минувшем году. Как сообщила  ИА "Высота 102" старший  помощник  прокурора  Волгоградской  области Оксана Черединина, в результате прокурорских проверок к административной ответственности привлекли 15 должностных лиц. Им были назначены штрафы по пять тысяч рублей каждому. 13 должностных лиц муниципальных органов власти привлечены к дисциплинарной ответственности Лидером по числу нарушений стала "Жилищная инспекция Волгограда", сотрудников которой к административной ответственности в течение прошлого года привлекали восемь раз. Также нарушения были выявлены в департаменте ЖКХ и ТЭК, комитете культуры, комитете дорожного хозяйства, благоустройства и...
Прочитана: 1490 раз
Расследования 05.02.2018 11:27

Арбитражный суд Волгоградской области не смог приступить к рассмотрению иска ГАУ «Юный ястреб», который пытается вернуть в госсобственность территорию аэродрома в Среднеахтубинском районе. Как сообщает ИА «Высота 102», ответчик – автономное некоммерческое общество с созвучным названием «Ястреб» - не явился в суд на предварительное слушание.  Престранные события вокруг известного в советское время аэроклуба, созданного в 60-х годах прошлого века,  стали разворачиваться в начале нулевых годов. Отдельные участники этой лихой истории вытворяли такие «чудеса на виражах» и...
Прочитана: 7222 раз
Телеком 05.02.2018 10:32

«МегаФон» предлагает два смартфона по цене одного В преддверии Дня защитника Отечества и Международного женского дня «МегаФон» предлагает своим клиентам выгодные и приятные варианты подарков. С 1 февраля по 30 апреля 2018 года в салонах связи и интернет-магазине оператора действует акция по покупке двух смартфонов Xiaomi Redmi Note 5A по цене одного. В акции могут принять участие абоненты тарифов «Включайся! Слушай», «Включайся! Говори», «Включайся! Общайся», «Включайся! Смотри» и «Включайся! Премиум». При условии подключения и оплаты опции «Бонус 1500 рублей на счет на 5 месяцев» для каждого смартфона стоимость двух устройств составит всего 9 990 рублей. Об этом ИА «Высота 102» сообщила пресс-служба компании. «Мы предлагаем...
Прочитана: 1128 раз
Общество 05.02.2018 10:30

Завтра, 6  февраля 2018 года в 14:00 в Волгограде состоится торжественное открытие центра выдачи паспортов болельщика (FAN ID) для чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года. Как сообщает ИА «Высота 102», в открытии центра примут участие представители министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, представители администрации субъекта. Центр начнет работу в ТРЦ «Европа Сити Молл» по адресу проспект имени Ленина, 54б.  Паспорт болельщика — персонифицированная карта зрителя, которая является частью системы идентификации футбольных болельщиков. Паспорт болельщика является именным, оформляется и доставляется бесплатно и однократно на все матчи ЧМ-2018. Получить FAN ID должен каждый болельщик, который...
Прочитана: 1185 раз
Общество 05.02.2018 10:21

Более 200 автомобилей увезли эвакуаторы из центра Волгограда на штрафстоянки в первый месяц 2018 года, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на региональный комитет транспорта и дорожного хозяйства. Принудительной эвакуации подверглись те транспортные средства, которые препятствовали движению маршрутного транспорта по выделенной полосе, были припаркованы в зонах действия запрещающего дорожного знака и в других местах, где запрещена остановка.  Специалисты профильного комитета подчеркивают, что за автомобилистами следят не только наряды ДПС, но и «зоркие глаза» видеокамер. В Волгограде начали функционировать автоматические комплексы фото - видеофиксации нарушений движения транспортных средств по полосам для общественного транспорта и нарушений правил остановки и стоянки. ...
Прочитана: 1901 раз
Общество 05.02.2018 10:13 (Обновлено: 05.02.2018 10:17)

В связи с обильными осадками на улицы города Волжский Волгоградской области  выведена спецтехника для откачки воды с проезжей части. К работам привлечена также техника комитета  благоустройства и дорожного хозяйства  администрации Волжского и городских предприятий. Об этом сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе мэрии. Так, в  настоящее время в работах задействованы 11 единиц техники МБУ «Комбинат благоустройства», МУП «Водоканал», МКП «Тепловые сети» и ООО «Волжские тепловые сети». Специалисты уточнили, что отвод воды с улиц Волжского осложняется сохранением обледенения сетей ливнёвой канализации на некоторых участках.      Между тем, ситуация и на дорогах Волгограда – катастрофическая, улицы утонули в воде, При этом,...
Прочитана: 1021 раз
Происшествия 05.02.2018 10:00

