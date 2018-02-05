|Общество
|05.02.2018 12:25
За разваливающийся дом в Волгограде УК оштрафовали на четверть миллиона рублей
УК «Южное» оштрафовано судом за непринятие мер по спасению дома от дальнейшего разрушения. Как сообщили ИА «Высота 102» в госжилинспекции Волгоградской области, проведенной в октябре 2017 года проверкой технического состояния общего имущества многоквартирного дома № 6 по ул. Фролова в г. Волгограде выявлен ряд нарушений. Так, карнизная плита в границах внутреннего угла дома со стороны дворового фасада имеет отклонение от горизонтали с перепадом до 5 см. На кирпичной кладке и облицовочных плитках фасада здания обнаружены вертикальные трещины шириной раскрытия 1-3 мм, выветривание стенового материала. Балконные плиты имеют участки оголения и коррозирования арматуры.
При этом наблюдение за развитием деформации фасада путем установки контрольных маяков управляющей компанией ООО УК "Южное" не ведется, меры по обеспечению безопасности людей путем установки стационарных ограждений в границах карнизной плиты и поврежденных балконов, нанесения предупредительных надписей на фасад здания не приняты. Кроме того, также выявлены участки выкрашивания бетона, трещины и проседания бетонного слоя омостки, повреждения штукатурного слоя цоколя здания.
По итогам проверки в отношении ООО УК "Южное" составлен административный протокол за нарушение лицензионных требований при управлении многоквартирным домом № 6 по ул. Фролова в г. Волгограде.
В ходе рассмотрения дела мировым судьей судебного участка № 139 Волгоградской области установлено, что неисправности и повреждения фасада, балконных плит и отмостки многоквартирного дома № 6 по ул. Фролова в г. Волгограде были выявлены управляющей компанией в ходе осмотра еще в сентябре 2016 года. Вместе с тем, мер по обеспечению безопасности людей и предупреждению дальнейшего развития деформации принято не было.
Постановлением мирового судьи судебного участка № 139 Волгоградской области управляющей компании назначен штраф в размере 250 000 рублей.
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Сегодня в Волгоградском театре юного зрителя открылась первая в жизни художника Льва Тырина выставка его работ, посвященная 75-летию...
|Общество
|05.02.2018 14:10
Представители единственной в Малайзии фермы по разведению осетровых пород рыб просят помочь волгоградских специалистов в развитии осетроводства. С такой просьбой к заместителю губернатора Волгоградской области Владимиру Шкарину обратился почетный консул России в Малайзии Теох Сенг Ли. Встреча состоялась в Волгоградском государственном аграрном университете, где в сентябре прошлого года консул уже встречался с экспертами из Волгоградского ГАУ и был впечатлен их исследованиями и научно-исследовательскими лабораториями, сообщили ИА "Высота 102" в вузе. На этот раз он приехал с двумя представителями малазийской фирмы по разведению осетровых пород рыб. По информации гостей, они начали проводить собственные исследования и внедрять свои разработки с 2008 года....
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|Спорт
|05.02.2018 14:01
Дюжину золотых медалей и первое место в командном зачете завоевали волгоградские спортсмены на чемпионате-первенстве ЮФО по ушу-саньда. Об этом ИА "Высота 102" сообщил один из тренеров волгоградской команды Александр Кравченко. Соревнования проходили со 2 по 4 февраля в Сочи. Помимо волгоградцев в них приняли участие команды из Ростова-на-Дону, Краснодара, Адыгеи. Возраст спортсменов составлял от 11 до 35 лет. Золотые медали в возрастной категории 11-12 лет завоевали волгоградцы: Иван Зубарь, Никита Турутин, Андрей Дженто, Дарья Колбяшкина, Дмитрий Диденко. В возрастной категории 13-14 лет: Алёна Глазкова и Валерий Чкалов. В категории 15-16 лет и 17-18 лет отличились Руслан Ширяев и...
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|Общество
|05.02.2018 13:21
Улицы и дворы Волгограда оказались во власти водной стихии после проливного дождя и внезапно наступившей оттепели. Сложная ситуация сложилась на дорогах, где бурными потоками течет вода, а также на пешеходных тротуарах и во дворах, где из-за снежной каши, воды и гололеда невозможно пройти ни взрослым, ни детям. О принудительных водных процедурах на улицах Волгограда - в видеоматериале ИА "Высота 102".
