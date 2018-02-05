Ресторатор-беглец написал книгу о коррупции в Волгограде

Книгу об «ужасах нашего городка» и встречах с «оборотнями в погонах» написал в прошлом хорошо известный в предпринимательских кругах Волгограда ресторатор Алексей Торубаров, сообщает ИА «Высота 102». Бывший владелец заведений «Техас», «Бочка», «Мимино» и «Лабамба», как заявлено в аннотации к книге, собрал воедино все свои истории о противостоянии коррупционной системе, сопроводив повествование вкраплениями нецензурной брани. В свое время Алексея Торубарова подозревали в том, что он присвоил 900 000 долларов, оставив с носом компаньонов. Более трех лет Торубаров находился в международном розыске. В 2013 году он был задержан в Чехии и экстрадирован в Россию, после доставки в Волгоград находился в СИЗО №1, затем был освобожден из-под стражи под подписку о невыезде. Далее Алексей Торубаров предпринял дерзкий побег за пределы родной страны и попросил политического убежища в Венгрии. Сейчас проживает в Праге.