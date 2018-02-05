Травмпункты Волгограда работают из-за гололеда как конвейер

Травматологии поликлиник Волгограда переполнены. После прошедших дождей сюда с ночи начали обращаться десятки пострадавших с переломами рук, ног, ребер, и сегодня ситуация не изменилась. «История» у волгоградских пациентов, как сообщает ИА «Высота 102», практически одинакова: шел по улице, подскользнулся, упал, перелом.

В коридоре травматологического отделения поликлиники №3, что на улице Советской, – очередь и ни одного свободного места, чтобы присесть. Кому мест не досталось, ожидают приема стоя. Врачи не успевают промывать руки от гипса. Многие ждут очереди в рентген-кабинет и еще не знают, насколько серьезны последствия их падения на скользком льду. При этом, как смогли убедиться журналисты съемочной группы, количество людей прибывает.

Врач-травматолог медучреждения Виктор Бычков рассказывает, что только за 4 дня, с 1 по 4 февраля, к ним обратилось 97 пациентов, из них 58 - с уличными травмами. Сегодня утром, только за 1 час работы, врачи приняли 11 человек.

Как спастись от травм во время гололеда? Медики дали несколько ценных советов волгоградцам.

Подробности - в материале информагентства.