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|Общество
|05.02.2018 12:56
Более 50 жителей г. Волжского рассказали о нарушении своих прав Уполномоченному по правам человека в Волгоградской области Валерию Ростовщикову в ходе проведенного личного приема граждан. Об этом ИА «Высота 102» сообщили в пресс-службе ведомства. Несколько десятков волжан пожаловались на то, что понесли серьезные финансовые потери при вступлении в гражданско-правовые отношения с коммерческими организациями. В частности, 70-летняя волжанка необдуманно заключила кредитный договор на получение услуг в косметическом салоне ООО «Вектор красоты». Затем через суд пыталась безуспешно отстоять свои финансовые интересы. Еще двое пенсионеров потеряли вложенные деньги при заключении договоров с частными финансовыми структурами, в частности с КПК «Волгоградский фонд сбережений». Родители детей,...
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|Расследования
|05.02.2018 12:52 (Обновлено: 05.02.2018 12:54)
Матери ребенка-инвалида из Новониколаевского района вернут деньги, потраченные на покупку лечебного питания. Об этом ИА "Высота 102" сообщила старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина. Известно, что ребенку с редким наследственным заболеванием, связанным с нарушением обмена аминокислот, с февраля по март прошлого года не выделяли положенного по закону бесплатного лечебного питания. Оно является единственным средством для борьбы с болезнью. При этом стоимость его месячного запаса составляет 18 тысяч рублей. Мать четырехлетнего ребенка была вынуждена покупать его сама. После прокурорской проверки в суд был направлен иск к региональному комитету здравоохранения о возмещении понесенных женщиной расходов. В первой инстанции суд в компенсации...
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|Расследования
|05.02.2018 12:38
В Волгограде сегодня начался рейд "Нелегальное такси". Как сообщили ИА "Высота 102" в региональном главке МВД, профилактическое мероприятие направлено прежде всего на обеспечение безопасности пассажиров и выявление таксистов-нелегалов. Полицейские проводят рейд вместе с сотрудниками областного комитета транспорта и дорожного хозяйства. Как отметили правоохранители, особое внимание будет уделяться машинам, на которых незаконно установлен опознавательный фонарь, и нанесены опознавательные знаки. Также будет проверяться наличие у водителей разрешения на право заниматься извозом. Рейд продлится до 9 февраля.
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|Расследования
|05.02.2018 12:22 (Обновлено: 05.02.2018 13:59)
В суд передано уголовное дело в отношении жителя Волгограда, обвиняемого в нападении на своего земляка-попутчика. Как сообщил ИА "Высота 102" старший помощник Волгоградского транспортного прокурора Евгений Кинк, инцидент произошел вечером 15 мая прошлого года в поезде "Адлер-Пермь". Ссора между мужчинами возникла, когда состав шел между станциями Качалино и Бердия. 56-летний безработный, который был пьян, ударил ножом в живот 39-летнего мужчину. Ранение было расценено как легкий вред здоровью. Теперь ему грозит до двух лет тюрьмы.
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|Расследования
|05.02.2018 11:28
Чиновники городской администрации оштрафованы на общую сумму в 75 тысяч рублей за нарушения при работе с жалобами граждан, допущенные ими в минувшем году. Как сообщила ИА "Высота 102" старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, в результате прокурорских проверок к административной ответственности привлекли 15 должностных лиц. Им были назначены штрафы по пять тысяч рублей каждому. 13 должностных лиц муниципальных органов власти привлечены к дисциплинарной ответственности Лидером по числу нарушений стала "Жилищная инспекция Волгограда", сотрудников которой к административной ответственности в течение прошлого года привлекали восемь раз. Также нарушения были выявлены в департаменте ЖКХ и ТЭК, комитете культуры, комитете дорожного хозяйства, благоустройства и...
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|Расследования
|05.02.2018 11:27
Арбитражный суд Волгоградской области не смог приступить к рассмотрению иска ГАУ «Юный ястреб», который пытается вернуть в госсобственность территорию аэродрома в Среднеахтубинском районе. Как сообщает ИА «Высота 102», ответчик – автономное некоммерческое общество с созвучным названием «Ястреб» - не явился в суд на предварительное слушание. Престранные события вокруг известного в советское время аэроклуба, созданного в 60-х годах прошлого века, стали разворачиваться в начале нулевых годов. Отдельные участники этой лихой истории вытворяли такие «чудеса на виражах» и...