Наркокурьер перевозил крупную партию наркотиков из Москвы в Волгоград на такси Крупная партия синтетических наркотиков изъята в Волгоградской области у пассажира такси, следующего из Москвы в Волгоград, сообщили ИА "Высота 102" в УФСБ России по Волгоградской области. Канал поставки наркотиков перекрыли сотрудники регионального УФСБ и ГУ МВД России по региону в ходе совместной операции. Такси было остановлено на посту ДПС "Городищенский". В ходе досмотра пассажира - 24-летнего жителя Волгоградской области - было обнаружено и изъято свыше 3,5 кг "синтетики". Возбуждено уголовное дело.  
Прочитана: 2135 раз
Происшествия 05.02.2018 08:42

В центре Волгограда найдено тело пенсионера В центре Волгограда на ул. Пархоменко обнаружен труп мужчины. Как сообщает корреспондент ИА «Высота 102», на вид мужчине – 65-70 лет. Его нашли в 6-30. По сведениям экстренных служб, причина смерти – некриминальная. Обстоятельства выясняются. Возможно, мужчина мог подскользнуться и упасть. На необработанные дорожки жалуются многие волгоградцы: дороги превратились в настоящий каток. 
Прочитана: 4819 раз


5 февраля 14:10
Малайзия учится у Волгоградской области разведению осетровых Комментарии1
5 февраля 14:01
Ушуисты из Волгоградской области завоевали на чемпионате ЮФО дюжину золотых медалей Комментарии1Смотреть фотографии
5 февраля 13:21
Водные процедуры: улицы Волгограда превратились в непроходимые реки Комментарии8Cмотреть видео
5 февраля 12:56
Квартиру жителя Волгограда продали вместе с ним без договора купли-продажи Комментарии8
5 февраля 12:52
Матери ребенка-инвалида из Волгоградской области вернули деньги за бесплатное лечебное питание
5 февраля 12:38
В Волгограде началась "охота" на таксистов-нелегалов Комментарии12
5 февраля 12:25
За разваливающийся дом в Волгограде УК оштрафовали на четверть миллиона рублей Комментарии6Смотреть фотографии
5 февраля 12:22
Два года тюрьмы грозят волгоградцу за ссору с поножовщиной в поезде "Адлер-Пермь" Комментарии3
5 февраля 11:28
Чиновники администрации Волгограда заплатят за невнимание к жалобам горожан Комментарии13
5 февраля 11:27
В Волгоградской области государственную землю аэродрома «растащили» по кускам
5 февраля 10:32
«МегаФон» предлагает два смартфона по цене одногоСмотреть фотографии
5 февраля 10:30
В Волгограде открывается центр выдачи паспортов болельщика ЧМ-2018 Комментарии8
5 февраля 10:21
В центре Волгограда кипит работа эвакуаторов Комментарии18
5 февраля 10:13
В Волжском с потопом на улицах сражается спецтехника Комментарии6
5 февраля 10:00
Наркокурьер перевозил крупную партию наркотиков из Москвы в Волгоград на такси Комментарии10Смотреть фотографии
5 февраля 08:42
В центре Волгограда найдено тело пенсионера Комментарии40Смотреть фотографии
4 февраля 17:35
В Волгоградской области появятся депутатские аллеи
4 февраля 17:25
«Взгляд с Высоты»: Визит президента в Волгоград показал главное предназначение города-героя для России Комментарии62Cмотреть видео
4 февраля 12:13
Снегопад в Москве внес в Волгограде коррективы в расписание самолетов
4 февраля 11:23
В Волжском Волгоградской области проигран первый иск владельцев квартир с «автономкой» за тарифы на отопление Комментарии54
Расследования
5 февраля 12:52
Матери ребенка-инвалида из Волгоградской области вернули деньги за бесплатное лечебное питание
5 февраля 12:38
В Волгограде началась "охота" на таксистов-нелегалов Комментарии12
5 февраля 12:22
Два года тюрьмы грозят волгоградцу за ссору с поножовщиной в поезде "Адлер-Пермь" Комментарии3
