Чиновники городской администрации оштрафованы на общую сумму в 75 тысяч рублей за нарушения при работе с жалобами граждан, допущенные ими в минувшем году. Как сообщила ИА "Высота 102" старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, в результате прокурорских проверок к административной ответственности привлекли 15 должностных лиц. Им были назначены штрафы по пять тысяч рублей каждому. 13 должностных лиц муниципальных органов власти привлечены к дисциплинарной ответственности

Лидером по числу нарушений стала "Жилищная инспекция Волгограда", сотрудников которой к административной ответственности в течение прошлого года привлекали восемь раз. Также нарушения были выявлены в департаменте ЖКХ и ТЭК, комитете культуры, комитете дорожного хозяйства, благоустройства и охраны окружающей среды, аппарата Волгоградской городской думы. Наиболее распространенным нарушением стала волокита при рассмотрении жалоб.