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|Телеком
|05.02.2018 10:32
В преддверии Дня защитника Отечества и Международного женского дня «МегаФон» предлагает своим клиентам выгодные и приятные варианты подарков. С 1 февраля по 30 апреля 2018 года в салонах связи и интернет-магазине оператора действует акция по покупке двух смартфонов Xiaomi Redmi Note 5A по цене одного. В акции могут принять участие абоненты тарифов «Включайся! Слушай», «Включайся! Говори», «Включайся! Общайся», «Включайся! Смотри» и «Включайся! Премиум». При условии подключения и оплаты опции «Бонус 1500 рублей на счет на 5 месяцев» для каждого смартфона стоимость двух устройств составит всего 9 990 рублей. Об этом ИА «Высота 102» сообщила пресс-служба компании. «Мы предлагаем...
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|Общество
|05.02.2018 10:30
Завтра, 6 февраля 2018 года в 14:00 в Волгограде состоится торжественное открытие центра выдачи паспортов болельщика (FAN ID) для чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года. Как сообщает ИА «Высота 102», в открытии центра примут участие представители министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, представители администрации субъекта. Центр начнет работу в ТРЦ «Европа Сити Молл» по адресу проспект имени Ленина, 54б. Паспорт болельщика — персонифицированная карта зрителя, которая является частью системы идентификации футбольных болельщиков. Паспорт болельщика является именным, оформляется и доставляется бесплатно и однократно на все матчи ЧМ-2018. Получить FAN ID должен каждый болельщик, который...
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|Общество
|05.02.2018 10:21
Более 200 автомобилей увезли эвакуаторы из центра Волгограда на штрафстоянки в первый месяц 2018 года, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на региональный комитет транспорта и дорожного хозяйства. Принудительной эвакуации подверглись те транспортные средства, которые препятствовали движению маршрутного транспорта по выделенной полосе, были припаркованы в зонах действия запрещающего дорожного знака и в других местах, где запрещена остановка. Специалисты профильного комитета подчеркивают, что за автомобилистами следят не только наряды ДПС, но и «зоркие глаза» видеокамер. В Волгограде начали функционировать автоматические комплексы фото - видеофиксации нарушений движения транспортных средств по полосам для общественного транспорта и нарушений правил остановки и стоянки. ...
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|Общество
|05.02.2018 10:13 (Обновлено: 05.02.2018 10:17)
В связи с обильными осадками на улицы города Волжский Волгоградской области выведена спецтехника для откачки воды с проезжей части. К работам привлечена также техника комитета благоустройства и дорожного хозяйства администрации Волжского и городских предприятий. Об этом сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе мэрии. Так, в настоящее время в работах задействованы 11 единиц техники МБУ «Комбинат благоустройства», МУП «Водоканал», МКП «Тепловые сети» и ООО «Волжские тепловые сети». Специалисты уточнили, что отвод воды с улиц Волжского осложняется сохранением обледенения сетей ливнёвой канализации на некоторых участках. Между тем, ситуация и на дорогах Волгограда – катастрофическая, улицы утонули в воде, При этом,...
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|Происшествия
|05.02.2018 10:00
Крупная партия синтетических наркотиков изъята в Волгоградской области у пассажира такси, следующего из Москвы в Волгоград, сообщили ИА "Высота 102" в УФСБ России по Волгоградской области. Канал поставки наркотиков перекрыли сотрудники регионального УФСБ и ГУ МВД России по региону в ходе совместной операции. Такси было остановлено на посту ДПС "Городищенский". В ходе досмотра пассажира - 24-летнего жителя Волгоградской области - было обнаружено и изъято свыше 3,5 кг "синтетики". Возбуждено уголовное дело.
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|Происшествия
|05.02.2018 08:42
В центре Волгограда на ул. Пархоменко обнаружен труп мужчины. Как сообщает корреспондент ИА «Высота 102», на вид мужчине – 65-70 лет. Его нашли в 6-30. По сведениям экстренных служб, причина смерти – некриминальная. Обстоятельства выясняются. Возможно, мужчина мог подскользнуться и упасть. На необработанные дорожки жалуются многие волгоградцы: дороги превратились в настоящий каток.
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5 февраля 14:10
5 февраля 14:01
5 февраля 12:52
5 февраля 12:38
5 февраля 12:25
За разваливающийся дом в Волгограде УК оштрафовали на четверть миллиона рублей 6
5 февраля 10:32
5 февраля 10:21
5 февраля 10:13
5 февраля 08:42
4 февраля 17:35
4 февраля 17:25
Общество
5 февраля 14:10
5 февраля 12:25
За разваливающийся дом в Волгограде УК оштрафовали на четверть миллиона рублей 6
5 февраля 10:21
5 февраля 10:13
4 февраля 11:23
3 февраля 18:38
3 февраля 17:05
3 февраля 10:07
2 февраля 23:27
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