5 февраля 11:28
Чиновники администрации Волгограда заплатят за невнимание к жалобам горожан Комментарии13
5 февраля 11:27
В Волгоградской области государственную землю аэродрома «растащили» по кускам
3 февраля 21:06
В Волгоградском авиаклубе ДОСААФ пропали 24 самолета и вертолетаСмотреть фотографии
2 февраля 12:41
Сотрудника жилинспекции Волгограда наказали за волокиту при проверке УК
2 февраля 09:01
"Темные углы" в волгоградской школе посчитали приманкой для террористов
1 февраля 17:19
Полиция России и Казахстана задержала вора-домушника из Волгоградской области
1 февраля 16:15
В Волгограде знакомая 90-летнего ветерана Великой Отечественной оставила его без квартиры Комментарии11
1 февраля 14:51
Кибер-мошенник из Волгоградской области заработал на порнокадрах отдых в Таиланде Комментарии9
1 февраля 10:51
В Волгограде суд обязал энергетиков обезопасить школу от электрической угрозы Комментарии6
1 февраля 10:49
В Волгоградской области врач-кардиолог осталась под арестом Комментарии14
31 января 20:56
В Волгограде смягчили приговор мошеннику, устроившему “пластилиновую” аварию
31 января 16:43
Жительнице Волгоградской области не удалось избежать колонии за гибель пассажира в "пьяном" ДТП Комментарии1
31 января 14:46
Волгоградские коммунисты проиграли суд губернатору за прошлогодние коммунальные тарифы Комментарии13Смотреть фотографии
30 января 16:32
В Волгограде автоподставщик-”миллионер” снова не смог уйти домой
30 января 15:59
В Волгограде оставили под стражей подозреваемого в стрельбе и поножовщине в Красноармейском районе Комментарии9
30 января 14:59
В Волгограде «Юных ястребов» готовили в парашютисты без парашютов Комментарии36
30 января 13:40
В Волгограде подозреваемому в 45-миллионном уклонении от налогов "смягчили" домашний арест Комментарии2
29 января 15:23
В Волгограде пересмотрят дело тюремного врача Комментарии3
29 января 11:41
В Волгоградской области замдиректора колледжа выпускал “липовых” трактористов Комментарии2
29 января 11:32
Уголовное дело в отношении троих обвиняемых во взрыве газа на проспекте Университетский передано в суд Комментарии10
29 января 11:28
В Волгограде за участие троих детей в несанкционированной акции Навального ответили родители Комментарии45Смотреть фотографии
27 января 11:06
Житель Волгоградской области избил сотрудника похоронной фирмы и разбил его авто
26 января 17:13
Претендентом на ремонт здания администрации Волгоградской области займутся правоохранители Комментарии15
26 января 16:33
В Волгограде следователь фальсифицировал дела Комментарии12
26 января 16:04
В Волгограде полтора года колонии получил мошенник-автоподжигатель Комментарии2
26 января 12:26
В Волгоградской области сельский депутат ответит за гибель пенсионерки-инвалида в выгребной яме Комментарии3
26 января 11:10
В Волгоградской области семья бутлегеров собиралась выпить 1200 бутылок водки из Казахстана Комментарии7
Мы в социальных сетях
Все RSS сайтаВсе RSS сайта АРХИВ новостей Волгограда

 

   

ФИНГРАМОТНОСТЬ

Волгоградские педагоги раскрывают школьникам мир финансов

   Реклама

ЗДОРОВЬЕ

Областная больница №1. Диагностика и лечение по 40 профилям

  

   
Поиск
Расширенный поиск / Архив новостей
Поиск
     
День 5 Февраля, Пн
Волгоград
Пасмурно, температура -1..-3 С, давление 748..750 мм рт.ст., ветер Западный, 6 м/с
Прогноз на неделю

Прогноз предоставлен Gismeteo.Ru
5 Февраля, Пн
1 $ 56.0408 руб.
1 € 70.0958 руб.
1 GBP 79.8357 руб.
1 CHF 60.4148 руб.
Предоставлено Банком России, Yahoo!
       
