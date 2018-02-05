За разваливающийся дом в Волгограде УК оштрафовали на четверть миллиона рублей





УК «Южное» оштрафовано судом за непринятие мер по спасению дома от дальнейшего разрушения. Как сообщили ИА «Высота 102» в госжилинспекции Волгоградской области, проведенной в октябре 2017 года проверкой технического состояния общего имущества многоквартирного дома № 6 по ул. Фролова в г. Волгограде выявлен ряд нарушений. Так, карнизная плита в границах внутреннего угла дома со стороны дворового фасада имеет отклонение от горизонтали с перепадом до 5 см. На кирпичной кладке и облицовочных плитках фасада здания обнаружены вертикальные трещины шириной раскрытия 1-3 мм, выветривание стенового материала. Балконные плиты имеют участки оголения и коррозирования арматуры.

При этом наблюдение за развитием деформации фасада путем установки контрольных маяков управляющей компанией ООО УК "Южное" не ведется, меры по обеспечению безопасности людей путем установки стационарных ограждений в границах карнизной плиты и поврежденных балконов, нанесения предупредительных надписей на фасад здания не приняты. Кроме того, также выявлены участки выкрашивания бетона, трещины и проседания бетонного слоя омостки, повреждения штукатурного слоя цоколя здания.

По итогам проверки в отношении ООО УК "Южное" составлен административный протокол за нарушение лицензионных требований при управлении многоквартирным домом № 6 по ул. Фролова в г. Волгограде.

В ходе рассмотрения дела мировым судьей судебного участка № 139 Волгоградской области установлено, что неисправности и повреждения фасада, балконных плит и отмостки многоквартирного дома № 6 по ул. Фролова в г. Волгограде были выявлены управляющей компанией в ходе осмотра еще в сентябре 2016 года. Вместе с тем, мер по обеспечению безопасности людей и предупреждению дальнейшего развития деформации принято не было.

Постановлением мирового судьи судебного участка № 139 Волгоградской области управляющей компании назначен штраф в размере 250 000 рублей.