     
       

 

Обсуждают в форуме

Губернатор Волгоградской области "прокатился" наедине с президентомКомментарии68
75 лет Победы в битве за Сталинград Волгоград отметил самым масштабным парадом в истории города с участием авиацииКомментарии66
«Взгляд с Высоты»: Визит президента в Волгоград показал главное предназначение города-героя для РоссииКомментарии62
В Волжском Волгоградской области проигран первый иск владельцев квартир с «автономкой» за тарифы на отоплениеКомментарии54
Экс-губернатор Волгоградской области Сергей Боженов стал индивидуальным предпринимателемКомментарии51
В Волжском пройдут публичные слушания по обращению местных мусульманКомментарии46
В Волгограде за участие троих детей в несанкционированной акции Навального ответили родителиКомментарии45
Члены избиркомов готовятся к поквартирным обходам жителей Волгоградской областиКомментарии42
В центре Волгограда найдено тело пенсионераКомментарии40
Родители хотят засудить частную клинику в Волгограде за сомнительный диагноз и лечение их ребенкаКомментарии38
Губернатор Волгоградской области приказал ветеранам Сталинградской битвы держатьсяКомментарии37
В Волгограде «Юных ястребов» готовили в парашютисты без парашютовКомментарии36
В Волгограде назначен день прощания с ученым и священником Александром ПоловинкинымКомментарии34
Жители Волгоградской области узнают членов избиркомов по атрибутикеКомментарии30
Слон бежал к Волге, трубил, и танки вставалиКомментарии30

Самые читаемые новости

«Взгляд с Высоты»: Визит президента в Волгоград показал главное предназначение города-героя для РоссииКомментарии62
Просмотров: 23640
В Волгоградском авиаклубе ДОСААФ пропали 24 самолета и вертолета
Просмотров: 20005
Губернатор Волгоградской области "прокатился" наедине с президентомКомментарии68
Просмотров: 18803
Слон бежал к Волге, трубил, и танки вставалиКомментарии30
Просмотров: 16422
Владимир Путин прилетел в Волгоград на празднование 75-летия Победы в Сталинградской битвеКомментарии9
Просмотров: 10628
Президент России в Волгограде почтил память защитников Сталинграда минутой молчания
Просмотров: 10616
Борис Усик: Болгарские летчики люфтваффе сбили над Сталинградом 200 советских самолетов
Просмотров: 10156
В Волгограде разрушенная мельница Гергардта "восстала из руин" на концерте в честь 75-годовщины Сталинградской победыКомментарии5
Просмотров: 9749
В Волжском Волгоградской области проигран первый иск владельцев квартир с «автономкой» за тарифы на отоплениеКомментарии54
Просмотров: 8714
75 лет Победы в битве за Сталинград Волгоград отметил самым масштабным парадом в истории города с участием авиацииКомментарии66
Просмотров: 8647

Рекомендуемые к прочтению новости

В Волгоградском авиаклубе ДОСААФ пропали 24 самолета и вертолета
Рекомендации: +62 / 17-
В Волгоградской области государственную землю аэродрома «растащили» по кускам
Рекомендации: +49 / 3-
«Взгляд с Высоты»: Визит президента в Волгоград показал главное предназначение города-героя для РоссииКомментарии62
Рекомендации: +38 / 21-
Борис Усик: Болгарские летчики люфтваффе сбили над Сталинградом 200 советских самолетов
Рекомендации: +31 / 9-
Слон бежал к Волге, трубил, и танки вставалиКомментарии30
Рекомендации: +28 / 13-
Скандальная заведующая детсадом в Волгоградской области ушла на пенсию с почетомКомментарии19
Рекомендации: +25 / 8-
"Сталинград-43" глазами художников: В Волгограде открылась выставка о великом сраженииКомментарии2
Рекомендации: +24 / 1-
Власти Ростова помогают пострадавшим в ДТП с автобусом «Саратов-Ростов-на-Дону» волгоградцамКомментарии1
Рекомендации: +22 / 5-
Губернатор Волгоградской области "прокатился" наедине с президентомКомментарии68
Рекомендации: +21 / 19-
Президент России в Волгограде почтил память защитников Сталинграда минутой молчания
Рекомендации: +20 / 15-